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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис На выборах президента ценится каждый голос

    В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Для Донбасса это были необычные выборы

    Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.

    3 комментария
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Бердяев сегодня был бы за Путина

    150 лет назад родился Николай Александрович Бердяев, самый известный русский философ. Представитель православного экзистенциализма, создатель философии свободы, Бердяев свои лучшие книги написал в эмиграции.

    30 комментариев
    18 марта 2024, 19:53 • Новости дня

    Пушков оценил желание США начать диалог с Россией о контроле над вооружениями

    Пушков прокомментировал желание США начать диалог с Россией о контроле над вооружениями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Намерение Вашингтона начать переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями противоречит продолжающимся поставкам Западом опасного для России оружия на Украину, заявил сенатор Алексей Пушков.

    «США хотят начать переговоры с Россией о контроле над опасными для них вооружениями, продолжая при этом поставлять на Украину опасные для нас вооружения. Как это у них получается? Делают вид, что не видят, как одно отрицает другое?» – написал он в своем Telegram-канале.

    Сенатор отметил, что эта ситуация напоминает предложение американской стороны о переговорах по стратегической стабильности в условиях, когда США «сами эту стабильность подрывают», поддерживая Украину.

    «Как сказал тогда [Владимир] Путин: «Так не пойдет», – резюмировал Пушков.

    Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон готов начать двусторонние переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями без предварительных условий.

    16 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Песков ответил на очередное оскорбление Байдена в адрес Путина
    Песков ответил на очередное оскорбление Байдена в адрес Путина
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Америка вряд ли может гордиться очередным выпадом президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», – сказал Песков ТАСС.

    Напомним, что во время публичного выступления ко Дню святого Патрика Байден в грубой форме призвал членов Конгресса США противостоять Путину, назвав его «бандитом»

    Ранее президент США уже высказывался по-хамски отношении российского лидера. По мнению Путина, американский президент отреагировал таким образом на его слова, что именно Байден является предпочтительным для Москвы следующим президентом США.

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    17 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ

    Кирби: ВСУ из-за отсутствия снарядов начали отступление на Донбассе

    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отступают на вторую и третью линию обороны из-за неспособности противостоять ВС России, Украине срочно нужны боеприпасы, которые подходят к концу, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире АВС.

    Кирби, заявив об отступлении ВСУ, призвал страны НАТО помочь Украине. Кроме того, он назвал важным получение дополнительного финансирования, «потому что сейчас украинские командиры на поле боя буквально принимают решения о жизни и смерти», передает ТАСС.

    Кроме того, Кирби также заявил, что в Белом доме обеспокоены состоянием боеготовности США и ее запасами вооружений из-за поставок Киеву. По его словам, в Вашингтоне должны удостовериться, что каждый поставляемый пакет военной помощи Украине не нанесет ущерба нацбезопасности США.

    Он также пояснил, что США делают все, чтобы пополнить свои запасы вооружения.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

    В Киеве заявили о беспокойстве из-за грозящих потерь больших территорий к лету без помощи США.

    Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о готовности Киева получить от США кредит вместо безвозвратной помощи.

    Напомним, Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов, который будет включать ПЗРК Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 84 ПТРК, патроны, взрывчатку, запчасти для военной техники и другие средства.

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    17 марта 2024, 23:35 • Новости дня
    Захарова заявила о бесновании Запада после выборов президента в России

    Захарова заявила о бесновании Запада по методичке после выборов президента в России

    Захарова заявила о бесновании Запада после выборов президента в России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны беснуются после выборов президента в России и повторяют фразы о якобы несправедливых и несвободных выборах согласно методичкам, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале  прокомментировала заявления МИД Германии и Белого дома о «несвободных и несправедливых выборах» в России цитатой из Библии.

    «Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения; но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха», 3-я Царств 18 глава, стих 29,»,  – написала Захарова, отметив, что западные страны «беснуются по методичке».

    «Кто следующий? Серебряных пуль у нас на всех нападающих вурдалаков хватит!» – добавила дипломат.

    Между тем, вслед за Белым домом и МИД ФРГ глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выборы президента России «несвободными и несправедливыми» из-за якобы незаконного проведения выборов «на территории Украины», без независимого мониторинга со стороны ОБСЕ.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что оценка Вашингтоном выборов президента России не отразится на их легитимности.

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    18 марта 2024, 14:31 • Новости дня
    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»

    «Царьград»: В утечке данных Пентагона есть сведения о «Бахмутской мясорубке»

    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра рассекретил в чате в Discord планы НАТО о помощи ВСУ, а также материалы о боях за Артемовск и так называемой операции «Бахмутская мясорубка».

    Тейшейра, по информации «Царьграда», переснимал ценные документы с бумажных носителей и публиковал их в Discord. Такой масштабной утечки секретных данных, которую организовал Тейшейра, не было со времен Эдварда Сноудена, отмечается в статье.

    Так, американский военнослужащий публиковал секретные данные Пентагона о состоянии «конфликта России и Украины» на 1 марта 2023 года, в которых, в частности, сообщалось, что С-300 и ЗРК «Бук» обеспечивают 89% всего воздушного прикрытия Украины. При этом боезапас «Буков», согласно размещенным данным, будет полностью исчерпан к 31 марта 2023-го, а С-300 – ко 2 мая 2023 года.

    Один из других документов имеет заголовок «Украинские силы в Бахмуте почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации». Кроме того, слитые данные подтверждают прямое участие натовских военных специалистов в сборке и наладке западной военной техники, которую поставляли для нужд ВСУ.

    «Утечка Тейшейры должна была нанести мощный удар по планам НАТО», – говорится в публикации.

    Напомним, Тейшейра, обвиняемый в утечке данных Пентагона, находится под стражей по решению суда в Бостоне.

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    15 марта 2024, 23:36 • Новости дня
    Антонов заявил о массовой рассылке вербовочных сообщений российским дипломатам

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил о попытках вербовки российских дипломатов со стороны американских спецслужб

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что американские спецслужбы провели массовую рассылку вербовочных предложений российским дипломатам.

    «Не могу не упомянуть нездоровое внимание спецслужб к российским дипломатам. Речь идет о массовой рассылке вербовочных предложений на личные телефоны», – сказал Антонов в интервью РИА «Новости».

    Он также упомянул о «провокационных подходах к сотрудникам в публичных местах» и назвал ситуацию вокруг Посольства «действительно непростой».


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    16 марта 2024, 07:45 • Новости дня
    Маск: США из-за Украины по глупости истощили свои запасы оружия

    Илон Маск согласился, что США из-за Украины по глупости истощили свои запасы оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с тем, что США по глупости истощили все свои запасы оружия из-за конфликта на Украине, который можно было легко избежать.

    «Неоконсерваторы действуют так, будто американская мощь безгранична. Они отказываются признавать компромиссы и расставлять приоритеты. В результате Америка по глупости истощила свои запасы в ходе прокси-войны на Украине, которую легко можно было избежать», – согласился Маск с комментарием миллиардера Дэвида Сакса в своем микроблоге, сообщает ТАСС.

    Маск также заявил, что помощь США Украине лишь приносит в жертву ее молодежь без какого-либо прогресса в конфликте.

    Ранее Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии.

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    17 марта 2024, 20:37 • Новости дня
    Захарова о выборах за границей: Они хотели как хуже, а получилось по-нашему

    Захарова заявила о безуспешных попытках Запада сорвать участие россиян в выборах президента России

    Захарова о выборах за границей: Они хотели как хуже, а получилось по-нашему
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россияне за рубежом отвергли призывы маргиналов и выстроились в очереди не на акциях протеста, а чтобы сделать свой свободный выбор и проголосовать на выборах президента России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова отметила высокую активность российских избирателей за рубежом и в разных странах мира. По ее словам, люди стояли в очередях все три дня и не расходились до позднего вечера.

    Также она рассказала, что российские посольства направляли дополнительных сотрудников, чтобы люди могли попасть на избирательные участки. Захарова подчеркнула, что граждане России вопреки всем угрозам отвергли призывы маргиналов и пришли отдать свой голос, сделали свой свободный выбор.

    Дипломат обратила внимание, что пропагандисты Запада искажают факты и могут назвать стоящих в очередях на избирательные участки россиян участниками «протестной полночи».

    Представитель МИД России также указала, что пропагандисты не сообщат о закрытии в Германии генконсульства России во Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Гамбурге и Мюнхене, а также о высылке сотен российских дипломатов властями США, Великобритании, ФРГ, Италии, Испании.

    Кроме того, Захарова сообщила, что пытаясь осложнить проведение выборов, в Австрии без объяснения причин объявили persona non grata двух сотрудников российского посольства.

    «Они хотели как хуже, а получилось по-нашему!», – резюмировала Захарова.

    Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что на выборах президента России за рубежом проголосовали 249 806 россиян. Данные приводятся по состоянию на 18.00 мск с учетом досрочного и трехдневного голосования.

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    17 марта 2024, 20:40 • Новости дня
    Антонов: Оценка США российских выборов не отразится на их легитимности

    Tекст: Ольга Иванова

    Оценка Вашингтоном выборов президента России не отразится на их легитимности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Отвечая на вопрос о том, может ли как-либо отразиться оценка Вашингтоном российских выборов на их легитимности, Антонов подчеркнул, что России до этого «нет никакого дела», передает РИА «Новости».

    Посол добавил, что еще до выборов Вашингтон дал понять, что не примет результаты выборов в Донецке, Луганске и Крыму.

    Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что США пытались заручиться поддержкой международного сообщества в деле о непризнании выборов в России.

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    18 марта 2024, 18:48 • Новости дня
    США предложили без условий начать диалог с Россией и Китаем о контроле над вооружениями
    США предложили без условий начать диалог с Россией и Китаем о контроле над вооружениями
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон готов начать двусторонние переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями без предварительных условий, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

    «США хотят вести двусторонние обсуждения на тему контроля над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас без предварительных условий. Им надо сказать лишь «да», – сказала Томас-Гринфилд, передает ТАСС.

    Ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США возобновить выполнение ДСНВ.

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    16 марта 2024, 15:59 • Новости дня
    RS: Киеву нужно начать переговоры до того, как Украину постигнет крах

    Responsible Statecraft: Киеву нужно начать переговоры до того, как на Украине наступит крах

    Tекст: Александра Юдина

    Западному миру нужно подтолкнуть Киев к началу переговорного процесса с Россией, пока Украине не пришел полный крах, пишет издание Responsible Statecraft.

    По мнению автора статьи, в данный момент Запад столкнулся с вопросом, готов ли он сделать ставку на внезапное изменение ситуации на поле боя, несмотря на то, что это может привести к коллапсу на Украине, передает RT.

    При этом в публикации подчеркивается, что уже пришло время начать настаивать на переговорах, пока и так плохая ситуация не ухудшилась еще сильнее.

    Ранее президент России Владимир Путин сказал, что Москва готова к переговорам по Украине, основанных на реалиях на земле, а не на «каких-то «хотелках» после применения психотропных средств».

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    16 марта 2024, 17:29 • Новости дня
    Американский журналист заявил, что Россия никогда не вернет Украине потерянные территории

    Tекст: Кристина Цыцура

    В эфире ток-шоу Your World with Neil Cavuto на телеканале Fox News журналист Бенджамин Холл заявил, что Россия никогда не вернет Украине потерянные ею территории.

    По его мнению, конфликт между двумя странами рано или поздно завершится соглашением, но оно не будет предусматривать возвращения контроля над Крымом и Донбассом к Киеву.

    «Думаю, что в какой-то момент будет некое соглашение о прекращении огня», – передает «Газета.ру» слова Холла.

    Он также заявил, что даже в случае выделения США пакета помощи Украине в размере 60 млрд долларов он будет последним и не сыграет решающей роли. При этом Россия, по мнению Холла, становится все сильнее, а ее экономика поставлена на военные рельсы.

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    16 марта 2024, 17:41 • Новости дня
    Кулеба попросил Блинкена продолжить оказывать помощь Киеву

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил продолжать оказывать помощь Украине, в том числе поставками средств ПВО и боеприпасов.

    Об этом сообщили в МИД Украины, передает ТАСС.

    По данным МИД, главы ведомств также обсудили утверждение очередного пакета поддержки Украины со стороны США. Стороны обменялись мнениями относительно ожидаемых результатов вашингтонского саммита НАТО.

    Ранее в Киеве заявили о беспокойстве из-за грозящих потерь больших территорий к лету без помощи США.

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    17 марта 2024, 20:10 • Новости дня
    В ЛНР сожгли на Масленицу «Байдена» и «Зеленского»

    Чучела Байдена и Зеленского сожгли на Масленицу в станице Луганской в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Чучела президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена сожгли в станице Луганской во время празднования Масленицы, акция была организована местными жителями в ответ на обстрелы мирных городов ЛНР.

    Кукла Байдена была наряжена в классический костюм, а «Зеленского» облачили в зеленые одеяния. Оба чучела сожгли около центрального избирательного участка в станице Луганской, передает ТАСС.

    Местные жители отметили, что президентов сожгли за то, что они угробили много жизней и пытались помешать выборам в России.

    Ранее «Трамп» и «Байден» проголосовали на одном из избирательных участков в Лобне.

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    16 марта 2024, 17:11 • Новости дня
    Захарова обвинила Запад в экстремизме из-за попыток сорвать выборы в России

    Tекст: Вера Басилая

    Запад в попытке сорвать выборы президента России натравливает людей, чтобы они приходили на участки и занимались экстремистской деятельностью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на мероприятии Российского общества «Знание».

    Захарова считает, что Запад просто перешел к экстремистской деятельности, пытаясь сорвать выборы в России, а заявления о том, что западные страны не признают российские выборы, являются проблемой лишь для них самих, передает ТАСС.

    Дипломат отметила агрессивную риторику западных стран, когда стало понятно, что, несмотря на запугивания, избирательные участки будут развернуты за рубежом.

    Кроме того, она заявила, что киевский режим наносит удары по Белгороду с целью сорвать проведение выборов президента России.

    Ранее Захарова назвала прямым вмешательством в дела России, а также «слабоумием и отвагой» заявление британского посольства о якобы незаконности российских выборов в Крыму и в новых регионах.

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    18 марта 2024, 13:39 • Новости дня
    На Западе заявили о поражении США, НАТО и Украины

    Steigan: Запад отказывается признавать, что Украина уже потерпела поражение

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные страны до сих пор не признают поражение Украины в конфликте с Россией, пишут норвежские обозреватели.

    Как говорится в статье Steigan, многие на Западе до сих пор отказываются взглянуть правде в глаза и признать, что «США, НАТО и Украина проиграли», передает РИА «Новости».

    За два года ситуация для Украины, согласно публикации, только ухудшилась: страна теряет территории, ее граждане гибнут напрасно, а военная помощь Запада лишь затягивает боевые действия, что приводит к еще большим потерям в рядах ВСУ.

    Обозреватели Steigan указывают, что прямое вмешательство НАТО в конфликт может привести к опасной эскалации.

    Единственным достойным выходом в этой ситуации, по мнению авторов публикации, является прекращение поставок оружия и созыв нейтральных переговорщиков, которые будут договариваться о мире. «Таким образом мы спасем тысячи жизней по обе стороны фронта и не допустим полного уничтожения Украины как страны», – заключает Steigan.

    Президент Владимир Путин подчеркивал ранее, что Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение».

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