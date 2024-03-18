Пушков оценил желание США начать диалог с Россией о контроле над вооружениями

Пушков прокомментировал желание США начать диалог с Россией о контроле над вооружениями

Tекст: Валерия Городецкая

«США хотят начать переговоры с Россией о контроле над опасными для них вооружениями, продолжая при этом поставлять на Украину опасные для нас вооружения. Как это у них получается? Делают вид, что не видят, как одно отрицает другое?» – написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что эта ситуация напоминает предложение американской стороны о переговорах по стратегической стабильности в условиях, когда США «сами эту стабильность подрывают», поддерживая Украину.

«Как сказал тогда [Владимир] Путин: «Так не пойдет», – резюмировал Пушков.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон готов начать двусторонние переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями без предварительных условий.