В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.0 комментариев
Пушков оценил желание США начать диалог с Россией о контроле над вооружениями
Пушков прокомментировал желание США начать диалог с Россией о контроле над вооружениями
Намерение Вашингтона начать переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями противоречит продолжающимся поставкам Западом опасного для России оружия на Украину, заявил сенатор Алексей Пушков.
«США хотят начать переговоры с Россией о контроле над опасными для них вооружениями, продолжая при этом поставлять на Украину опасные для нас вооружения. Как это у них получается? Делают вид, что не видят, как одно отрицает другое?» – написал он в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что эта ситуация напоминает предложение американской стороны о переговорах по стратегической стабильности в условиях, когда США «сами эту стабильность подрывают», поддерживая Украину.
«Как сказал тогда [Владимир] Путин: «Так не пойдет», – резюмировал Пушков.
Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон готов начать двусторонние переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями без предварительных условий.