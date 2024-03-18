В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.0 комментариев
При атаке ВСУ на Белгород пострадали два человека
Гладков: Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, есть пострадавшие
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В медучреждения доставлены женщина с осколочным ранением грудной клетки и мужчина с осколочными ранениями верхней конечности, им оказывается необходимая помощь, написал Гладков в своем Telegram-канале.
В результате украинской атаки повреждены шесть квартир в трех многоквартирных домах, три хозяйственных субъекта и шесть автомобилей, сообщил глава Белгородской области. Повреждения также получили теплица и забор на одном из предприятий региона.
В Белгородском районе в поселке Октябрьский в результате обстрела со стороны ВСУ выбило окна, посечены кровля и дверь в здании производственного предприятия, в поселке Дубовое пробита кровля одного из частных домов, сообщил Гладков.
В поселке Разумное выбиты окна в восьми квартирах одного многоквартирного дома, в трех частных домовладениях посечены окна и кровли, повреждены 22 автомобиля.
«Оперативные службы работают на местах. Подомовой обход продолжается», – написал глава Белгородской области.
Накануне ВСУ обстреляли детсад в Белгороде.