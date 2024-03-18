При атаке ВСУ на Белгород пострадали два человека

Гладков: Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, есть пострадавшие

Tекст: Валерия Городецкая

В медучреждения доставлены женщина с осколочным ранением грудной клетки и мужчина с осколочными ранениями верхней конечности, им оказывается необходимая помощь, написал Гладков в своем Telegram-канале.

В результате украинской атаки повреждены шесть квартир в трех многоквартирных домах, три хозяйственных субъекта и шесть автомобилей, сообщил глава Белгородской области. Повреждения также получили теплица и забор на одном из предприятий региона.

В Белгородском районе в поселке Октябрьский в результате обстрела со стороны ВСУ выбило окна, посечены кровля и дверь в здании производственного предприятия, в поселке Дубовое пробита кровля одного из частных домов, сообщил Гладков.

В поселке Разумное выбиты окна в восьми квартирах одного многоквартирного дома, в трех частных домовладениях посечены окна и кровли, повреждены 22 автомобиля.

«Оперативные службы работают на местах. Подомовой обход продолжается», – написал глава Белгородской области.

Накануне ВСУ обстреляли детсад в Белгороде.