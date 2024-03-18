Уроженца Сочи арестовали по подозрению в краже 1 млрд рублей из банковской ячейки в Петербурге

Tекст: Дарья Григоренко

Следствие полагает, что с 7 по 15 марта Барбынец незаконно проник в хранилище ценностей одного из банков. Он вскрыл несколько сейфовых ячеек, принадлежащих одному из клиентов, и похитил из них 800 тыс. долларов, 500 тыс. евро, а также ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила не менее 1 063 798 000 рублей, передает ТАСС.

Лебедева добавила, что Барбынец был задержан 17 марта, а суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 15 мая. По ее данным, мужчину подозревают в краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Сам он, уточнила Лебедева, возражал против ареста.

В последнее время участились случаи краж из банковских ячеек. В январе 2024 года сообщалось о краже 500 млн рублей из ячейки в московском отделении Сбербанка. В феврале в Петербурге из ячейки в Промсвязьбанке было похищено 300 млн рублей.

Ранее ЦБ сообщил, что с помощью новой схемы, построенной на уловке «специального» счета в ЦБ, мошенники украли у граждан десятки миллионов рублей.