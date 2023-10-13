ЦБ предупредил о новой схеме мошенников при помощи «спецсчета» в Центробанке

Tекст: Вера Басилая

В сообщении Центробанка в Telegram-канале поясняется, что мошенники обманывают жертву, что кто-то пытается похитить деньги с его счета, чтобы спасти деньги надо перевести их временно в специальный счет в Центробанке, пока поймают преступников. Аферисты обещают клиентам, что все средства будут возвращены наличными в приемной Банка России, предупредив, что за разглашение «тайны следствия» грозит уголовная ответственность.

Затем мошенники записывают человека на личный прием в Банк России от его имени и указывают там его контактный номер. Потенциальной жертве приходит СМС с подтверждением записи с номера 300 – короткого номера Банка России, что убеждает человека сделать перевод.

В ЦБ предупреждают, что мошенники часто используют легенду с «безопасным счетом в Центробанке» или «спецсчетом». На самом деле таких счетов не существует, а сотрудники Центробанка не звонят людям и не отправляют им копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские данные, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом.

Ранее в ВТБ сообщили, что мошенники начали применять музыку из рекламных видео банков для имитации работы «контакт-центров».