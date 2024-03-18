Санду отказалась назначать Гуцул членом правительства

Путин оценил вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО

Tекст: Антон Антонов

Однако, по словам Путина, «это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны». «Думаю, что вряд ли в этом кто-либо заинтересован», – приводит его слова ТАСС.

Путин отметил, что на Украине присутствуют военнослужащие стран НАТО. По его словам, «ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они там погибают и в большом количестве».

Франция могла бы сыграть роль не в усугублении конфликта на Украине, а в мирном урегулировании, однако такая возможность потеряна, считает Путин. По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон пытается прикрыть внутренние проблемы в стране агрессивной внешней риторикой.

Он полагает, что Запад извлечет урок из результатов нынешних выборов в России, ведь «все-таки там не совсем тупые люди сидят во всех учреждениях, которые работают против нашей страны на протяжении десятилетий».

«По поводу реакции со стороны некоторых иностранных государств: она ожидаемая. А вы что хотели, чтобы они встали и аплодировали? Они же борются с нами, причем вооруженным путем», – сказал он. Путин заявил, что считает важным для себя выбор российского народа, а не реакцию на выборы за рубежом.

Путин отметил, что на Западе «приходят новые поколения специалистов, они реально оценивают происходящие события». Он ожидает, что эти люди станут «действовать более изощренно, но целей своих в отношении России не поменяют».

Напомним, Макрон не исключает, что Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам.