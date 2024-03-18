Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.0 комментариев
Pais назвала задачи военных НАТО на Украине
Pais: Военные НАТО на Украине следят за поставляемым с Запада вооружением
Натовские военные на украинской территории пытаются контролировать поставляемое киевскому режиму вооружение, утверждает испанское издание Pais.
Военные НАТО нужны на Украине, чтобы контролировать вооружения, разведывательные операции и обучение, утверждает Pais, передает РИА «Новости».
Высказывания французского президента Эммануэля Макрона по этому вопросу подтвердили то, что на территории Украины есть военнослужащие НАТО, однако, по мнению издания, они якобы не участвуют в боевых действиях.
До этого Минобороны России заявило, что из Румынии в зону спецоперации на Украине прибыло 784 наемника, уничтожено – 349.