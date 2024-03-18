Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.0 комментариев
Нанесен групповой удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ
ВС России нанесли удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ
Российские военные в последние сутки ударили по месту проведения совещания командиров украинских вооруженных сил и Службы безопасности Украины, сообщило Министерство обороны.
Удар наносился авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
Также за сутки поражена живая сила и военная техника украинских военных в 137 районах.
Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский Ми-8, сбили 143 украинских дрона, 22 снаряда РСЗО Vampire и «Град», три снаряда «Ураган» и снаряд HIMARS.
С начала СВО уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 15 992 беспилотника, 486 ЗРК, 15 521 танк и других бронемашин, 1243 машины РСЗО, 8440 орудий полевой артиллерии и минометов.