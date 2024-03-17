16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
Эксперт: Россияне за рубежом участием в выборах демонстрируют свою принадлежность к стране
Политолог Чеснаков прокомментировал очереди россиян к избирательным участкам по всему миру
Фотографии огромных очередей к избирательным участкам по всему миру, начиная с первого дня голосования, показывают нам, что Россияне за рубежом участием в выборах демонстрируют свою принадлежность к стране, считает политолог Алексей Чеснаков.
В своем Telegram-канале он указал, что граждане России показывают свою принадлежность стране и не стесняются этого, несмотря на прямые угрозы. Также эксперт указал, что россияне за рубежом понимают политическую важность собственных действий в условиях беспрецедентного давления на страну и «демонстративно проявляют участие в главном политическом мероприятии».
Чеснаков отметил, что россияне за рубежом политически активны, они не прислушались к призывам «проголосовать ногами». Напротив, они «готовы долго стоять в очереди, чтобы реализовать свое конституционное право» и тем самым демонстрируют свое доверие к системе голосования.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что за рубежом проходит голосование на выборах президента России, в 111 странах на 230 избирательных участках уже проголосовали более 125 тыс. человек.