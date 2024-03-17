Малофеев впервые в жизни проголосовал на выборах

Tекст: Ольга Иванова

Малофеев пояснил, что в этом году происходят не обычные выборы, а «всенародное голосование в поддержку того, что сейчас происходит на фронте». Он добавил, что «наше сейчас доверие, всенародная поддержка на этом всенародном голосовании очень важны», сообщается в Telegram-канале «Царьград».

Малофеев считает, что те россияне, которые за победу, пришли и проголосовали за патриотизм и людей, находящихся в штабах, на фронте и в тылу.

Отмечается, что на участке, где голосовал Малофеев, ожидались провокации.

«С того момента как убили Дашу Дугину, мы все время интересуемся, кто эти люди. И к сожалению или к счастью, мы их здесь не нашли. Но мы будем продолжать их искать. Если они еще хотят куда-то прийти, пусть скажут – мы подойдем», – пообещал Малофеев.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.