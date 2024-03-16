Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.18 комментариев
Украинский беспилотник атаковал фуру в Белгородской области
На трассе между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района украинский беспилотник-камикадзе атаковал фуру, водитель не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Машина зерновой компании получила повреждения, сообщил Гладков в Telegram.
Напомним, Киев в период президентских выборов в России устраивает атаки на приграничные с Украиной российские регионы. Атака дрона ВСУ на легковой автомобиль в селе Глотово Грайворонского округа привела к ранению пяти человек. Белгородская область подвергается налетам БПЛА и ракетным обстрелам, нападениям ДРГ. В результате вылазок украинских диверсантов в Белгородскую и Курскую области безвозвратные потери украинской стороны составили 550 человек