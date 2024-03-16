Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.14 комментариев
Российская ПВО сбила 15 снарядов Vampire над Белгородской областью
ВС России пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщило Министерство обороны России.
Согласно данным в Telegram-канале, дежурные средства ПВО уничтожили 15 реактивных снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью.
Ранее бойцы теробороны сбили беспилотник в Белгородской области.