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SpaceX решила создать сеть спутников-шпионов для разведки США
Компания Илона Маска SpaceX решила создать сеть спутников-шпионов для разведки США
Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX занимается созданием сети из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с американской разведкой, сообщило агентство Reuters.
Источники Reuters утверждают, что за выполнение контракта на 1,8 млрд долларов, подписанному компанией в 2021 году с Национальным управлением военно-космической разведки США (NRO, при Пентагоне), отвечает подразделение Starshield, передает ТАСС.
Сеть спутников значительно расширит возможности ВС США по оперативному обнаружению потенциальных целей практически в любой точке Земли.
Согласно тексту контракта, сотни спутников могут действовать как единая система на низких орбитах, что даст возможность Пентагону быстро получать качественные снимки практически любой точки планеты.
Источники Reuters утверждают, что проект Starshield не связан с сетью Starlink, в которую входит 5,5 тыс. спутников, однако не сообщают, когда новая сеть спутников-разведчиков начнет работу.
Ранее Wall Street Journal сообщала, что SpaceX стала подрядчиком американских разведывательных и военных структур, в том числе Пентагона.