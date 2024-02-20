С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).0 комментариев
WSJ: SpaceX заключила секретный контракт с Пентагоном
WSJ: SpaceX заключила секретный контракт с Пентагоном на 1,8 млрд долларов
Производящая космическую технику компания SpaceX миллиардера Илона Маска стала подрядчиком американских разведывательных и военных структур, в том числе Пентагона, сообщила Wall Street Journal.
SpaceX подписала секретный контракт с военным ведомством на 1,8 млрд долларов, соглашение должно стать важным источником доходов компании, утверждает Wall Street Journal со ссылкой на документы, передает ТАСС.
Масштабы и секретность указывают на взаимозависимость SpaceX и структурами нацбезопасности Соединенных Штатов, отмечает издание.
В 2023 году она выиграла контракт на 70 млн долларов на развертывание военных спутников Starshield, они должны предоставлять услуги связи партнерам американского военного ведомства.
В 2021 году SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.