Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.4 комментария
Венгрия потребовала вернуть венграм на Украине право свободно использовать язык
Венгрия потребовала от Украины вернуть венграм все права, которые у них были до 2015 года, в том числе право на родной язык
Венгрия разослала всем странам-членам Евросоюза список претензий к Украине, среди которых значится требование вернуть проживающим на территории страны венграм право свободного использования родного языка.
В частности, Будапешт требует восстановить права, гарантирующие свободное использование венгерского языка в Украине и право на политическое представительство на региональном и национальном уровнях, сообщает издание «Страна» со ссылкой на украинские СМИ.
Отмечается, что Венгрию не устраивает, что у венгерской общины нет своего делегата в Верховной раде. Требования Венгрии могут стать значительным препятствием для дальнейшей интеграции Украины в ЕС, подчеркивается в публикации.
Ранее в Венгрии раскритиковали речь посла США в Будапеште. Венгерское правительство сочло неподобающей речь посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, в ходе которой он раскритиковал правительство республики за «антиамериканские отношения» и связи с Россией.