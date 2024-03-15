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Чешские фермеры объявили о протестах перед заседанием Евросовета
Чешские фермеры проведут протестные акции, приуроченные к заседанию Евросовета
Глава сельскохозяйственного союза Чехии Мартин Пиха заявил, что чешские фермеры проведут 20 марта акции протеста против аграрной политики ЕС.
Он отметил, что акции будут проходить «в знак протеста против сельскохозяйственной политики ЕС, которая, как мы считаем, постепенно ведет к уничтожению аграрного сектора на нашем континенте», передает ТАСС.
Пиха добавил, что протесты пройдут «по всей стране и на ее границах».
«Фермеры в разных концах республики выведут свои трактора и другую сельхозтехнику на улицы городов, а также приедут на ней на различные участки границы», – подчеркнул лидер сельскохозяйственного союза Чехии.
По его словам, в акциях будут участвовать фермеры из Германии, Нидерландов и Бельгии.
«Протесты приурочены к заседанию Евросовета, которое состоится 21 марта», – уточнил Пиха.
Среди главных требований, выдвигаемых аграриями Чехии к властям страны и руководству ЕС – ограничение беспошлинного импорта сельскохозяйственной продукции из стран, не входящих в состав ЕС, в том числе с Украины.
Ранее сообщалось, что польские фермеры заблокировали движение грузовиков с Украины на пяти КПП.