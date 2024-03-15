Чешские фермеры объявили о протестах перед заседанием Евросовета

Чешские фермеры проведут протестные акции, приуроченные к заседанию Евросовета

Tекст: Денис Тельманов

Он отметил, что акции будут проходить «в знак протеста против сельскохозяйственной политики ЕС, которая, как мы считаем, постепенно ведет к уничтожению аграрного сектора на нашем континенте», передает ТАСС.

Пиха добавил, что протесты пройдут «по всей стране и на ее границах».

«Фермеры в разных концах республики выведут свои трактора и другую сельхозтехнику на улицы городов, а также приедут на ней на различные участки границы», – подчеркнул лидер сельскохозяйственного союза Чехии.

По его словам, в акциях будут участвовать фермеры из Германии, Нидерландов и Бельгии.

«Протесты приурочены к заседанию Евросовета, которое состоится 21 марта», – уточнил Пиха.

Среди главных требований, выдвигаемых аграриями Чехии к властям страны и руководству ЕС – ограничение беспошлинного импорта сельскохозяйственной продукции из стран, не входящих в состав ЕС, в том числе с Украины.

Ранее сообщалось, что польские фермеры заблокировали движение грузовиков с Украины на пяти КПП.