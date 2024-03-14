В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.8 комментариев
Досрочное голосование на выборах президента России завершилось за рубежом
За рубежом завершилось досрочное голосование на выборах президента России, такой формой голосования было охвачено 51 государство.
Согласно постановлению ЦИК, досрочное голосование началось 1 марта на Кипре, 2 марта в Австралии, Алжире, Ливии и других странах. Завершение досрочного голосования в различных странах проходило в разные даты.
В первые же дни рекордсменом стал Кипр. Как рассказал НОМ председатель Координационного совета российских соотечественников Кипра (КСРС) Дмитрий Апраксин, подготовка к этим выборам в стране была проведена на высоком уровне, что во многом стало заслугой российских дипломатов, говорится на сайте НОМ.
Обстановка на Кипре относительно мирная, указал эксперт. «Активность украинской диаспоры и других групп, настроенных против официальной политики России, за последний год существенно снизилась. Тем не менее перед выборами они снова активизировались, в особенности в интернет-пространстве. Наряду с этим нам стала доступна информация о том, что на Кипр приехали представители запрещенной в России организации – «Правого сектора*» с целью организовать провокации во время голосования 15-17 марта», – пояснил он. При этом правоохранительные органы Кипра будут обеспечивать безопасность выборов.
В дни выборов 15-17 марта российские граждане смогут проголосовать на выборах президента РФ за рубежом на 295 избирательных участках в 144 странах. На Кипре избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 во всех значимых городах республики. «Безопасность голосования будет обеспечена полицией Кипра. Поэтому мы уверены, что удастся избежать провокаций. Хочу отметить высокий уровень подготовки процесса. В частности, впервые голосование станет возможным на севере страны, где, по некоторым оценкам, проживает около 50 тысяч соотечественников. Это является заслугой наших дипломатов и личной инициативой чрезвычайного и полномочного посла РФ на Кипре Мурата Зязикова», – рассказал Апраксин.
В ФРГ российские дипломаты находятся в контакте с германскими правоохранительными органами по вопросам обеспечения безопасности выборов, которые отвечают за внешний периметр, в том числе с учетом планируемого проведения перед российскими загранучреждениями в день голосования массовых акций разного рода. Как рассказал в интервью ТАСС посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, запретить их проведение в день выборов местные власти посчитали излишним.
Латвийские власти проводят жесткую политику относительно российских выборов – они объявили о том, что в день голосования на выборах президента России по периметру посольства РФ будут организованы полицейские кордоны для проверки избирателей на предмет законности их пребывания в республике.
Как пояснил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин, на избирательных участках страны будет уделяться особое внимание безопасности. По его словам, правоохранительные органы Швейцарии проявляют готовность сотрудничать с представителями России в вопросах ее обеспечения.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ