Досрочное голосование на выборах президента России завершилось за рубежом

Tекст: Ольга Иванова

Согласно постановлению ЦИК, досрочное голосование началось 1 марта на Кипре, 2 марта в Австралии, Алжире, Ливии и других странах. Завершение досрочного голосования в различных странах проходило в разные даты.

В первые же дни рекордсменом стал Кипр. Как рассказал НОМ председатель Координационного совета российских соотечественников Кипра (КСРС) Дмитрий Апраксин, подготовка к этим выборам в стране была проведена на высоком уровне, что во многом стало заслугой российских дипломатов, говорится на сайте НОМ.

Обстановка на Кипре относительно мирная, указал эксперт. «Активность украинской диаспоры и других групп, настроенных против официальной политики России, за последний год существенно снизилась. Тем не менее перед выборами они снова активизировались, в особенности в интернет-пространстве. Наряду с этим нам стала доступна информация о том, что на Кипр приехали представители запрещенной в России организации – «Правого сектора*» с целью организовать провокации во время голосования 15-17 марта», – пояснил он. При этом правоохранительные органы Кипра будут обеспечивать безопасность выборов.

В дни выборов 15-17 марта российские граждане смогут проголосовать на выборах президента РФ за рубежом на 295 избирательных участках в 144 странах. На Кипре избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 во всех значимых городах республики. «Безопасность голосования будет обеспечена полицией Кипра. Поэтому мы уверены, что удастся избежать провокаций. Хочу отметить высокий уровень подготовки процесса. В частности, впервые голосование станет возможным на севере страны, где, по некоторым оценкам, проживает около 50 тысяч соотечественников. Это является заслугой наших дипломатов и личной инициативой чрезвычайного и полномочного посла РФ на Кипре Мурата Зязикова», – рассказал Апраксин.

В ФРГ российские дипломаты находятся в контакте с германскими правоохранительными органами по вопросам обеспечения безопасности выборов, которые отвечают за внешний периметр, в том числе с учетом планируемого проведения перед российскими загранучреждениями в день голосования массовых акций разного рода. Как рассказал в интервью ТАСС посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, запретить их проведение в день выборов местные власти посчитали излишним.

Латвийские власти проводят жесткую политику относительно российских выборов – они объявили о том, что в день голосования на выборах президента России по периметру посольства РФ будут организованы полицейские кордоны для проверки избирателей на предмет законности их пребывания в республике.

Как пояснил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин, на избирательных участках страны будет уделяться особое внимание безопасности. По его словам, правоохранительные органы Швейцарии проявляют готовность сотрудничать с представителями России в вопросах ее обеспечения.