В России открылись ситуационные центры наблюдения на выборах

По всей России открылись ситуационные центры наблюдения на выборах

Подобные площадки – общественные штабы и центры видеонаблюдения, – уже открыты во всех регионах России. Они готовятся вести непрерывный мониторинг дней голосования и следить за соблюдением закона, говорится на сайте НОМ.

Ситуационный центр Общественной палаты России открылся сегодня, в 15.00 мск. В программе ситцентра – ежедневные брифинги с наблюдателями, экспертами, в том числе и международными, общественными штабами регионов России и лидерами мнений. Более 250 волонтеров будут держать связь с наблюдателями по всей стране на предмет соблюдения «Золотого стандарта». На площадке центра также будут работать Центр наблюдения за ДЭГ, горячая линия по защите избирательных прав граждан, а также специальный портал для наблюдателей.

На открытии ситуационного центра председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова отметила, что сегодня «наблюдатели – это профессионалы», напомнив, что обучение прошли более 200 тыс. человек, часть из них были направлены кандидатами и партиями. Суммарно от субъектов общественного контроля на выборы президента РФ направлено 156300 человек, сообщила Булгакова. ОП РФ направила в территориальные избирательные комиссии (ТИК) сведения по 51489 наблюдателям, а общественные палаты субъектов, в свою очередь, 104811 наблюдателям.

Как отметил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, возможность находиться на участках с направлением от какой-либо общественной палаты получили все желающие, чьи данные были направлены в срок до 11 марта, а также в соответствии с положением о порядке назначения наблюдателей. Григорьев подчеркнул, что в ситуационном центре ОП РФ будет возможность выйти на связь с любым общественным наблюдателям – никакая информация, по его словам, не останется невыясненной.

С открытия первых избирательных участков (в 23.00 мск) начинает работу экспертный ситуационный центр ассоциации НОМ и мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (МРГ СПЧ). Центр будет работать совместно с ассоциацией юристов России и корпусом «За чистые выборы».

В течение трех дней голосования волонтеры ситцентра из числа студентов МГЮА и университета «Синергия» будут принимать и обрабатывать сообщения, поступающие на Карту НОМ от наблюдателей со всей страны, а эксперты дадут правовую оценку всем сигналам о возможных проблемах. «Карта сообщений» НОМ будет отражать только проверенную и объективную информацию о ходе голосования по всей стране.

По словам члена СПЧ, председателя Ассоциации НОМ Александра Брода, очевидно, что дни голосования пройдут в сложных условиях информационного давления на избирателей и внешнего вмешательства в ход голосования. При этом у системы общественного контроля за последние годы выработался стойкий «иммунитет» к подобным рискам и угрозам.

Также сегодня во всех 89 регионах открылись Центры общественного наблюдения. Об этом на утреннем брифинге в ЦИК России сообщила глава комиссии Элла Памфилова. Центры будут открыты для наблюдателей, партий, кандидатов, экспертов и всех желающих все три дня голосования. На площадках ЦОНах будет организован просмотр видеотрансляций с избирательных участков в режиме реального времени через большие плазменные панели. В ряде регионов в центрах также будут проводиться пресс-конференции и круглые столы.

Как сообщила руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Краснодарском крае Любовь Попова, в ЦОН можно будет вести непрерывное онлайн-наблюдение за более чем 1800 избирательных участков. Впервые к работе ЦОН привлекли большое число молодежи. «Это волонтеры молодежных общественных организаций и студенты КубГУ и КубГТУ. Они будут работать в составе мониторинговой, юридической и информационных групп совместно с политологами, юристами и социологами», – рассказала она.