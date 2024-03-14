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    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понятие успеха надо переосмыслить

    Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – они должны стать новой элитой страны. А не нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Масленица против политической торговли страхом

    Важная часть организации выборов – информирование. Причем как о возможности проголосовать три дня, так и о месте участка. Ко мне из избирательной комиссии приходили аж два раза.

    5 комментариев
    14 марта 2024, 19:46 • Новости дня

    В России открылись ситуационные центры наблюдения на выборах

    По всей России открылись ситуационные центры наблюдения на выборах

    Накануне старта первого дня голосования на выборах президента открылись ситуационные центры Общественной палаты и ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). На этих площадках в круглосуточном режиме будет вестись прием сообщений от наблюдателей со всей страны и все сигналы о возможных проблемах будут получать правовую оценку.

    Подобные площадки – общественные штабы и центры видеонаблюдения, – уже открыты во всех регионах России. Они готовятся вести непрерывный мониторинг дней голосования и следить за соблюдением закона, говорится на сайте НОМ.

    Ситуационный центр Общественной палаты России открылся сегодня, в 15.00 мск. В программе ситцентра – ежедневные брифинги с наблюдателями, экспертами, в том числе и международными, общественными штабами регионов России и лидерами мнений. Более 250 волонтеров будут держать связь с наблюдателями по всей стране на предмет соблюдения «Золотого стандарта». На площадке центра также будут работать Центр наблюдения за ДЭГ, горячая линия по защите избирательных прав граждан, а также специальный портал для наблюдателей.

    На открытии ситуационного центра председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова отметила, что сегодня «наблюдатели – это профессионалы», напомнив, что обучение прошли более 200 тыс. человек, часть из них были направлены кандидатами и партиями. Суммарно от субъектов общественного контроля на выборы президента РФ направлено 156300 человек, сообщила Булгакова. ОП РФ направила в территориальные избирательные комиссии (ТИК) сведения по 51489 наблюдателям, а общественные палаты субъектов, в свою очередь, 104811 наблюдателям.

    Как отметил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, возможность находиться на участках с направлением от какой-либо общественной палаты получили все желающие, чьи данные были направлены в срок до 11 марта, а также в соответствии с положением о порядке назначения наблюдателей. Григорьев подчеркнул, что в ситуационном центре ОП РФ будет возможность выйти на связь с любым общественным наблюдателям – никакая информация, по его словам, не останется невыясненной.

    С открытия первых избирательных участков (в 23.00 мск) начинает работу экспертный ситуационный центр ассоциации НОМ и мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (МРГ СПЧ). Центр будет работать совместно с ассоциацией юристов России и корпусом «За чистые выборы».

    В течение трех дней голосования волонтеры ситцентра из числа студентов МГЮА и университета «Синергия» будут принимать и обрабатывать сообщения, поступающие на Карту НОМ от наблюдателей со всей страны, а эксперты дадут правовую оценку всем сигналам о возможных проблемах. «Карта сообщений» НОМ будет отражать только проверенную и объективную информацию о ходе голосования по всей стране.

    По словам члена СПЧ, председателя Ассоциации НОМ Александра Брода, очевидно, что дни голосования пройдут в сложных условиях информационного давления на избирателей и внешнего вмешательства в ход голосования. При этом у системы общественного контроля за последние годы выработался стойкий «иммунитет» к подобным рискам и угрозам.

    Также сегодня во всех 89 регионах открылись Центры общественного наблюдения. Об этом на утреннем брифинге в ЦИК России сообщила глава комиссии Элла Памфилова. Центры будут открыты для наблюдателей, партий, кандидатов, экспертов и всех желающих все три дня голосования. На площадках ЦОНах будет организован просмотр видеотрансляций с избирательных участков в режиме реального времени через большие плазменные панели. В ряде регионов в центрах также будут проводиться пресс-конференции и круглые столы.

    Как сообщила руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Краснодарском крае Любовь Попова, в ЦОН можно будет вести непрерывное онлайн-наблюдение за более чем 1800 избирательных участков. Впервые к работе ЦОН привлекли большое число молодежи. «Это волонтеры молодежных общественных организаций и студенты КубГУ и КубГТУ. Они будут работать в составе мониторинговой, юридической и информационных групп совместно с политологами, юристами и социологами», – рассказала она.

    14 марта 2024, 08:18 • Новости дня
    МИД ответил на заявления Индии об «отказе» от российских вооружений

    Посол: В Индии произведено почти 1 тыс. танков Т-90 и 300 самолетов Су-30МКИ

    МИД ответил на заявления Индии об «отказе» от российских вооружений
    @ Pradeep Gaur/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Индии по лицензиям уже произведено почти 1 тыс. танков Т-90 и 300 самолетов Су-30МКИ, активно развивается совместное с Россией производство вооружений. Как сообщил посол России в южноазиатской республике Денис Алипов, заявления об отказе Нью-Дели от российских вооружений – это передергивание фактов.

    По его словам, подобные заявления являются передергиванием фактов, поскольку Индия решает задачу развития собственного ВПК с акцентом на реализацию инициатив «Делай в Индии» и «Самодостаточная Индия», которые предполагают максимально возможную локализацию производства и получение новейших технологий, передает ТАСС.

    Алипов добавил, что именно этим обусловлен курс на диверсификацию сотрудничества с зарубежными партнерами, среди которых Россия занимает ведущее место.

    Он добавил, что в Индии по лицензиям уже произведено почти 300 самолетов Су-30МКИ и 1 тыс. танков Т-90, производятся ракетные комплексы «Брамос», работает СП Indo-Russian Rifles по выпуску автоматов АК-203, при этом, в отличие от западников, Россия готова идти на максимально полную передачу передовых технологий.

    Посол добавил, что Индия не признает односторонние западные санкции, считая их нелегитимными. По его словам, большинство индийских компаний и банков в значительной степени зависят от по-прежнему контролируемой Западом Бреттон-Вудской финансовой системы и завязаны на операции с долларом США.

    Алипов указал, что иногда встречается желание партнеров «взять паузу» в диалоге с российскими предприятиями или вовсе отказаться от сотрудничества, но уникальность Индии в том, что на месте одного зазевавшегося бизнесмена тут же возникают двое других, поэтому нет нехватки в тех, кого не пугают антироссийские санкции. Алипов подчеркнул, что, как ни парадоксально, «шоковая терапия» в виде текущей геополитической трансформации позволила подступиться к реализации потенциала российско-индийского сотрудничества.

    «Рассчитываем на еще более глубокое объединение национальных систем в финансово-банковской, научно-технической сферах сотрудничества. Время показало, что западные модели используются в интересах отдельной группы стран и не могут считаться надежными. Пришло время для России и Индии интернационализировать отечественные платформы. Их сопряжение – залог успеха наших отношений», – добавил посол России.

    Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия и Индия ведут переговоры об увеличении лицензионного производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц.

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    13 марта 2024, 21:23 • Новости дня
    Зеленского попросили разобраться с сексуальными домогательствами в украинской армии
    Зеленского попросили разобраться с сексуальными домогательствами в украинской армии
    @ Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Петицию о разработке противодействия сексуальным домогательствам в отношении женщин в ВСУ зарегистрировали на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

    В тексте авторы петиции попросили верховного главнокомандующего содействовать скорейшему внедрению механизма реагирования на сообщения о сексуальных домогательствах в ВСУ, передает ТАСС.

    Сообщается, что десятки случаев домогательства в отношении женщин-военных предотвращены не были, а виновные граждане не понесли наказания. Пока петицию подписали более 3 тыс. человек, для рассмотрения президентом страны необходимо собрать 25 тыс. подписей.

    Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ служат более 60 тыс. женщин.

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    14 марта 2024, 08:51 • Новости дня
    Автор блога «Заметки детского врача» уехал из России после десяти суток ареста

    Автор блога «Заметки детского врача» Бутрий уехал из России после десяти суток ареста

    Автор блога «Заметки детского врача» уехал из России после десяти суток ареста
    @ vk.com/doc_med

    Tекст: Ольга Никитина

    Московский врач-педиатр, автор блога «Заметки детского врача» Сергей Бутрий сообщил, что выехал из России вместе с женой и сыном.

    Бутрий сообщил в соцсетях, что в процессе отбывания наказания – решением Хамовнического суда Москвы педиатр был арестован на десять суток по статье о возбуждении ненависти и вражды – ему якобы намекнули, что «этим все не ограничится», пишет «Коммерсант».

    Поводом для возбуждения дела в отношении Бутрия стало интервью врача журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

    Бутрий сообщил, что взял с собой минимум вещей. Теперь он собирается проводить дистанционные консультации, заняться просветительскими проектами.

    При этом врач не уточнил, в какой стране планирует остаться.

    По версии следствия, в интервью, которое было опубликовано на YouTube 7 марта 2023 года, Сергей Бутрий совершил «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества».

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    13 марта 2024, 21:57 • Новости дня
    Европарламент предложил Армении сделать первый шаг в ЕС

    Европарламент предложил Армении подумать над заявкой в кандидаты в ЕС

    Европарламент предложил Армении сделать первый шаг в ЕС
    @ JULIEN WARNAND/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом укреплять отношения ЕС с Арменией, а также предложили Армении подумать о подаче заявки в кандидаты в Евросоюз.

    В Европарламенте считают, что если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата в ЕС и продолжит путь последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, это может подготовить почву для трансформации в отношениях ЕС – Армения, передает РИА «Новости».

    Депутаты подчеркнули, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС.

    В ЕП также признали, что «влияние России на экономику Армении остается существенным», и призвали Ереван «проявлять бдительность в отношении возможного обхода санкций».

    Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что власти страны обсуждают новые возможности, в том числе идею вступления в Евросоюз.

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    14 марта 2024, 14:39 • Новости дня
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало запись объективного контроля поражения украинской техники, на которой боевики ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область.

    В ролике запечатлены удары беспилотников по технике украинских военных, он опубликован в Telegram-канале министерства обороны.

    Кроме того, ведомство опубликовало видео, в котором запечатлено, как ВСУ несут потери.

    Ранее ведомство сообщало, что в ходе ударов авиации и артиллерии по группировке украинских боевиков, пытавшихся проникнуть в регион, уничтожено до 195 украинских военных.


    Также поражены пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения.

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    14 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    Захарова эмоционально отреагировала на клип сербской группы в поддержку Путина

    Захарова о клипе в поддержку Путина: Сербы огонь

    Захарова эмоционально отреагировала на клип сербской группы в поддержку Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала клип сербской рок-группы «Джепови» на песню «Долази Владимир» («Наступает время Владимира»), которую музыканты записали в поддержку Владимира Путина.

    «Сербы огонь!» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Как сообщила ранее пресс-служба Российского центра науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде, клип снимался при поддержке Русского Дома в Белграде.


    В Русском доме отметили, что Путин, как свидетельствуют соцопросы, пользуется огромной популярностью среди сербского населения.

    Лидер группы Владимир Нишевич отметил, что эта песня является предсказанием. «Мы посылаем позитивные сигналы, приветствуем народ Российской Федерации, с которым мы разделяем ценности и с которым у нас общая цель», – приводит его слова ТАСС.

    Нишевич также добавил, что Сербию и ее «старшую сестру» Россию объединяют не только общие традиции, история, культура, а также общая борьба. «Мы знаем, что Россия стоит на границе защиты семейных ценностей, и мы хотим быть частью этой семьи», – подчеркнул музыкант.

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    13 марта 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин отменил передачу во временное управление Росимуществу акций Danone

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин признал утратившим силу решение, согласно которому иностранные доли в российской дочке Danone передавались во временное управление Росимущества.

    Указ вносит изменения в документ от 2023 года о временном управлении некоторым имуществом. Согласно ему, Росимуществу среди прочего были переданы акции АО «Данон Россия», принадлежавшие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». Теперь эти пункты признаны утратившими силу, причины в указе не названы, передает ТАСС.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что французская Danone, российские активы которой переданы во временное управление Росимуществу, планирует продать бизнес в России компании «Вамин» (Татарстан).

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    14 марта 2024, 11:49 • Новости дня
    Выгнавшая участника СВО владелица кофейни сбежала из России

    Выгнавшая участника СВО владелица кофейни из Подмосковья уехала из России

    Выгнавшая участника СВО владелица кофейни сбежала из России
    @ dpa/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владелица подмосковной кофейни Strong Coffee Алена Полякевич, выгнавшая из заведения участника спецоперации, в начале марта выехала за пределы России.

    Девушка сообщила в соцсетях, что эмигрировала из «своей родной и любимой страны» в Грузию. Полякевич отметила, что «у любой гордости есть последствия», передает ее слова «Московский комсомолец».

    Предпринимательница заявила, что нашла себе место в другой кофейне. Кроме того, она успела открыть банковский счет и снять квартиру.

    Напомним, Полякевич рассказала, что выгнала из кофейни участника специальной военной операции, который «вел себя, мягко говоря, не очень». При этом ранее девушку признавали виновной по статье о дискредитации армии России, ей выписали штраф в размере 45 тыс. рублей.

    Как заявил член СПЧ Александр Брод, дискриминация участников СВО, в том числе отказ в посещении заведения общепита, как в Люберцах, недопустима. Такие инциденты демонстрируют непонимание значения спецоперации и духовную черствость части российского общества, отмечал эксперт.

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    14 марта 2024, 08:24 • Новости дня
    ФСБ пресекла отправку отравленных продуктов в зону СВО

    ФСБ: В Петербурге задержаны члены РДК, готовившие отправку отравленных продуктов в зону СВО

    ФСБ пресекла отправку отравленных продуктов в зону СВО
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Санкт-Петербурге задержали членов ячейки «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим в РФ), курируемого Главным управлением разведки МО Украины, которые собирались отправить в зону проведения спецоперации груз с отравленной гуманитарной помощью, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В сообщении говорится, что в состав ячейки входили четверо жителей города, которые придерживаются праворадикальной идеологии. Они собирались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, которые предназначались для отправки в зону СВО в качестве гумпомощи жителям новых регионов России, передает ТАСС.

    Кроме того, задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения и транспорта, а также другой критически важной инфраструктуры. Эта информация могла использоваться для последующей организации терактов.

    Члены террористической группы задержаны. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), которая предусматривает от десяти до 20 лет лишения свободы.

    Накануне в Ростовской области задержали подозреваемого в работе на украинские спецслужбы, заведено уголовное дело.

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    14 марта 2024, 09:23 • Новости дня
    BI: США готовят раздел Арктики

    BI: В США начали готовить солдат к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике

    BI: США готовят раздел Арктики
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты усилили свое внимание к Арктическому региону и стали готовить армию для доминирования там, чтобы бросить вызов России и Китаю, пишут СМИ.

    В статье Business Insider говорится, что руководство США обеспокоено ростом активности России и Китая в регионе.

    В ВС США уже подготовили новую стратегию ведения боевых действий и провели на Аляске масштабные учения, чтобы подготовить солдат к экстремальным арктическим условиям. Для усиления влияния в регионе США хотят сотрудничать с Канадой и Данией, говорится в публикации.

    «Они хотят вернуть свои «мускулы» в Арктике», – передает канал «360» содержание статьи.

    Вступление Швеции и Финляндии в НАТО, как отмечает BI, служит в том числе этой цели. Американцы, как пояснил политолог Андрей Кошкин, готовят себе союзников в деле раздела Арктики.

    Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Москва не допустит захвата российского континентального шельфа в Арктике.

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    14 марта 2024, 17:52 • Новости дня
    Путин дал поручение по созданию ядерной энергетической установки в космосе
    Путин дал поручение по созданию ядерной энергетической установки в космосе
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросами создания ядерной энергетической установки в космосе.

    Глава государства подчеркнул, что создание такой установки является приоритетным направлением, оно должно быть обеспечено финансированием, передает «Интерфакс».

    В начале недели Путин встретился с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, они обсудили подготовку к новой миссии на Международной космической станции. Политолог Алексей Мартынов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что развитие космической отрасли укрепляет научный и технологический суверенитет России.


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    14 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    При попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских военных и пять танков
    При попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских военных и пять танков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения в последние сутки сорвали попытку боевиков ВСУ прорваться на приграничную территорию у поселка Сподарюшино в Белгородской области, сообщило Минобороны.

    В ходе ударов авиации и артиллерии уничтожено до 195 украинских военных, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения ВСУ у Ивановки (Харьковская область) и Терн (ДНР). Отражена контратака 47-й мотопехотной бригады ВСУ у Першотравневого (Харьковская область).

    Украинская сторона на этом направлении за сутки потеряла до 30 человек, танк, американскую артиллерийскую систему М777, американскую САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования ВСУ у Георгиевки, Клещеевки и Невельского в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла свыше 240 человек и три танка.

    При контрбатарейной борьбе поражены артиллерийская система М777, американская гаубица М198, британское орудие FH-70, уничтожен склад боеприпасов.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» поразила скопления живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны у Тоненького в ДНР. Отражены восемь контратак украинских штурмовиков 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад у Новгородского, Новобахмутовки, Бердычей, Семеновки и Орловки в ДНР.

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 410 человек, три бронемашины, включая БМП Bradley, гаубицу Д-30 и станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Владимировки и Старомайорского в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 125 человек, танк и две гаубицы Д-30.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 118-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны у Работино (Запорожская область), Высшетарасовки (Днепропетровская область) и Михайловки (Херсонская область).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 30 человек и два автомобиля.

    Средства ПВО за сутки сбили 136 украинских дронов, французскую управляемую авиабомбу Hammer, четыре снаряда РСЗО HIMARS и четыре снаряда РСЗО «Град».

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    14 марта 2024, 11:57 • Новости дня
    Пресечена попытка украинской ДРГ войти в Курскую область

    Губернатор Старовойт: Украинская ДРГ пыталась войти в Курскую область

    Пресечена попытка украинской ДРГ войти в Курскую область
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась войти в поселок Теткино Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    Глава региона написал в своем Telegram-канале, что бойцы пограничной службы ФСБ и ВС России пресекли попытку и не позволят украинским террористам сделать это в будущем.

    Ранее в четверг Минобороны сообщило о перехвате беспилотников ВСУ над Курской областью.

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    14 марта 2024, 06:24 • Новости дня
    Латвия захотела отгородиться от России «железным занавесом»

    Премьер Латвии Силиня заявила о стремлении прибалтийских стран отгородиться «железным занавесом» от России и Белоруссии

    Латвия захотела отгородиться от России «железным занавесом»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В будущем возникнет «железный занавес» между странами Прибалтики и Россией, а также Белоруссией, заявила глава правительства Латвии Эвика Силиня.

    Силиня пояснила, что в первую очередь речь идет об экономической и энергетической независимости от России. По ее словам, добиться этого «не так просто», государства Прибалтики «все еще в процессе, это требует времени», передает ТАСС.

    Напомним, Силиня, комментируя возможную отправку войск на Украину, заявила, что политикам стран НАТО нужно обсудить этот вопрос с военными.

    Коментарии (19)
    14 марта 2024, 17:48 • Новости дня
    Компания SpaceX сообщила о потере космического корабля Starship
    Компания SpaceX сообщила о потере космического корабля Starship
    @ REUTERS/Cheney Orr

    Tекст: Ольга Иванова

    Космический корабль Starship компании SpaceX «был потерян», сообщили в компании.

    Потеря корабля произошла на 49-й минуте полета при входе аппарата в атмосферу на высоте 77 км в ходе третьего испытательного полета. SpaceX на данный момент не уточняет, что именно случилось с Starship, сообщает РИА «Новости».

    Ранее космический корабль Starship компании SpaceX стартовал с космодрома в американском штате Техас.

    Напомним, что ракета-носитель с космическим кораблем Starship, создаваемая для миссий на Луну и Марс, в ходе второго тестового орбитального полета потерпела неудачу. Ракета-носитель с кораблем, предположительно, взорвалась примерно через 10 минут полета.

    Коментарии (27)
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    Воровство Европы спровоцирует финансовый коллапс

    Конфискация Евросоюзом замороженных активов ЦБ России может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира. Власти ЕС уже давно хотят отобрать активы нашего государства, но никак не могут найти способ, так как опасаются последствий. Чего именно боятся в Европе? Подробности

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    Лидеры Латвии и Эстонии провоцируют большую войну в Европе

    Главы правительств Латвии и Эстонии не исключили возможности ввода войск на Украину. При этом латышский премьер Эвика Силиня сообщила о намерении отгородиться от России и Белоруссии «железным занавесом». По мнению экспертов, прибалтийские элиты выстраивают свою идентичность на противостоянии с Москвой ради привилегий от Запада. К каким последствиям может привести этот курс? Подробности

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    Предшественник Мазепы перед расстрелом взывал к польскому королю

    Ровно 360 лет назад был расстрелян идейный предшественник самого знаменитого предателя России, гетмана Ивана Мазепы – гетман Иван Выговский. Он изменил в пользу поляков русскому царю Алексею Михайловичу. Судьба его показательна в том числе потому, что предал он не только русского царя, но и собственный народ. Подробности

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    Кто удерживает Украину от вторжения в Приднестровье

    Молдавия усиливает давление на Приднестровье, а власти непризнанной республики дают понять, что в полной мере рассчитывают на поддержку Москвы. Уже высказываются опасения, что на населенный в значительной мере российскими гражданами регион может напасть и Украина. Почему она не сделала этого до сих пор? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

    • Как Трамп остановит бои на Украине

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть «четкий план» того, как прекратить конфликт на Украине. Трамп сам рассказал о нем Орбану во время их недавней встречи. Что это за план?

    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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