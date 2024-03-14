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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин предъявил Западу вексель, который тот не способен погасить

    В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понятие успеха надо переосмыслить

    Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – они должны стать новой элитой страны. А не нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Масленица против политической торговли страхом

    Важная часть организации выборов – информирование. Причем как о возможности проголосовать три дня, так и о месте участка. Ко мне из избирательной комиссии приходили аж два раза.

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    14 марта 2024, 19:52 • Новости дня

    ЦИК назвал количество досрочно проголосовавших на выборах президента

    Памфилова: Более 2,3 млн человек уже проголосовали досрочно на выборах президента

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Досрочно на выборах президента России к настоящему времени проголосовали уже более 2,3 млн человек, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    По ее словам, на данный момент уже более 2 млн 300 тыс. проголосовали досрочно, чего ранее никогда не было, но эти выборы отличаются очень резко от всех остальных, потому что проходят в совершенно другой ситуации, передает ТАСС. Памфилова пояснила, что вернулись «наши родные регионы – ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области».

    Ранее в четверг Памфилова объявила о готовности избирательной системы России к выборам.

    14 марта 2024, 14:15 • Новости дня
    Д'Артаньян прибыл для наблюдения за выборами президента России в ДНР

    Французский герцог Д'Артаньян прибыл для наблюдения за выборами президента России в ДНР

    Д'Артаньян прибыл для наблюдения за выборами президента России в ДНР
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    В этом году наблюдать за процедурой выборов президента России будут несколько сот международных наблюдателей и иностранных экспертов. Один из них Амери Д'Артаньян – потомок знаменитого французского рода.

    Французский герцог уже прибыл в Россию и готов отправиться в ДНР наблюдать за ходом голосования. Он уверен, что в период международной напряженности роль иностранных экспертов на выборах сложно переоценить.

    «Очевидно, что в период напряженности существуют некоторые сомнения. Поэтому мы должны доверять наблюдателям и тому, что они говорят, о том, как проходят выборы», – заявил он журналистам.

    Это не первый визит Д'Артаньяна в Россию и не первое участие в качестве эксперта в выборном процессе. В 2017 году на выборах в Ярославской области француз положительно отмечал электронное оснащение участков. По его словам, «КОИБы не позволяют провести какое-то мошенничество при голосовании».

    Напомним, голосование на выборах президента России пройдет 15, 16 и 17 марта.

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    14 марта 2024, 00:29 • Новости дня
    Путин призвал россиян прийти на выборы

    Путин в преддверии выборов заявил, что судьбу России определяют только ее граждане

    Путин призвал россиян прийти на выборы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Только граждане России определяют ее судьбу, народ – единственный источник власти в нашей стране, заявил действующий глава Российского государства Владимир Путин в преддверии выборов.

    Путин заявил, что «это ключевое правовое положение, закрепленное в Конституции». Он указал, что россияне должны будут не просто проголосовать, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях». По его словам, граждане России заявят о «личной сопричастности к дальнейшему развитию» страны. Путин подчеркнул, что «выборы – это шаг в будущее».

    «Итоги (выборов) прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    В своем видеообращении к россиянам президент призвал их «подтвердить сплоченность, решимость вместе идти вперед» и «реализовать свое избирательное право». Он указал, что «каждый голос ценен и значим», избирательные участки будут работать в каждом городе, поселке, селе.

    Путин подчеркнул, что многонациональный народ России – это «одна большая семья», которая желает благополучия своей стране, хочет видеть Россию «сильной, свободной и процветающей». «Так и будет», – выразил уверенность президент.

    «Мы все сделаем именно так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами, своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России», – сказал он.

    Путин отметил, что выборы президента «проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярности выборов».

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

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    12 марта 2024, 12:38 • Новости дня
    Эксперт: Киев попытался устроить провокацию накануне выборов в России

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские силовики были готовы к провокациям ВСУ в преддверии выборов

    Эксперт: Киев попытался устроить провокацию накануне выборов в России
    @ REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Украине важно было показать Западу, что ВСУ якобы способны сорвать выборы в России. Однако в Москве были готовы к подобному развитию событию, поэтому в регионах с наибольшими рисками были предприняты дополнительные меры безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о попытке прорыва украинской ДРГ на территорию Курской области.

    «С военной точки зрения попытка прорыва в Курской и Белгородской областях – глупая затея. И сама по себе затея преследует исключительно политические цели. ВСУ намеревались совершить провокацию перед президентскими выборами в России. Вероятно, противник хотел захватить какой-то избирательный участок и удерживать его несколько дней», – рассуждает военный аналитик Михаил Онуфриенко

    «Так ВСУ могли бы продемонстрировать Западу, что способны нанести России ущерб, сорвать голосование. Но в Киеве будто не учли, что мы ждали подобных провокаций», – добавляет собеседник.

    «Российское военное командование заранее побеспокоилось о подводе дополнительных сил и усилило наблюдение за границей. Более того, судя по имеющимся данным, по противнику был нанесен удар самыми разными типами вооружения», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Был стрелковый бой. Но никакого прорыва не было», – заявил он. По словам Старовойта, ДРГ пыталась прорваться около поселка Теткино в Глушковском районе области.

    Кроме того, минувшей ночью украинские военные попытались провести массированную атаку беспилотниками на объекты на территории России. По данным Минобороны, дежурными средствами ПВО над Курской областью были сбиты 11 беспилотников, еще семь – над Белгородской областью. Всего же средства ПВО перехватили и уничтожили 25 дронов над семью регионами. Кроме того, во вторник утром пресечена попытка ВСУ ударить по Белгородской области из РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У».

    Отраслевой Telegram-канал WarGonzo также отмечал, что на границе с регионом активизировались боевые действия. В сообщении со ссылкой на источники в силовых структурах области говорится, что попытка прорыва границы была предпринята со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, движение началось примерно в 3:00 мск. Противник якобы действовал несколькими вооруженными группами на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня.

    Кроме того, украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Курской области. Атака развернулась в районе населенного пункта Теткино. Первый бой начался примерно в 8:00 утра, передают авторы проекта. «Противник заходил к нашим позициям с трех направлений, был замечен, уничтожен и отброшен назад», – также пишут эксперты. По данным WarGonzo, «неонацисты стягивают тяжелую технику для формирования колонн в районе Ворожбы – это менее 10 км от границы с Курской областью». Отметим, что официально информация WarGonzo пока не подтверждалась.

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    14 марта 2024, 10:03 • Новости дня
    Захарова указала на маркер «душевного нездоровья» европейских политиков

    Захарова указала на маркер «душевного нездоровья» Европарламента

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление Европарламента о том, что он не будет наблюдать за избирательным процессом в России и, следовательно, не будет комментировать ни сам процесс, ни его результаты.

    «Все запомнили? Я – да», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Спикер внешнеполитического ведомства отметила, что теперь «пусть попробуют хоть слово сказать о выборах президента России», тогда станет понятно, что «они заврались или душевно нездоровы».

    Как заявлял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия будет проводить выборы, которые нужны ее народу, и говорит «хватит» странам «золотого миллиарда», которые постоянно ее критикуют.

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    13 марта 2024, 08:56 • Новости дня
    США лишили россиян возможности провести выездное голосование на выборах президента

    США отказались обеспечивать безопасность выездного голосования на выборах президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская сторона в ходе выборов президента России согласилась обеспечивать безопасность только на избирательных участках, расположенных исключительно на территориях дипмиссий РФ, потому генконсульство России в Нью-Йорке решило не проводить выездное голосование на территории консульского округа, сообщил генконсул в Нью-Йорке Александр Захаров.

    «К сожалению, американская сторона взяла на себя обеспечение безопасности только на избирательных участках, которые будут организованы на территории наших дипломатических и консульских миссий – в посольстве в Вашингтоне, в генконсульстве в Нью-Йорке и на территории генконсульства в Хьюстоне», – приводит его слова РИА «Новости».

    Захаров отметил, что генконсульство России в Нью-Йорке не получало уведомлений от спецслужб США о возможных провокациях, которые могли бы готовиться в день голосования на выборах президента РФ. Он сообщил, что российские дипломаты находятся в контакте с департаментом полиции и службой дипбезопасности.

    Напомним, досрочно на выборах президента России проголосовали почти 740 тыс. россиян.

    Основное голосование на выборах президента России пройдет 15–17 марта 2024 года.

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    13 марта 2024, 07:29 • Новости дня
    Путин дал оценку попытке Байдена в 2011 году отговорить его от участия в выборах

    Путин счел попытку Байдена в 2011 году отговорить его от участия в выборах вмешательством во внутренние дела России

    Tекст: Антон Антонов

    Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    В ходе интервью журналист Дмитрий Киселев напомнил Путину о том, как в 2011 году Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента США, уговаривал Путина не баллотироваться в президенты. «Ну, это же как раз признак вмешательства», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин также рассказал, как Дональд Трамп «в последний год своей работы в качестве президента» США упрекал российского лидера в симпатиях к Байдену. «Он мне так и сказал в одном из разговоров: ты хочешь, чтобы победил – ну уж извините, я скажу как он, это просто прямая речь – чтобы победил спящий Джо?» – вспомнил Путин, отметив, что его удивило преследование в США Трампа за якобы «российскую поддержку».

    По его словам, предвыборная ситуация в США становится все более «нецивилизованной». Он подчеркнул, что политическая система США «не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова». «Я думаю, что это очевидно для всех», – сказал Путин.

    Напомним, отвечая на вопрос о том, кто для России предпочтительнее на посту президента США – Байден или Трамп, глава российского государства заявил, что Байден, так как Байден – «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Однако, подчеркнул Путин, Россия готова «работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ».

    Киселев спросил, можно ли считать этот комментарий вмешательством в предвыборную кампанию. Путин подчеркнул, что Москва «не вмешивается никак ни в какие выборы» в других странах.

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    14 марта 2024, 01:20 • Новости дня
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    @ Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные в зоне специальной военной операции на Украине, участвуя в выборах, подают пример всем россиянам, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии выборов отметил, что «голосовать будут и наши бойцы на фронте», которые «проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну». По его словам, «участие в выборах сегодня – это и есть проявление патриотических чувств», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    Президент также подчеркнул, что жители новых регионов России хорошо понимают важность участия в выборах, они «в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией». На выборах президента им тоже нужно будет сделать свой выбор, сказал Путин.

    Он выразил уверенность, что граждане России осознают, «какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах». Он призвал россиян «быть сплоченными и уверенными в себе», чтобы «успешно преодолевать трудности».

    Как отметил Путин, граждане России продемонстрировали, что «умеют быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости».

    «У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченных, достичь поставленных масштабных целей. Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас», – сказал президент.

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

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    13 марта 2024, 21:55 • Новости дня
    Киевский режим создал фейковый Telegram-канал избиркома Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная комиссия Херсонской области предупредила об активизации попыток Украины дискредитировать выборы президента России в регионе.

    В Telegram-канале избиркома Херсонской области сообщается о появлении на платформе его фейковой копии. В поддельном канале публикуется ложная информация о появлении сайта и бота для предварительной записи и подбора времени голосования на избирательных участках в новых регионах России якобы в целях обеспечения безопасности во время выборов.

    «Обращаем внимание, что через подобные ресурсы у вас пытаются выманить личные данные, а именно: ФИО, дату рождения, адрес и номер телефона», – предупреждает избирком Херсонской области.

    Оригинальный аккаунт от поддельного можно отличить по дате создания и ссылке: настоящий канал избиркома Херсонской области появился в марте 2023 года, в конце ссылки на канал стоит одна буква N, а у фейкового их две.

    Кроме того, понять, что аккаунт поддельный, можно по публикуемой в нем информации. «Мы не агитируем ни за одного кандидата! Работа избирательной комиссии – обеспечение каждого гражданина свободой волеизъявления! Если вы видите агитацию за того или иного кандидата на странице – это 100% фейк», – предупреждает избирком Херсонской области.

    Там добавили, что украинская сторона в Сети и по почте также распространяет фейковые листовки об «ИнформУИКе».

    «Да, действительно, избирательная комиссия Херсонской области, как и остальных субъектов, проводит оповещение граждан об избирательной кампании. Но! Мы не информируем граждан о возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по одной причине – такая форма голосования в Херсонской области на выборах президента не используется», – сообщает избирком региона.

    Ранее глава избиркома Запорожской области рассказала об украинских провокациях.

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    12 марта 2024, 19:20 • Новости дня
    Разработчик сайта президента России рассказал о защищенности системы ДЭГ

    ИТ-эксперт Артем Геллер: Наши специалисты готовы к любым атакам на ДЭГ во время выборов президента

    Разработчик сайта президента России рассказал о защищенности системы ДЭГ
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) устойчива к DDoS-атакам. Российские ИТ-специалисты имеют богатый опыт обеспечения кибербезопасности и не допустят вмешательства в систему ДЭГ во время выборов президента, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Артем Геллер.

    «На выборах президента россиянам предоставлена возможность проголосовать через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По моей оценке, система к выборам готова. Главное, что она была апробирована в ходе предварительного тестирования «в бою», когда проходили голосования на портале «Мос.ру», – пояснил Артем Геллер, управляющий партнер компании «Смена» («Группа AIC»), главный разработчик сайта президента РФ.

    «Важно заметить, что крупные государственные ресурсы, включая «Госуслуги» и «Мос.ру», где будет проходить электронное голосование, имеют постоянный большой трафик и огромное количество ежедневных посетителей, которые постоянно пользуются довольно сложными сервисами. Поэтому принципиальных проблем в ходе предстоящего голосования быть не должно», – указал он.

    «Технические шероховатости могут быть, но они решаются довольно быстро. Возможны разные провокации и всевозможные «наплывы», например, DDoS-атаки. Но государственные «облака», где размещаются ресурсы, используемые при голосовании, во многом уже подготовлены к такому, а механизмы противодействия отработаны. Конечно, иногда бывают прорывы, поскольку никакой технически сложный механизм не работает без сбоев, но в целом с большой долей вероятности можно сказать, что все будет гладко», – считает спикер.

    По его словам, в России у профильных специалистов в последние годы было довольно много практики в сфере обеспечения кибербезопасности, уровень их экспертизы весьма высок. «Уверен, их знаний будет достаточно для сопровождения безопасного голосования», – подчеркнул аналитик.

    Геллер отмечает, что платформа, которую будут использовать в ДЭГ – зрелый и надежный продукт, который уже тестировался и готов выдержать все атаки, даже с запасом. Однако у него есть еще задел для развития. «Можно нарастить скорость работы, ввести дополнительные способы авторизации и, конечно, улучшать пользовательский интерфейс, чтобы голосование было максимально очевидным, понятным и удобным для любых устройств и экранов», – резюмировал собеседник.

    Ранее Илья Массух, глава АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» (ЦКИКТ), член Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), рассказал газете ВЗГЛЯД, что ДЭГ применяется в России несколько лет и понравилось избирателям своим удобством. Он напомнил также, что система совершенствуется – она стала более защищенной, в ней появились новые функции для наблюдателей, ей впервые смогут воспользоваться в 29 регионах России.

    «ДЭГ оказалось надежным и безопасным способом волеизъявления, не было никаких утечек персональных данных. Система защиты продумана, невозможно узнать, кто за кого проголосовал ни в момент голосования, ни после подсчета голосов. Данные избирателей остаются в зашифрованном виде, чтобы расшифровать их, потребуется несколько лет и огромные вычислительные мощности», – добавил эксперт.

    Кроме того, по его словам, одним из главных улучшений ДЭГ является постоянное совершенствование системы безопасности. Массух пояснил, что электронное голосование основано на технологии блокчейн, которую, например, используют многие платежные системы. «К президентским выборам система стала еще более защищенной, что подтвердили многочисленные тесты, в ходе которых не удалось обнаружить уязвимостей ДЭГ», – подчеркнул он.

    Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Для участия в дистанционном электронном голосовании нужно заранее подать заявление через «Госуслуги» до 11 марта. Жители регионов, где будет доступно ДЭГ, смогут проголосовать онлайн с помощью платформы vybory.gov.ru. Жителям с постоянной регистрацией в Москве подавать заявление не нужно – они смогут проголосовать на сайте mos.ru. Для этого подойдет любой браузер, прошедший проверку.

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    12 марта 2024, 18:57 • Новости дня
    Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента

    Общественные штабы всех 89 субъектов страны готовы вести круглосуточный мониторинг выборов президента России – 15, 16 и 17 марта они будут держать связь с наблюдателями на участках, проверять все сигналы о возможных проблемах и давать объективную оценку хода голосования на брифингах, круглых столах и пресс-конференциях.

    Об этом представители штабов рассказали на итоговом заседании Корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, говорится на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

    Сопредседатель Корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев напомнил, что на выборах президента общественные наблюдатели будут вести контроль по единым стандартам. При этом Григорьев отметил, что ОП РФ постоянно модернизирует цифровые сервисы для участников процесса. Так, «Золотой стандарт» каждый наблюдатель сможет заполнять в мобильном приложении.

    Более 200 тысяч кандидатов в наблюдатели прошли обучающую программу ОП РФ и НОМ по всей стране. Подготовку провели общественные штабы во взаимодействии с НКО и партиями.

    «В этом году мы смогли модернизировать программу таким образом, чтобы она была актуальной и интересной в том числе и для тех наблюдателей, кто уже не первый год выступает в таком статусе», – напомнила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова, подчеркнув, что подход общественных наблюдателей будет профессиональным.

    Более 800 электоральных экспертов НОМ по всей стране готовы к мониторингу выборов. «Наши эксперты – политологи, социологи, правоведы, авторитетные журналисты – будут в регионах взаимодействовать в связке с общественными наблюдателями на избирательных участках, активно комментировать все процедуры избирательного процесса», – сообщил член СПЧ, председатель ассоциации НОМ Александр Брод.

    Члены мониторинговой рабочей группы СПЧ в дни голосования планируют вести контроль за голосованием в 12 субъектах РФ, в 6 федеральных округах. Об этом сообщил сопредседатель Корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов.

    Он напомнил, что в этом году члены МРГ СПЧ начали мониторинг с самого старта президентской кампании. «Предварительно, мы можем сделать вывод о том, что инфраструктура общественного контроля готова к выборам президента. Со стороны избирательной системы, в свою очередь, сделано много для создания возможностей и условий для голосования граждан», – поделился мнением Точенов.

    О готовности к мониторингу выборов президента на итоговом заседании Корсовета рассказали представители общественных штабов по наблюдению за выборами в Краснодарском крае, Запорожской, Белгородской, Самарской и Смоленской областей, Республики Саха (Якутия), ЯНАО, Республики Коми и Алтайского края.

    По словам экспертов, в дни выборов «расписан каждый час»: запланированы круглые столы с партиями и лидерами общественного мнения, пресс-конференции, интервью, работа по мониторингу хода голосования на базе Центров общественного наблюдения (ЦОНов), которые совсем скоро откроются во всех регионах России.

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    14 марта 2024, 12:50 • Новости дня
    Мирошник: Украина проводит системную информационную атаку на выборы в России

    Посол Мирошник предупредил о резком росте украинской дезинформации перед выборами в России

    Мирошник: Украина проводит системную информационную атаку на выборы в России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина приступила к активной фазе операции по манипулированию сознанием россиян в преддверии президентских выборов: противник создает поддельные сайты и каналы в мессенджерах, разгоняет всяческие вбросы, пытается запугать избирателей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Ранее мошенники создали фейковый Telegram-канал избиркома Херсонской области.

    «Противник активизировался на всех направлениях. Мы видим потуги украинских диверсантов прорвать госграницу РФ, фиксируем создаваемые украинскими спецслужбами поддельные сайты и каналы в мессенджерах, цель которых – собрать данные людей, работающих в избирательных комиссиях, а также тех, кто собирается принять участие в выборах. Кроме того, наблюдается кратный рост числа вбросов и фейков, с помощью которых противник пытается запугать россиян и раскачать ситуацию в стране. То есть идет спланированная системная атака», – отметил Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    По его мнению, перед противником стоит задача «раскачать эмоциональный маятник». «Речь идет о манипулировании сознанием человека. Создавая ложные резонансные материалы, Киев будет стремиться довести граждан до нестабильного эмоционального состояния. Достичь этого он попытается с помощью перехода от победных к упадническим и от упаднических к эйфорическим реляциям», – считает собеседник.

    Мирошник рассказал, как в таких условиях не стать жертвой украинского фейка. «Во-первых, всегда нужно ориентироваться на официальные сайты. Во-вторых, если вам попалось сообщение, например, в Telegram, проверьте, когда был создан канал. Не следует полагаться на те ресурсы, которые не имеют историю и появились буквально на днях. В-третьих, важно проводить хотя бы минимальный фактчекинг – проверяйте информацию в нескольких источниках», – порекомендовал собеседник. 

    «Безусловно, стоит относиться к поступающей информации со здоровым предубеждением, – добавил дипломат. – Нужно доверять источникам, которыми вы пользовались до этого, а не тем, которые вам подсовывают». Спикер ожидает, что дезинформации с украинской стороны будет довольно много. «Но мы к этому готовы, – заверил он. – Уже сейчас работают структуры, которые в онлайн-режиме разоблачают фейки. Более того, на базе Общественной палаты стартует работа ситуационного центра. Расслабляться нельзя».

    Ранее появилась информация, что для распространения фейковой информации украинские спецслужбы создали поддельные сайты избирательных комиссий всех новых субъектов РФ. Противник активизировался и в Telegram. Так, в мессенджере стали распространяться фейковые каналы региональных избиркомов.

    Об этом сообщила, в частности, избирательная комиссия Херсонской области. В поддельном канале публикуется ложная информация о появлении сайта и бота для предварительной записи и подбора времени голосования на избирательных участках в новых регионах России якобы в целях обеспечения безопасности во время выборов. «Обращаем внимание, что через подобные ресурсы у вас пытаются выманить личные данные, а именно: ФИО, дату рождения, адрес и номер телефона», – заявляет избирком Херсонской области.

    Оригинальный аккаунт от поддельного можно отличить по дате создания и ссылке: настоящий канал избиркома Херсонской области появился в марте 2023 года, в конце ссылки на канал стоит одна буква N, а у фейкового их две. Кроме того, понять, что аккаунт поддельный, можно по публикуемой в нем информации.

    «Мы не агитируем ни за одного кандидата! Работа избирательной комиссии – обеспечение каждого гражданина свободой волеизъявления! Если вы видите агитацию за того или иного кандидата на странице – это 100% фейк», – предупреждает избирком Херсонской области.

    Между тем председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что с начала президентской кампании на сайт ЦИК было совершено свыше 12 млн хакерских атак.

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    12 марта 2024, 13:41 • Новости дня
    В Кремле воздержались от оценок досрочного голосования на выборах президента России

    В Кремле воздержались от оценок хода досрочного голосования на выборах президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока рано давать какие-либо оценки досрочного голосования на выборах президента России.

    «Пока рано давать какие-то оценки. Это невозможно», – приводит его слова ТАСС.

    Он также призвал дождаться основного голосования, которое пройдет в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. «Давайте дождемся с вами самих выборов», – предложил он.

    Досрочное голосование на выборах президента России стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

    Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.

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    14 марта 2024, 14:56 • Новости дня
    Эксперт: Сегодня участие в выборах – это важнейший акт патриотизма

    Политтехнолог Быстров: Проведение выборов во время СВО показывает, что Россия – это устойчивая демократия

    Эксперт: Сегодня участие в выборах – это важнейший акт патриотизма
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Выборы – это важнейший акт патриотизма, доступный каждому гражданину. Поэтому действующий президент России Владимир Путин призвал сограждан подтвердить свою сплоченность и принять участие в голосовании, сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Петр Быстров. Ранее Путин в своем обращении призвал россиян прийти на выборы.

    «В своем обращении президент призывает подтвердить нашу сплоченность и решимость через участие в голосовании. Отмечу очень важный момент, на который обратил внимание Владимир Путин: регулярное проведение выборов – это один из важнейших показателей демократичности государства», – сказал политтехнолог Петр Быстров.

    «В целом сохранение электоральных процедур на фоне СВО говорит о том, что Россия – это нормальная, сформировавшаяся демократия. Кроме того, это свидетельствует об устойчивости государственной системы. Напомню, на Украине выборы отменены», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, в современных условиях прийти на избирательный участок – это важнейший акт патриотизма, доступный каждому гражданину. Сейчас каждый голос важен для нашей страны. Дело в том, что участие в выборах является подтверждением легитимности власти», – отмечает он.

    «Наши граждане уже доказали, что могут объединиться для сохранения страны, ценностей и культуры. Теперь через голосование россияне могут защитить будущее, свое и государства. Именно так мы можем подтвердить курс на суверенное развитие», – резюмировал Быстров.

    Ранее действующий президент России Владимир Путин обратился к гражданам с призывом прийти на выборы. Он подчеркнул, что только жители страны определяют ее судьбу, а народ – единственный источник власти в государстве.

    Путин указал, что россияне должны будут не просто проголосовать, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях». По его словам, граждане России заявят о «личной сопричастности к дальнейшему развитию» страны. Он подчеркнул, что «выборы – это шаг в будущее».

    Путин отметил, что итоги выборов прямо повлияют на развитие России в ближайшие годы. «Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», – цитирует президента сайт Кремля.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что президентские выборы проходят в нашей стране в восьмой раз. По его словам, это показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярность голосования.

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    14 марта 2024, 11:38 • Новости дня
    Памфилова рассказала о хакерских атаках на сайт ЦИК России

    Памфилова: Более 12 млн хакерских атак совершено на сайт ЦИК России с начала президентской кампании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 12 млн хакерских атак совершено на сайт ЦИК РФ с начала президентской кампании, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова во время заседания в информационном центре ЦИК.

    По ее словам, на сайт ЦИК с начала кампании президентской обрушилось уже более 12 млн хакерских атак, передает ТАСС.

    Ранее эксперты спрогнозировали рост хакерских атак к президентским выборам.

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    14 марта 2024, 19:59 • Новости дня
    В МГИК напомнили об уголовной ответственности за препятствование выборам

    За препятствие проведению выборов может грозить уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы, заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.

    «После анализа прикрепившихся к участкам в Москве в рамках «Мобильного избирателя» мы выявили аномалии в данных по прикреплению избирателей к отдельным участкам. В среднем к одному избирательному участку в Москве прикрепляются порядка 150 человек. Но есть отдельные участки, около 20 штук, к которым прикрепилось по 2-3 тыс. избирателей», – сказал Реут Агентству городских новостей «Москва».

    «Мы не исключаем возможности, что эта аномальная активность направлена на подготовку несогласованных протестных акций на этих избирательных участках. Например, создание очередей на участках, попытки единовременно собрать массу людей в одном помещении для голосования. Фактически речь может идти о готовящейся провокации, цель которой – воспрепятствование волеизъявлению граждан и работе избирательных комиссий», – также заявил он.

    «Обращаю внимание, что такие деяния могут образовывать состав преступления, уголовная ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), лишение свободы за него до пяти лет. Охрана общественного порядка в дни голосования будет осуществляться не только на самих УИК, но и вокруг. Более того, на всех участках организовано видеонаблюдение. Поэтому любые попытки провокаций будут сразу же зафиксированы и пресечены», – заключил Реут.

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