Памфилова объявила о готовности избирательной системы России к выборам

Памфилова: Избирательная система России готова к президентским выборам

Tекст: Ольга Никитина

«[Избирательная] система готова, система во всеоружии <…>, организационно-кадровый, человеческий фактор, технологический потенциал, баланс, создан принцип невероятно устойчивой системы, система устойчива к любым внешним вызовам, мы с ними справимся», – приводит ее слова ТАСС.

Памфилова сообщила, что заявки на участие в онлайн-голосовании и через механизм «Мобильный избиратель» подали с 29 января по 11 марта почти 10 млн человек. Так, на «Мобильный избиратель» подано 5 млн 195 тыс. 348 заявлений, а на дистанционное электронное голосование – 4 млн 786 тыс. 582. «Таким образом, 9 млн 981 тыс. 930 избирателей смогут проголосовать не на своем участке, а там, где удобно тем или иным способом», – сообщила Памфилова.

Она напомнила, что сформирована территориальная избирательная комиссия ДЭГ, в состав которой вошли представители шести политических партий и Общественной палаты. «Таким образом сохранен паритет партий и общественности», – сказала Памфилова.

По ее словам, досрочно на выборах президента России проголосовали около 2 млн человек. «Интересно, что в Еврейской автономной области досрочное голосование проходит один день и именно сегодня (14 марта – прим. ВЗГЛЯД), то есть сегодня у нас последний день, когда проводится досрочное голосование, завтра уже основное», – сказала Памфилова.

Члены участковых избирательных комиссий, рассказала председатель ЦИК, обошли 57,5 млн домохозяйств для информирования избирателей о выборах президента России. «В результате такого обхода мы выявили много данных, интересных, в более чем 75% [случаях] состоялся очень хороший, добрый диалог с жителями, удалось уточнить сведения более чем по 81 млн избирателей», – сказала Памфилова.

Решение о проведении многодневного голосования, по ее словам, принималось на основании запросов граждан. Она добавила, что это получило широкую поддержку среди избирателей, поскольку гражданам удобно планировать свое время.

Памфилова рассказала также, что релоканты создали за рубежом сеть штабов по дискредитации выборов президента России. «Релоканты и те, кто там давно осел, они там декларируют, что они любят страну, но на самом деле активно сейчас работают против России, создана сеть штабов (для дискредитации выборов – прим. ВЗГЛЯД) в основном в странах Прибалтики, Польши, Германии, где фактически, действительно, их хорошенечко натаскивают, их хорошо содержат», – сказала Памфилова.

Глава ЦИК также предупредила о готовящихся акциях по срыву голосования россиян за рубежом. «Они не скрывают, в сетях много, что целый ряд акций устрашающих будет проходить там, где будут голосовать наши люди за рубежом, чтобы запугивать, чтобы на них не ходили, не голосовали. Целый ряд они готовят у нас разного <…>, на самом деле, мы справимся, не в первый раз и не в последний раз» – сказала Памфилова.

Кроме того, председатель ЦИК рассказала, что члены избирательных комитетов России испытывают постоянное давление извне, а также получают массу угроз в свой адрес, пишет ИА «Регнум».

«Несмотря на огромное давление, особенно в этих регионах (в новых регионах России – прим. ВЗГЛЯД), на членов наших комиссий, никто не дрогнул. Вы знаете, мы его испытываем все постоянно. Мы все включены в многочисленные санкции», – отметила глава ЦИК, добавив, что террористы и те, кто поощряет террористические методы, не находятся под санкциями, в отличие от организаторов выборов.

Вместе с тем Памфилова сообщила, что почти каждый день, в особенности в новых регионах, члены ЦИК получают массу угроз, а также оказываются под постоянным психологическим давлением, от которого «ни разу не дрогнули».

На сайт ЦИК, по ее данным, с начала президентской кампании совершено более 12 млн хакерских атак.

Кроме того, Памфилова сообщила о ряде фейковых обращений о нарушениях на выборах, авторы которых готовятся за рубежом. «Мы столкнулись с тем, что есть такая технология «профессиональных жалобщиков», это очень хорошо организованные группы. Их с Запада инструктируют», – сказала Памфилова.

«Пишут нам в электронном виде по отработанным шаблонам огромное количество фейковых обращений, чтобы создать ощущение огромного количества жалоб», – добавила Памфилова.

Она рассказала о еще одной технологии – фальсификации обращений, когда они готовятся от имени реальных, но «ничего не подозревающих людей». «Действительно, от реальных людей, от их имени пишут, сочиняют какую-то жалобу. Более того, используются персональные данные, и мы все их собрали, передали в правоохранительные органы», – сказала Памфилова. Она сообщила, что в том числе используются личные данные несовершеннолетних.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

