В Белгороде приостановили работу торговых центров из-за обстрелов ВСУ

Гладков сообщил о приостановке работы торговых центров в Белгороде из-за обстрелов ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Гладков в своем Telegram-канале, было много обращений от жителей закрыть торговые центры, и это уже фактически исполнено, поскольку они на данный момент уже закрываются, пока до конца дня. Он отметил, что самым главным для на является вопрос безопасности.

Губернатор уточнил, что в следующие дни все будет зависеть от оперативной обстановки. Он напомнил, что ранее после обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека, несколько пострадали, и отметил, что «враг продолжает наносить удары по мирному населению».

Гладков подчеркнул, что Украина делает это для того, чтобы «посеять панику и недоверие, злость и негодование, чтобы разбить единение» в обществе, но у Киева ничего не получится. Он призвал постараться исключить передвижение на своих личных машинах хотя бы на один или два дня для того, чтобы сохранить свое здоровье и свою жизнь.

Ранее СК возбудил дело после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ. В четверг украинские военные обстреляли сельхозпредприятие под Белгородом.