Постпредство России в ООН рассказало о не представляющем Мьянму «постпреде» страны

Tекст: Валерия Городецкая

Полянский в своем Telegram-канале привел мнение дипломата российского постпредства Станислава Супруненко, опубликованное в канале политкоординатора Надежды Соколовой.

Супруненко рассказал о Чжо Мо Туне, который последние три года работает «постпредом» Мьянмы. В феврале 2021 года власть в стране перешла к Государственному административному совету, а старое правительство было упразднено, но постоянный представитель отказался представлять новое руководство Мьянмы.

Он продолжает сидеть за табличкой «Мьянма» в Генассамблее ООН и даже «не постеснялся написать сам на себя ноту, что по-прежнему является «постпредом», указал дипломат. Власти Мьянмы в ходе многочисленных обращений столкнулись с препонами при вынесении решения со стороны профильных органов ГА ООН.

«Вот и получается эдакий «голый постпред». Поэтому все, что вы услышите из его уст – не позиция страны, а сугубо личное мнение», – заключил Супруненко.

Полянский отметил, что кроме Чжо Мо Туна есть и другие «постпреды» в ООН, не представляющие другие страны. В их числе постпред Афганистана, назначенный незадолго до прихода новых властей. «Многие интересуются, кто же им платит? Точно сказать никто не может, но голосуют они всегда так, как нужно американцам. А это – верная примета», – подвел итог зампостпреда России.