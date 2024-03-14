В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.6 комментариев
Российский дипломат в ООН рассказал о не представляющем Мьянму «постпреде»
Постпредство России в ООН рассказало о не представляющем Мьянму «постпреде» страны
Оставшийся работать в ООН «постоянный представитель» Мьянмы Чжо Мо Тун после смены руководства страны отказался представлять новое правительство, но сохранил за собой должность, на это обратил внимание первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Полянский в своем Telegram-канале привел мнение дипломата российского постпредства Станислава Супруненко, опубликованное в канале политкоординатора Надежды Соколовой.
Супруненко рассказал о Чжо Мо Туне, который последние три года работает «постпредом» Мьянмы. В феврале 2021 года власть в стране перешла к Государственному административному совету, а старое правительство было упразднено, но постоянный представитель отказался представлять новое руководство Мьянмы.
Он продолжает сидеть за табличкой «Мьянма» в Генассамблее ООН и даже «не постеснялся написать сам на себя ноту, что по-прежнему является «постпредом», указал дипломат. Власти Мьянмы в ходе многочисленных обращений столкнулись с препонами при вынесении решения со стороны профильных органов ГА ООН.
«Вот и получается эдакий «голый постпред». Поэтому все, что вы услышите из его уст – не позиция страны, а сугубо личное мнение», – заключил Супруненко.
Полянский отметил, что кроме Чжо Мо Туна есть и другие «постпреды» в ООН, не представляющие другие страны. В их числе постпред Афганистана, назначенный незадолго до прихода новых властей. «Многие интересуются, кто же им платит? Точно сказать никто не может, но голосуют они всегда так, как нужно американцам. А это – верная примета», – подвел итог зампостпреда России.