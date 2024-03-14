Осужден устроивший пожар в костромском клубе сержант Ионкин

Tекст: Алексей Дегтярев

Ионкину назначили 20 лет колонии строгого режима путем частичного сложения, передает РИА «Новости».

Пожар произошел в кафе «Полигон» в Костроме в ночь на 5 ноября 2022 года, тогда погибли 13 человек.

Согласно версии обвинения, сержант Ионкин поссорился с посетителем и выстрелил из ракетницы. После этого загорелся потолок клуба, пламя объяло все здание.

Защита настаивала, что Ионкин после контузии не мог точно оценить ситуацию, он заявлял, что ему нанесли удар, и он пытался обороняться и не знал, что потолок сделан из легковоспламеняющегося материала.

При этом Ионкин признал вину, за исключением умысла на убийство.

Изначально ему вменяли статью «Причинение смерти по неосторожности». Позже ему добавили обвинения: убийство общеопасным способом, хулиганство, причинение вреда здоровью средней тяжести, уничтожение имущества.

Прокуратура требовала для него 16 лет колонии.