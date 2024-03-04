Прокурор попросил 16 лет колонии устроившему пожар в клубе Костромы сержанту Ионкину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил представитель военной прокуратуры, вменяемые Ионкину преступления являются тяжкими и особо тяжкими, вину он не признал, но частично подтвердил по существу предъявленных ему обвинений, передает ТАСС.

Представитель прокуратуры потребовал признать Ионкина виновным и назначить 16 лет колонии строгого режима, а также лишить его звания гвардии сержанта и медали «За отвагу».

Ранее во Втором Западном окружном военном суде сообщили, что Ионкину вменили четыре статьи УК России.

Напомним, пожар произошел в кафе «Полигон» в Костроме в ночь на 5 октября, в нем погибли 13 человек, пятеро пострадали. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По делу о пожаре арестован 23-летний мужчина, подозреваемый в стрельбе из ракетницы в помещении.