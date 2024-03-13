Политолог Данилин: СВО показала, что российское общество базируется на патриотизме простых граждан

Tекст: Олег Исайченко

«В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин четко дал понять, что наше государство базируется на консолидации глубинного общества, на едином порыве любви к Родине, на патриотизме простых граждан», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«Среди них – военные, волонтеры, труженики заводов и те, кто помогают другим людям, – продолжил политолог. – Поэтому в интервью президент сказал: наша задача сделать так, чтобы жизнь простых людей становилась лучше. И все госрасходы направлены на эту цель».

Собеседник отметил особое внимание президента к развитию российской экономики, которая вышла на пятое место в мире по паритету покупательной способности. Этот результат должен позитивно сказаться благосостоянии россиян, о чем было сказано не только в послании Федеральному собранию, но и во время интервью Дмитрию Киселеву. «Озвученная Путиным программа развития страны – реалистична. Она экономически просчитана, имеет базис для увеличения расходов. В ней четко изложено, откуда берутся деньги и куда они направляются. Это стратегическая программа развития страны на много лет вперед», – сказал Данилин.

При этом экономические достижения России должны иметь надежную военную защиту. В этой связи главная цель СВО – сделать жизнь россиян безопаснее. «И возможные мирные переговоры не должны включать в себя заморозку конфликта. Да, Россия готова к переговорам, но о безопасности всего европейского пространства. Заморозка конфликта нас не удовлетворит», – пояснил эксперт. – «Поэтому Путин говорит о комплексном переговорном процессе не с опустившимся наркоманом Зеленским, а с его хозяевами, которые обязаны понимать, что переговорный процесс не должен быть голословным».

В ходе интервью президент также сказал, что не считает себя вершителем мировых судеб, а просто исполняет «свой долг перед Россией и перед нашими людьми, которые считают Россию своей Родиной». «Может быть, он не считает себя вершителем мировых судеб, но на самом деле он такой и есть. Не зря западная пресса называла его самым влиятельным человеком планеты, на что в свое время обижался, например, Барак Обама», – считает Данилин.

Он также отметил, что предстоящее голосование на выборах президента станет актом проявления гражданского сплочения. «Особенно показательным будет голосование на приграничных территориях», – подчеркивает эксперт.

Напомним, в среду было опубликовано интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву. Отвечая на вопрос о том, в какой степени президент ощущает поддержку российского общества, Путин сказал, что СВО сплотила общество.

«И это очень хорошо, что мы дали возможность этому глубинному российскому обществу проявить себя. У меня такое ощущение, что люди давно этого ждали, что рядовой человек будет востребован страной и государством и от него зависит судьба страны. Вот это ощущение внутренней связи с Родиной, с Отечеством, своей значимости при решении ключевых задач, в данном случае в сфере безопасности, оно и подняло на поверхность силу русского и других народов России», – сказал Путин.