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Рубль подешевел к доллару и евро
Рубль на открытии торгов Московской биржи подешевел к доллару и к евро
В начале торгов курс рубля опускается относительно доллара и евро, стабилен к юаню, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» вырос до 91,94 рубля (плюс 16 копеек), евро – до 100,50 рубля (плюс 29 копеек). Курс юаня остается у отметки в 12,77 рубля, передает РИА «Новости».