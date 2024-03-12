Участник программы «Время героев» рассказал Путину, как получил ранение на СВО

Путин рассказал о программе для ветеранов СВО «Время героев»

Tекст: Ольга Иванова

Специально для ветеранов спецоперации и военнослужащих создана новая кадровая программа «Время героев», участники которой могут проявить свои лидерские качества как в военной, так и в гражданской сферах, сообщается в Telegram-канале Кремля.

В ходе встречи Путин поинтересовался у участника программы, ветерана СВО какое у него ранение. Боец рассказал, что попал под артиллерийский обстрел на Времьевском участке в ДНР, в результате он получил тяжелый перелом колена. Он добавил, что контрнаступление российские военные отразили хорошо. Ранение же он получил в октябре, когда ВСУ «пытались малыми пехотными группами штурмовать».

Путин отметил, что именно поэтому платформа названа «Время героев». Он также сказал, что программа создаст в России запас прочности в области кадрового потенциала, передает ТАСС.

Говоря о кадровой программе, президент отметил, что ее участниками неслучайно выбраны именно бойцы СВО. «На кого же полагаться, как не на таких людей, которые сознательно там (в зоне СВО) находятся, жизнью и здоровьем рискуют для того, чтобы создать платформу движения вперед», – пояснил Путин. Он также отметил, что эта программа нужна «даже не для того, чтобы сделать кому-то хорошо, а для того, чтобы у России был запас прочности в смысле кадрового потенциала».

Ранее Путин заявил, что русский народ единый и сплоченный, в этом заключается залог успехов и побед.