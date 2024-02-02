  • Новость часаПутин: Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%
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    Залужный решил заменить украинцев роботами
    В Германии заявили о грядущей отставке Зеленского
    В Австрии не увидели логики в заявлениях Евросоюза про Украину в ЕС
    В допинг-пробе Валиевой нашли разрешенный препарат
    Путин назвал ВСУ террористической организацией
    Путин рассказал о подвиге танкиста, который не бросил подбитый танк
    Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
    Путин: «Панцири» на международных рынках вооружений нарасхват, как горячие пирожки
    СМИ назвали сроки нанесения США ударов по объектам Ирана в Ираке
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    7 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    18 комментариев
    2 февраля 2024, 18:21 • Новости дня

    Путин: Мы единый и сплоченный народ, и в этом залог наших побед

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Русский народ единый и сплоченный, в этом заключается залог успехов и побед, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы!»

    «Мы единый сплоченный народ… Мы верим в себя, верим в свои силы. И в этом залог наших успехов и наших побед», – передает его слова РИА «Новости».

    Также Путин заявил, что если Россия не будет защищать своих людей, то превратится в дряхлую, никому не нужную страну.

    1 февраля 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин: Германия сейчас уничтожает свой автопром
    Путин: Германия сейчас уничтожает свой автопром
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин констатировал, что Германия сейчас уничтожает свою автомобильную промышленность.

    «Они сейчас уничтожают свой автопром», – сказал он. «Надо им как-то помочь», – с улыбкой добавил Путин после шуточной истории о вкладе России в зарождение автомобильной промышленности в Германии, передает ТАСС.

    Речь об этом зашла, когда президент осматривал павильон «Сбера» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Главе государства задали вопрос, связан ли нынешний спад в германском автопроме с отказом россиян от немецких авто, Путин пояснил: «Не только».

    Путину рассказали в том числе о первом вкладчике Сбербанка – Николае Кристофари. Проводивший экскурсию по выставке Захар Зайцев упомянул о «вкладе» Кристофари в немецкий автопром. События разворачивались в XIX веке. Во время путешествия по Европе российскому аристократу потребовалось починить часы. Кристофари нашел подходящую мастерскую и был так впечатлен качеством работы, что разговорился с умельцем, узнал о его мечте создать автомобиль и оставил ему 10 рублей на удачу. Мастером был Карл Бенц. Впоследствии он действительно изобрел автомобиль, а созданная им фирма сейчас известна как Mercedes-Benz.

    «Поэтому мы можем безапелляционно заявить, что немецкий автопром начался с нас», – с улыбкой пояснил Зайцев, рассказав историю. «Мы – спонсоры!» – согласился Путин.

    В четверг Путин в четвертый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ.

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    2 февраля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин: «Панцири» на международных рынках вооружений нарасхват, как горячие пирожки

    Путин заявил о популярности российских «Панцирей» на мировых рынках

    Путин: «Панцири» на международных рынках вооружений нарасхват, как горячие пирожки
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы в специальной военной операции и нарасхват на международных рынках, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!»

    «Надо сказать, что в прошлом году мы тоже прилично поставили, как ни странно, на мировые рынки наше военное оборудование – на миллиарды долларов. Что касается оборонных предприятий вообще и тульских в частности, конечно, сейчас мы все понимаем, заказов там под завязку. <…> «Панцири» – в высшей степени востребованы. Надо сказать, они пользуются очень большой популярностью на международных рынках вооружений, нарасхват, как горячие пирожки», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.

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    2 февраля 2024, 15:59 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
    Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!»

    Путин отметил хорошие темпы и качество работы российского ОПК и заявил, что новейшее вооружение, производимое в России, превосходит натовское. А если сравнивать «современное натовское вооружение, вооружение последнего периода советского времени, в чем-то оно уступает, но не всегда», добавил он.

    Глава государства сообщил, что в стране в десять раз выросло производство бронезащиты для военнослужащих, а качество и количество вооружения и амуниции обеспечивается в России хорошими, нужными стране темпами, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, последние полтора года вся работы оружейников и властей нацелена на поддержку бойцов специальной военной операции.

    «Форум собрал много людей, которые так или иначе связаны с проведением специальной военной операции, вся работа, вся жизнь, которых в последние полтора года нацелена на то, чтобы поддержать наших ребят на передовой. Конечно, мы прежде всего думаем о них, о людях, которые не щадят своей жизни, своего здоровья, чтобы обеспечить интересы России», – сказал Путин.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость усиления ОПК из-за роста численности ВС РФ.

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    2 февраля 2024, 17:19 • Новости дня
    Путин назвал ВСУ террористической организацией
    Путин назвал ВСУ террористической организацией
    @ Артем Геодакян/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратились в террористическую организацию, они не гнушаются обстреливать мирных жителей и медиков, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для Победы!»

    Глава государства рассказал о перехваченных переговорах двух украинских танкистов, которые в 2022 году пытались войти в Донецк. По словам главы государства, один из военнослужащих выстрелил в мирного жителя, передает ТАСС. Второй задал вопрос, зачем он это сделал, на что тот ответил: «Да они здесь все террористы».

    «Просто так! Взял и застрелил», – возмутился Путин. «То, что называется «ВСУ», – это превратилось, конечно, в такую террористическую организацию – стреляют по машинам скорой помощи», – заключил президент.

    Ранее Путин пообещал, что Россия не забудет о преступлениях украинских властей в отношении российских граждан.

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    2 февраля 2024, 15:52 • Новости дня
    Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя

    Путин: Чтобы быть успешными в бою, надо быстро реагировать на действия противника

    Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Для успеха на поле боя надо быстро реагировать на средства поражения и разведки, которые применяет противник, и подавлять их, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!»

    «Для того, чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагируют, причем не только находят возможность их подавлять, но и делать свои более эффективные средства», – приводит его слова РИА «Новости».

    По словам президента, кто быстрее это все делает, тот и побеждает. «Вот эта сегодняшняя особенность ведения вооруженной борьбы», – добавил он.

    Напомним, в пятницу Путин прибыл в Тулу. Помимо выступления на форуме «Все для победы!» глава государства планирует пообщаться с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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    2 февраля 2024, 16:05 • Новости дня
    Путин: В оборонке создано более полумиллиона новых рабочих мест

    Tекст: Вера Басилая

    Свыше 520 тыс. новых рабочих мест создано в оборонно-промышленном комплексе страны за последние полтора года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!»

    «Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тыс. новых рабочих мест – более полумиллиона рабочих мест», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин прибыл в Тулу, где выступит на форуме «Все для победы!», пообщается с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также примет участие в других мероприятиях.

    Коментарии (4)
    1 февраля 2024, 19:52 • Новости дня
    Путин открыл сеть современных университетских кампусов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл современные университетские кампусы в Москве, Башкирии, Татарстане и Югре.

    Главы регионов и руководители вузов рассказали Путину о каждом из проектов.

    Так, в Москве был открыт исследовательский центр и многофункциональный библиотечный корпус на территории кампуса МГТУ им. Баумана, в Альметьевске в Татарстане – научно-исследовательский и учебный центр «Высшая школа нефти».

    В Югре в городе Когалыме открыт филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета, созданный «Лукойлом» и Минобрнауки России по соглашению между двумя регионами, передает ТАСС.

    Также была введена в строй первая очередь межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе. Это 12-этажное здание в центральной части города площадью 37 тыс. кв. метров с 20 лабораториями, образовательными и научными мощностями вузов Башкирии.

    Ранее Путин по ВКС открыл совещание о реализации проекта по созданию сети современных кампусов.

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    2 февраля 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин указал на эффективность работы ТОС «Солнцепек»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» работает очень эффективно, такого оружия становится все больше и больше, заявил президент России Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Все для Победы!»

    Глава государства, комментируя мнение одной из участниц встречи о том, что такого вооружения пока не так много на фронте, отметил, что «Солнцепеков» все больше и больше становится». «Очень эффективно работает», – похвалил возможности ТОС российский лидер, передает ТАСС.

    В пятницу Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.

    Ранее сообщалось, что «Омсктрансмаш» установил бортовые экраны динамической защиты на тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек».

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    2 февраля 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин заявил о важности беспилотников при проведении СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Все для Победы!» сообщил, что из ежедневных разговоров с военными знает о важности БПЛА на передовой.

    «Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами», – передает ТАСС слова Путина.

    Он отметил, что из ежедневных контактов с военными, которые воюют непосредственно на передовой, делает вывод о важности беспилотников.

    Ранее Путин заявил, что отечественные производители БПЛА на шаг опережают противника, на фронте беспилотники выполняют много важных задач.

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    2 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Депутат: Политика Путина позволяет укрепить связь молодежи со страной и историей

    Депутат Аршинова: При поддержке президента «Движение первых» сформировалось как живая организация

    Депутат: Политика Путина позволяет укрепить связь молодежи со страной и историей
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Дети крайне восприимчивы и при этом они – будущее страны. Политика президента, направленная на молодежь, позволяет в подрастающем поколении укреплять связь с государством и его историей. В этом плане «Движение первых» показало себя как живая и современная организация. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала депутат Госдумы Алена Аршинова. В четверг Владимир Путин выступил перед участниками съезда «Движения первых».

    «Владимир Путин держит реализацию идеи о создании детско-юношеского движения на личном контроле. Президент понимает, что дети восприимчивы и важно, чтобы росло ответственное поколение. Ведь в этом будущее нашей страны», – отметила Алена Аршинова, первый заместитель председателя комиссии Госдумы по просвещению.

    Она напомнила о проводимом Путиным на протяжении многих лет курсе в этом вопросе. «Глава государства, в частности, подчеркивает роль наставников в становлении ребенка. Он неоднократно рассказывал и о своих учителях, и о методах воспитания в своей семье. Владимир Путин делает все, чтобы укрепить связь поколений, связь молодежи со страной, ее историей», – подчеркнула собеседница.

    Аршинова также напомнила о том, как президент вместе с детьми исполнил а капелла гимн Российской Федерации. «Это был несрежиссированный, абсолютно искренний и трогательный момент. Мне кажется, чувство единения с огромной страной испытали не только те, кто находился на ВДНХ, но и все, кто смотрел трансляцию или увидел ролик позднее», – указала Аршинова.

    По ее мнению, этот момент дети запомнят на всю жизнь. «Представляете, спеть вместе с президентом, который любит свою Родину и стоит на страже интересов страны, имеет очень серьезную репутацию во всем мире. На мой взгляд, Владимир Путин подарил участникам организации чувство, что они – единая команда», – подчеркнула собеседница.

    «Я уверена, что каждому из почти 5 млн участников движения уже есть, чем гордиться. Они занимаются хорошими и важными делами: пишут письма нашим бойцам, собирают книги для ребят из Донбасса и Новороссии, сажают деревья. Они делают вклад не только в настоящий день, но в будущее», – считает парламентарий.

    «Поэтому можно однозначно говорить, что «Движение первых» при поддержке президента состоялось как полноценная живая и современная организация, участники которой, я убеждена, сделают еще очень многое и внесут свой вклад в объединение общества и укрепление государства», – заключила Аршинова.

    Накануне Владимир Путин выступил на закрытии II съезда всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Мероприятие проходило на выставке «Россия» на ВДНХ. Как отметил президент России, «Движение первых» объединяет уже около 5 млн ребят, а в мероприятиях, организованных движением, приняло участие 7 млн человек. «Это огромная армия», – сказал Путин.

    Он поблагодарил участников организации за проделанную работу, а также пожелал им удачи в будущих проектах. «Вы сделали за последний год очень много, я уже сказал: 2 млн деревьев посадили ко Дню народного единства, 3 млн писем направили нашим бойцам на передовую, людям, которые себя не жалеют, не щадят себя, защищая интересы Родины в рамках специальной военной операции; 400 тыс., около этого, книг собрали для своих сверстников и направили в Донбасс и Новороссию. Это все совершенно конкретные, абсолютно осязаемые вещи. И конечно, вы много-много еще сделаете в будущем», – сказал глава государства.

    Путин упомянул и выставку-форум «Россия» на ВДНХ. «Мы хотели здесь показать, что сделано нашей страной за последние несколько лет, за последние 10, 15, 20 лет. И нам есть чем гордиться. Но вот что интересно: то, что здесь представлено, было когда-то чьей-то мечтой», – заметил президент.

    В этой связи он вспомнил почтовые открытки начала прошлого века во Владивостоке. «Там изображен мост, о котором люди мечтали, они мечтали, что он когда-то будет. И это было в самом начале прошлого века. Сегодня есть и этот мост, мы его построили, и еще один, еще больше, чем тот, о котором люди мечтали, и еще много достижений, о чем даже и мечтать в свое время не могли. Я уверен, что, если вы будете так же уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту – у нас получится еще больше», – обратился Путин к участникам «Движения первых».

    Отметим, что Путин посетил выставку «Россия» уже в четвертый раз. В этот раз он осмотрел павильон ИТ-компании VK, где представлена информация о работе соцсети «ВКонтакте» и основных продуктах, в том числе о сервисах в области онлайн-образования – VK Education и платформе дошкольного образования «Учи.ру».

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    2 февраля 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин объяснил мотивы противников патриотизма

    Путин: Противники патриотизма либо не знают, что делают, либо делают это по заказу противника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступающие против патриотизма делают это либо по незнанию, либо по заказу врага, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками форума «Все для Победы!»

    По мнению главы государства, важно понимать, что люди, злоупотребляющие чем-либо, будут существовать всегда, однако это не способно подорвать идею любви к Родине, передает ТАСС.

    «Поэтому тот, кто старается оболгать любовь к Родине, – тот или не понимает, что он делает, либо делает сознательно по заказу нашего противника», – пояснил Путин.

    Ранее Путин заявил, что не любить Родину – все равно что не любить семью и своих детей.

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    2 февраля 2024, 17:27 • Новости дня
    Путин рассказал о судьбе России без защиты новых регионов

    Путин: Россия, не защищая новые регионы, превратилась бы в дряхлую страну

    Tекст: Дарья Григоренко

    Если Россия не будет защищать своих людей, то превратится в дряхлую, никому не нужную страну, у которой все пытались бы что-то «оттяпать», заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!»

    «Если мы ничего не будем делать, если мы не будем защищать наших людей в Донбассе, на Херсонщине, в Запорожье, в Новороссии, бросили бы людей в Крыму, во что превратилась бы в конце наша страна? В дряхлую, несамодостаточную, на самом деле никому ненужную страну, которую все с ее наличием большого количества природных ресурсов со стороны поглаживали бы покровительственно по головке и давали бы нам гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи. И при этом всегда думали, что бы и как оттяпать», – указал глава государства, передает ТАСС.

    «Два десятилетия я смотрел, что происходит: речи сладкие и хорошие, но вот все думают там откусить, здесь откусить. Вот если мы не хотим оставить вот такую дряхлую, никому не нужную страну, не хотим обречь наших детей на то, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта, конечно, мы не должны ни в коем случае бросать наших людей в Крыму, Новороссии и Донбассе», – приводит слова российского лидера Telegram-канал «Пул № 3».

    Он добавил, что необходимо сделать Россию самодостаточной, поскольку в этом – главное проявление суверенитета.

    Ранее Путин заявил, что люди, выступающие против патриотизма, делают это либо по незнанию, либо по заказу врага.

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    2 февраля 2024, 18:50 • Новости дня
    Путин: Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%
    Путин: Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегические ядерные силы России обновлены практически полностью на 95%, а их морская составляющая – почти на 100%, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы!»

    «Сегодня у нас практически полностью, на 95% обновлены стратегические ядерные силы. А их морская составляющая – почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент подчеркнул, что таких же результатов надо добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения. «И мы эти планы обязательно вместе с вами реализуем», – заявил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.

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    2 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин прибыл в Тулу, где пообщается с активистами ОНФ

    Путин прибыл в Тулу, где пообщается с активистами ОНФ и проведет ряд других мероприятий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу, где выступит на форуме «Все для победы!», пообщается с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также примет участие в других мероприятиях.

    Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, программа президента начнется со встречи с активом Народного фронта. По его словам, будет свободная беседа, она вся будет открыта, после этого Путин выступит на форуме «Все для победы!», передает ТАСС.

    Затем президент займется вопросами программы строительства онкологических центров, один из которых недавно открылся в Туле. Также Путин посетит новое медучреждение, проведет совещание по профильной теме и по видеосвязи откроет ряд онкоцентров в других регионах.

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    2 февраля 2024, 16:40 • Новости дня
    Путин: Единение граждан потрясает и гарантирует победу России
    Путин: Единение граждан потрясает и гарантирует победу России
    @ Кирилл Зыков/POOL//ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Активное участие жителей России в сборах средств, амуниции и помощи для бойцов на фронте говорит о единстве в обществе и надежно гарантирует победу страны, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы!» в Туле.

    Путин, услышав о собранных за полтора года Народным фронтом в Иркутской области 11 млрд рублей, отметил: «Дело не в сумме, а дело в том, что люди идут и по тысяче – столько, сколько могут, – отдают на то, чтобы поддержать наших ребят, которые жизнью своей рискуют», передает ТАСС.

    «Это свидетельство единения российского общества, единения России, причем России многонациональной, многоплановой, многоконфессиональной. Эта общая забота о будущем страны – она даже потрясает. В этом что-то есть такое, что абсолютно надежно гарантирует победу России», – добавил Путин.

    Ранее Путин назвал основой успеха российских бойцов то, что подавляющее большинство граждан России сейчас вместе с армией и флотом.

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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