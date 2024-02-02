Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.2 комментария
Путин рассказал о судьбе России без защиты новых регионов
Путин: Россия, не защищая новые регионы, превратилась бы в дряхлую страну
Если Россия не будет защищать своих людей, то превратится в дряхлую, никому не нужную страну, у которой все пытались бы что-то «оттяпать», заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!»
«Если мы ничего не будем делать, если мы не будем защищать наших людей в Донбассе, на Херсонщине, в Запорожье, в Новороссии, бросили бы людей в Крыму, во что превратилась бы в конце наша страна? В дряхлую, несамодостаточную, на самом деле никому ненужную страну, которую все с ее наличием большого количества природных ресурсов со стороны поглаживали бы покровительственно по головке и давали бы нам гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи. И при этом всегда думали, что бы и как оттяпать», – указал глава государства, передает ТАСС.
«Два десятилетия я смотрел, что происходит: речи сладкие и хорошие, но вот все думают там откусить, здесь откусить. Вот если мы не хотим оставить вот такую дряхлую, никому не нужную страну, не хотим обречь наших детей на то, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта, конечно, мы не должны ни в коем случае бросать наших людей в Крыму, Новороссии и Донбассе», – приводит слова российского лидера Telegram-канал «Пул № 3».
Он добавил, что необходимо сделать Россию самодостаточной, поскольку в этом – главное проявление суверенитета.
Ранее Путин заявил, что люди, выступающие против патриотизма, делают это либо по незнанию, либо по заказу врага.