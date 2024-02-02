Путин рассказал о судьбе России без защиты новых регионов

Лукьяненко: Ненависть к России из Веллера и Улицкой лезет как мусор из рваного пакета

Писатель Сергей Лукьяненко объяснил ненависть Улицкой, Быкова, Веллера, Акунина и других писателей к России

Tекст: Татьяна Косолапова

Писатель Михаил Веллер, беседуя с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, выразил желание, чтобы Россия «размонтировалась на части». Так, по его словам, «Приморье, Дальний Восток и Забайкалье заодно» должны отойти Китаю, Среднюю Россию заселят мигранты, а «остальное» разделится на сырьевые, сельскохозяйственные и прочие районы.



«У нас на протяжении многих лет очень активно любили, целовали и облизывали писателей, которые ненавидели нашу страну. Литераторов, которые предпочитали связывать свою жизнь с Западом и не скрывали того, что не любят ни Россию, ни русский народ. Это относится и к тому же Веллеру, живущему в Прибалтике, и Борису Акунину», – говорит Лукьяненко.

Мы сами позволяли этим людям кормиться в России и при этом ее ненавидеть, отмечает фантаст. Он подчеркивает, что на позицию таких писателей никто не обращал внимания. «Более того, это поддерживалось и считалось совершенно невинной шалостью. Все относились к их взглядам с пониманием: «Ну не любят Россию, пускай, почему бы и нет», – напоминает Лукьяненко.



«А сейчас мы получаем в лице Улицких, Быковых, Веллеров и прочих подобную реакцию. У них выбита почва из-под ног. Они, видимо, решили, что сейчас Россия исчезнет, они вернутся и будут снова всеобщими любимцами, а ничего не происходит. Денежки кончаются, вот им и обидно, грустно. Они эту свою обиду и грусть выплескивают, как могут», – объясняет писатель.



«Сейчас эта ситуация меняется. Все эти писатели, конечно, пребывают от этого в некотором шоке, поскольку на Западе, скажем честно, они никому не нужны. И, разумеется, из них теперь все это лезет как мусор из порванного пакета. Удивляться нечему, такими мы их вырастили», – считает Лукьяненко.



По его словам, чтобы такого не произошло в будущем, необходимо, чтобы такие люди, как Веллер или Акунин, не выбивались на самый верхний уровень. А для этого нужно создать систему, при которой у писателей, открыто ненавидящих Россию, никогда не было поддержки как в издательской сфере, так и в госорганах, отвечающих за культуру.

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Ранее писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) в беседе с Лексусом и Вованом сказал, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян, а сам он при этом собирается вернуться в Россию.

Позже Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили; признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов), разговаривая с этими же блогерами, заявил, что в ЕС нужно сделать программу помощи релокации бежавшим из Российской армии. После такого заявления его внесли в список террористов и экстремистов, а также возбудили уголовное дело по двум статьям – за оправдание терроризма и распространение ложной информации о ВС России.

А на днях российская писательница, публицист Людмила Улицкая в беседе с теми же пранкерами призналась, что гонорары, вырученные от продаж ее книг в России, идут на поддержку ВСУ.