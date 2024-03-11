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AP: Проблемы ВСУ привели в Авдеевке к крупнейшему поражению Украины за год
Многочисленные проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая нехватку вооружений и неумелое руководство, привели к «самому серьезному поражению Украины за год» в Авдеевке, сообщили СМИ.
Как пишут обозреватели Associated Press (AP) Ханна Архирова и Лори Хиннант на основании десяти интервью с украинскими военнослужащими, поражению Киева также поспособствовала превосходящая численность российских войск. По их мнению, обычно «украинские бригады проводят ротацию людей на передовой после нескольких дней или максимум недели», но в Авдеевке они несли службу без перерыва почти с момента обострения конфликта, передает ТАСС.
По данным обозревателей, по мере того, как боевой дух украинских солдат в Авдеевке падал, командир батальона, в подчинении которого находились сотни людей, исчез при неясных обстоятельствах.
Один из военнослужащих, находившийся в Авдеевке с марта 2022 года, отметил, что его подразделение не имело никакого оборудования, кроме саперных лопат. Он добавил, что было бы гораздо лучше, если бы отступление ВСУ из Авдеевки «случилось раньше», поскольку все уже были готовы все бросить и бежать, «так как давно знали, что конец близок».
В понедельник украинский пленный Виталий Цалко рассказал, что ВСУ во время бегства из Авдеевки бросали своих солдат на позициях. Ранее пленный украинский военнослужащий Владимир Бугарь, взятый в Авдеевке, сообщил, что получил обморожение ног из-за ужасных условий содержания, их подразделению пришлось 55 суток просидеть в подвале.