До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.19 комментариев
Песков рассказал о работе службы безопасности Путина
Песков: Служба безопасности обеспечивает необходимый уровень защиты Путина
Служба безопасности президента России Владимира Путина делает все необходимое для обеспечения его безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале видео встречи Путина с работниками агрохолдинга в Ставропольском крае. Встреча проходила в столовой предприятия, где российский лидер попробовал выращенные там помидоры, передает РИА «Новости».
Песков, отвечая на вопрос, представляла ли эта ситуация опасность для Путина, ответил, что служба безопасности работает и делает то, что должно, для обеспечения безопасности главы государства.
Ранее Владимир Путин приехал в Ставропольский край, где обсудил вопросы развития сельского хозяйства. Кроме того, в четверг российский лидер посетил новый Дворец самбо в Краснодаре.