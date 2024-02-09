Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.4 комментария
Захарова задала вопрос про Залужного секретарю СНБО Украины
Захарова ответила на заявление Киева об отсутствии украинских пленных на сбитом Ил-76
Отрицающему наличие украинских военнопленных на сбитом Ил-76 киевскому режиму следует вспомнить, был ли Валерий Залужный главкомом ВСУ, сыронизировала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Хочется спросить: а Залужного тоже не было в ВСУ или пока еще помнят, что был?» – сказала Захарова РИА «Новости», комментируя заявления с Украины о том, что украинских пленных на борту самолета не было.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на сбитом украинскими военными Ил-76 над Белгородской областью якобы не было украинских же военнопленных. Он сделал это заявление после того, как New York Times опубликовала подтверждение уничтожения Ил-76 из американского ЗРК Patriot.