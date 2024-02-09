Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.2 комментария
В Киеве заявили, что на сбитом Ил-76 якобы не было украинских пленных
Глава СНБО Данилов заявил, что на сбитом Ил-76 якобы не было украинских пленных
В Киеве начали отрицать, что на сбитом в Белгородской области российском самолете Ил-76 находились украинские военнопленные.
«Были ли там наши пленные? Точно могу сказать – нет», – заявил в эфире украинского ТВ секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, слова которого передает RT.
Заявление прозвучало после того, как накануне New York Times опубликовала подтверждение того, что Ил-76 с украинскими пленными действительно сбили из американского ЗРК Patriot.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76.