Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.2 комментария
Молдавия приступила к первому этапу процесса вступления в ЕС
Молдавия приступила к первому этапу технической работы по присоединению к ЕС, заявила вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова по итогам своего визита в Брюссель.
По ее словам, 7 февраля Молдавия вступила в первый этап технической работы по присоединению к ЕС, передает ТАСС. Герасимова добавила, что этот этап представляет собой оценку национального законодательства в сравнении с законодательством ЕС.
По ее словам, в конце февраля делегация правительства Молдавии отправится в Брюссель для первого анализа законодательства республики. Она добавила, что от успехов республики в области юстиции зависит скорость сближения с ЕС.
Ранее оппозиция в Молдавии призвала выступить против референдума о вхождении в ЕС.