Оппозиция в Молдавии призвала выступить против референдума о вхождении в ЕС

Tекст: Вера Басилая

В заявлении, с которым выступил в четверг Республиканский совет «Партии социалистов», говорится, что партия выступает с инициативой широкого сотрудничества со всеми политическими силами с целью согласования единой стратегии действий в отношении так называемого «референдума имени Майи Санду» и выборов молдавского президента, передает «Интерфакс».

Социалисты сочли «конституционный референдум за евроинтеграцию» попранием демократии и плюрализма мнений. Оппозиционеры заявили, что таким образом власти хотят навязать обществу обязательную идеологию (что запрещено Конституцией страны) и заставить замолчать всех несогласных.

Ранее президент Молдавии Майя Санду выступила с инициативой к парламенту организовать референдум о вступлении Молдавии в ЕС. После этого парламент принял поправки в Кодекс о выборах, разрешив проводить республиканский референдум одновременно с парламентскими, президентскими или всеобщими выборами.

Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что рад проведению властями страны референдума о возможном вступлении страны в ЕС. Напомним, саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. При этом европейские лидеры не установили никаких сроков запуска переговоров с этими странами.