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Оппозиция в Молдавии призвала выступить против референдума о вхождении в ЕС
Оппозиционная в Молдавии «Партия социалистов» призвала политические силы страны, общественников и население выступить против проведения референдума по вопросу интеграции страны в Евросоюз.
В заявлении, с которым выступил в четверг Республиканский совет «Партии социалистов», говорится, что партия выступает с инициативой широкого сотрудничества со всеми политическими силами с целью согласования единой стратегии действий в отношении так называемого «референдума имени Майи Санду» и выборов молдавского президента, передает «Интерфакс».
Социалисты сочли «конституционный референдум за евроинтеграцию» попранием демократии и плюрализма мнений. Оппозиционеры заявили, что таким образом власти хотят навязать обществу обязательную идеологию (что запрещено Конституцией страны) и заставить замолчать всех несогласных.
Ранее президент Молдавии Майя Санду выступила с инициативой к парламенту организовать референдум о вступлении Молдавии в ЕС. После этого парламент принял поправки в Кодекс о выборах, разрешив проводить республиканский референдум одновременно с парламентскими, президентскими или всеобщими выборами.
Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что рад проведению властями страны референдума о возможном вступлении страны в ЕС. Напомним, саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. При этом европейские лидеры не установили никаких сроков запуска переговоров с этими странами.