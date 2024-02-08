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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Рецепт будущего пишется ближневосточными поварами

    Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.

    3 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Русско-японская война – горький урок на все времена

    Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.

    26 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

    29 комментариев
    8 февраля 2024, 17:54 • Новости дня

    Оппозиция в Молдавии призвала выступить против референдума о вхождении в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Оппозиционная в Молдавии «Партия социалистов» призвала политические силы страны, общественников и население выступить против проведения референдума по вопросу интеграции страны в Евросоюз.

    В заявлении, с которым выступил в четверг Республиканский совет «Партии социалистов», говорится, что партия выступает с инициативой широкого сотрудничества со всеми политическими силами с целью согласования единой стратегии действий в отношении так называемого «референдума имени Майи Санду» и выборов молдавского президента, передает «Интерфакс».

    Социалисты сочли «конституционный референдум за евроинтеграцию» попранием демократии и плюрализма мнений. Оппозиционеры заявили, что таким образом власти хотят навязать обществу обязательную идеологию (что запрещено Конституцией страны) и заставить замолчать всех несогласных.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду выступила с инициативой к парламенту организовать референдум о вступлении Молдавии в ЕС. После этого парламент принял поправки в Кодекс о выборах, разрешив проводить республиканский референдум одновременно с парламентскими, президентскими или всеобщими выборами.

    Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что рад проведению властями страны референдума о возможном вступлении страны в ЕС. Напомним, саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. При этом европейские лидеры не установили никаких сроков запуска переговоров с этими странами.

    7 февраля 2024, 20:37 • Новости дня
    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона

    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона из-за интервью с Путиным

    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская общественность негативно воспримет введение Евросоюзом (ЕС) санкций в отношении журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у российского лидера Владимира Путина, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) Маск охарактеризовал Карлсона как большого американского журналиста и заявил, что санкции ЕС против него «сильно обидят американскую общественность», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента не исключили, что в отношении американского журналиста Такера Карлсона могут быть введены санкции после интервью с президентом России Владимиром Путиным.

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    6 февраля 2024, 14:28 • Новости дня
    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска

    Глава Евросовета Мишель заявил, что «шокирован» заявлениями о российских Крыме и Луганске

    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска
    @ Zhao Dingzhe/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе заседания Европарламента сказал, что испытывает «глубокий шок» от заявлений по поводу перспективы того, что Крым и Луганск останутся в составе России.

    Мишель признался, что его «ошеломляют» заявления «крайне левых» о необходимости прекратить поставки вооружений Украине. «Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?» – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что «погружается в состояние глубокого шока», когда о Луганске говорят как о российской территории. Любые заявления, противоречащие тому, что «Луганск – это Украина, что Крым – это Украина», Мишель считает шокирующими.

    Поставки вооружений Киеву он считает «моральным долгом Европы» и «обязанностью каждого европейца».

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Донбасс, Запорожье и Херсонщина издавна входили в состав Российского государства и являются для России историческими территориями.

    Кроме того, Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Глава государства назвал воссоединение полуострова с Россией историческим выбором.

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    6 февраля 2024, 18:20 • Новости дня
    Матвиенко: Европа «втихаря» закупает газ и нефть у России
    Матвиенко: Европа «втихаря» закупает газ и нефть у России
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны из Европы без огласки закупают российские нефть и газ, пытаясь сохранить этот факт в тайне, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Некоторые европейские государства «втихаря, не оглашая, через третьи или четвертые каналы» все равно закупают нефть и газ у России, заявила Матвиенко, передает ТАСС. По ее словам, Европа, отказавшись от российских энергоносителей, хотела наказать Россию, но «нанесла серьезный удар собственной экономике».

    По мнению спикера Совфеда, энергетический блок правительства России «сработал по-настоящему профессионально», и большинство государств мира заинтересованы в сотрудничестве с российской стороной.

    Также, по ее словам, удалось создать «перспективную и дружественную географию поставок» нефти, газа и нефтепродуктов в страны Глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом все же остаются препятствия в логистике, страховании, недостатке судов и другом.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в России сформирована устойчивая экономика и финансовая система.

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    6 февраля 2024, 17:29 • Новости дня
    МИД России вызвал временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии

    Tекст: Вера Басилая

    Временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны в МИД России из-за отказа обеспечить безопасность голосования на выборах президента России в этих странах, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

    Захарова отметила, что прибалтам напомнили о положениях Венской конвенции о дипломатических сношениях, и основах общепринятой международной практики принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств, передает ТАСС.

    МИД потребовал, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии обеспечили безопасность избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования.

    Захарова отметила, что создание трудностей при проведении выборов вызовет серьезный протест среди российских граждан, проживающих в этих странах, поскольку это нарушает их конституционные права. В случае продолжения саботажа Москва будет действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах.

    Ранее Захарова заявила, что избирательные участки на выборах президента России будут открыты во всех странах, где есть российские диппредставительства и консульские учреждения, в том числе и в недружественных странах.

    Выборы президента России состоятся 15–17 марта.

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    7 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине не требуются поставки дронов из Евросоюза, так как Киев сам производит подобное оборудование.

    По словам Борреля, он удивился возможностям украинских инженеров, которые производят дроны высокого качества, передает РИА «Новости».

    Политик сейчас находится в Киеве, где ранее посетил несколько компаний по производству дронов.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

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    6 февраля 2024, 17:18 • Новости дня
    В магазинах Брюсселя закончились продукты

    Протесты фермеров привели к дефициту товаров в магазинах Брюсселя

    В магазинах Брюсселя закончились продукты
    @ BELGA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе из-за протестов фермеров и блокировки дорог начался дефицит продуктов в магазинах, сообщила корреспондент The Guardian Лиза О'Кэрролл.

    Журналист опубликовала фотографию полупустых полок в супермаркетах с подписью: «Последствия протестов фермеров и перекрытия дорог всё еще ощущаются в Брюсселе», пишут «Известия».

    На одном из плакатов протестующих фермеров было написано: «Наш конец будет означать ваш голод!».

    Ранее протестующие фермеры на тракторах блокировали сразу несколько дорог в Испании, а также в Греции, Франции, Германии и других европейских странах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как фермеры заставили пересмотреть отношение Евросоюза к Украине.

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    6 февраля 2024, 10:56 • Новости дня
    В ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Страны ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Tекст: Александра Юдина

    В странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины, пишет европейское издание газеты Politico.

    Согласно данным европейских чиновников, участники обсуждений идеи конфискации замороженных в Европе активов России опасаются, что данный шаг приведет к аналогичным мерам в отношении европейских активов на российской территории, передает ТАСС.

    Издание также указывает на то, что другим негативным результатом такого решения может стать потеря привлекательности ЕС как площадки для инвестиций.

    По словам анонимного европейского дипломата, все обеспокоены потенциальными последствиями конфискации активов, поскольку подобное решение может привести к «непредсказуемой ситуации».

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы.

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    6 февраля 2024, 14:35 • Новости дня
    Евросоюз захотел сделать ВСУ частью собственных военных возможностей

    Фон дер Ляйен: ЕС намерен сделать ВСУ частью собственных военных возможностей

    Евросоюз захотел сделать ВСУ частью собственных военных возможностей
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз планирует сделать вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента.

    Она отметила, что, глядя в будущее, ЕС должен рассматривать ВСУ частью своих военных возможностей, передает ТАСС.

    «Мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности», – сказала она.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС.

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    8 февраля 2024, 12:07 • Новости дня
    В ЕС решили не вводить санкции против Такера Карлсона

    ТАСС: ЕС не обсуждает введение санкций против Такера Карлсона за интервью с Путиным

    В ЕС решили не вводить санкции против Такера Карлсона
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    В Европейском союзе в настоящее время не идет речи о введении санкций в отношении американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина.

    Об этом сообщил источник ТАСС в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

    Об угрозе европейских санкций против Карлсона ранее сообщал журнал Newsweek.

    При этом предприниматель Илон Маск отмечал, что американская общественность негативно воспримет введение Евросоюзом санкций в отношении Карлсона.

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    8 февраля 2024, 15:07 • Новости дня
    Супруга выселенного из Латвии пенсионера приехала в Калининград

    Tекст: Вера Басилая

    Жена выдворенного из Латвии российского военного пенсионера Бориса Каткова Мария прибыла в Калининград, где она с супругом поселится в выделенной властями области служебной квартире.

    Катков рассказал, что жена останется жить с ним в Калининграде, они осмотрели служебную квартиру, готовятся подписать договор и вселиться уже на следующей неделе, передает ТАСС.

    По его словам, он прожил с супругой в браке 57 лет. У Катковых двое детей, трое внуков и две правнучки, которые остались в Латвии. Пока супруги временно живут в квартире, которую им сняли дети.

    Напомним, российского военного пенсионера Бориса Каткова, которого депортировали из Латвии власти страны, встретили в Калининграде 13 января.

    Власти выделили пенсионеру двухкомнатную служебную квартиру. Пенсионер продолжает работать в Балтийском федеральном университете (БФУ) им. Иммануила Канта, ранее он возглавлял представительство вуза в Риге с 2008 года.

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    7 февраля 2024, 03:52 • Новости дня
    ЕС собрался ввести санкции против российских и белорусских офицеров

    EUObserver сообщил о планах ЕС ввести санкции против десятков российских и белорусских офицеров

    ЕС собрался ввести санкции против российских и белорусских офицеров
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС собирается в рамках 13-го пакета санкций против России включить в санкционные списки «несколько десятков» российских и белорусских офицеров, сообщили европейские дипломаты.

    Также под санкции могут попасть компании, которые, по мнению ЕС, помогают России получать компоненты вооружений. Речь идет о компаниях не из стран ЕС. ЕС хочет принять санкции быстро, до 24 февраля, поэтому предложения об ограничениях не касаются российских металлов, СПГ и атомной промышленности, передает ТАСС со ссылкой на EUObserver.

    Напомним, СМИ сообщали, что ЕС решил ограничить передвижение российских дипломатов «символическими санкциями». EUObserver пишет, что это предложение выдвинула Чехия, но Австрия, Германия, Франция выступили против, полагая, что реализовать такие санкции не удастся.

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    8 февраля 2024, 14:24 • Новости дня
    Шор: Весь мир узнает, что народ Молдавии не хочет в Евросоюз

    Шор обрадовался решению Молдавии провести референдум о вступлении в ЕС

    Шор: Весь мир узнает, что народ Молдавии не хочет в Евросоюз
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что рад проведению властями страны референдума о возможном вступлении страны в ЕС.

    Он рассказал RT о своем желании, «чтобы весь мир узнал, что народ точно не хочет сегодня в Европейский союз».

    Шор также объяснил, почему поддерживает вступление Молдавии в ЕАЭС, а не в Европейский союз. Так, по его словам, за последние три года европейская идея дала Молдавии «нищету, сумасшедшие дорогие энергоресурсы, сумасшедшую миграцию, отсутствие рабочих мест».

    Он подчеркнул, что при вступлении в ЕАЭС рассчитывает «на тот экономический рост, который Молдова может и должна обрести за счет и цен на энергоресурсы, и рынков, и тех добрых отношений, которые сложились у наших стран за многие-многие годы».

    Напомним, саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. При этом европейские лидеры не установили никаких сроков запуска переговоров с этими странами.

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    6 февраля 2024, 07:58 • Новости дня
    Боррель прибыл в Киев

    Депутат Рады Гончаренко сообщил о прибытии Борреля в Киев

    Tекст: Антон Антонов

    В Киев прибыл глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Депутат заявил, что ему удалось «немного поговорить» с Боррелем в поезде, передает РИА «Новости».

    В январе Боррель призвал отправлять Украине системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

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    8 февраля 2024, 01:47 • Новости дня
    Концерт Клавы Коки в Таллине запретили

    Концерт российской певицы Клавы Коки в Таллине запретили

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник по коммуникациям эстонского министерства культуры Ханнус Лууре заявил, что выступление Клавы Коки в Эстонии «неуместно, поскольку она находится на службе у российской пропаганды».

    При этом МВД Эстонии заявило, что организаторы концертов «не должны приглашать в Эстонию артистов, выступающих с прокремлевскими тезисами».

    «Российские и белорусские деятели культуры, желающие выступить в Эстонии, на сегодняшний день не могут получить эстонскую визу», – заявил пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур, передает ТАСС.

    Какие именно высказывания певицы не понравились эстонским властям, они не уточнили.

    Глава компании-организатора концерта MJClub Юри Метс попросил не раздувать шумихи вокруг таллинского концерта, заявив, что «пусть музыка остается музыкой». Однако, на официальной странице MJClub объявление о концерте певицы было удалено, а продажа билетов остановлена.

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    5 февраля 2024, 18:23 • Новости дня
    Сийярто: Венгрия не допустит новых санкций ЕС против России в области энергетики

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия не поддерживает новые антироссийские санкции Евросоюза и не допустит никаких дополнительных ограничений на сотрудничество с РФ в области энергетики и атомной промышленности, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

    Как указал Сийярто, данную тему затронули во время беседы. По его словам, Венгрия считает, что санкционная политика провалилась, поэтому нет смысла в принятии новых пакетов санкций, передает ТАСС.

    Он уточнил, что на переговорах в Брюсселе на уровне послов в прошлые выходные Венгрия выразила четкую позицию по поводу того, что «не допустит никаких карательных мер, которые повлияли бы на энергетический сектор и ядерную энергетику или угрожали бы внешним отношениям ЕС».

    Глава МИД в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) добавил, что на сегодняшний день ведутся обсуждения на эту тему. «Я отдал нашему послу четкое указание по этому вопросу», – отметил он.

    Ранее Сийярто сообщил, что Будапешт продолжит сотрудничество с Москвой в области энергетики, несмотря на внешнее давление, оказываемое на Венгрию.

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