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Санду захотела переизбраться на новый срок
Президент Молдавии Майя Санду захотела переизбраться на новый срок в 2024 году
Глава Молдавии Майя Санду выразила намерение баллотироваться на второй срок на выборах президента республики в следующем году.
В обращении, опубликованном пресс-службой президента Молдавии, Санду подчеркнула, что в рамках своего мандата она обязалась выполнить миссию по европейской интеграции, передает ТАСС.
«Я обязалась сделать все, что в моих силах, для выполнения миссии европейской интеграции. Мы получили поддержку этого курса со стороны стран-членов, и нам нужна ваша поддержка, дорогие молдаване, для того, чтобы добиться успеха. Нам еще предстоит предпринять многие важные шаги, и я готова продолжать, если вы окажете доверие для получения нового мандата в 2024 году», – сказала Санду.
При этом, согласно результатам опросов общественного мнения, популярность Санду и учрежденной ей проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) снижается на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции, проходящих с лета прошлого года.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о провале правящей в Молдавии партии ПДС на местных выборах.