Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.3 комментария
Путин: Россия должна формировать глобальную повестку развития
Россия должна быть сильной по всем ключевым направлениям прогресса, чтобы удовлетворять собственные потребности и быть способной формировать глобальную повестку развития, заявил российский лидер Владимир Путин на торжественной церемонии в честь 300-летия РАН.
«Нам нужно быть сильными, самодостаточными и конкурентоспособными по всем ключевым векторам прогресса <…> с точки зрения обеспечения собственных ключевых потребностей», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Если этого достичь, Россия сможет формировать глобальную повестку развития и закрепиться на мировом рынке, отметил Путин. Поэтому важно «наращивать свои уникальные компетенции, чтобы создавать равноправные международные технологические альянсы», указал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что санкции против отраслей, где Россия обладает технологическим превосходством, бессмысленны, Запад это понимает, поэтому не вводит ограничения против них.