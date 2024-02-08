Путин: Россия должна формировать глобальную повестку развития

Tекст: Валерия Городецкая

«Нам нужно быть сильными, самодостаточными и конкурентоспособными по всем ключевым векторам прогресса <…> с точки зрения обеспечения собственных ключевых потребностей», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Если этого достичь, Россия сможет формировать глобальную повестку развития и закрепиться на мировом рынке, отметил Путин. Поэтому важно «наращивать свои уникальные компетенции, чтобы создавать равноправные международные технологические альянсы», указал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что санкции против отраслей, где Россия обладает технологическим превосходством, бессмысленны, Запад это понимает, поэтому не вводит ограничения против них.