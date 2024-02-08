В Раде решили пересмотреть положения скандального законопроекта о мобилизации

В Раде пообещали пересмотреть некоторые положения скандального законопроекта о мобилизации

Tекст: Александра Юдина

По его словам, для того чтобы сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан, необходимо пересмотреть ряд положений. В частности, нормы по блокированию личных счетов граждан являются неприемлемыми, передает ТАСС.

Также Арахамия заверил, что депутаты пересмотрят положения законопроекта, касающиеся инвалидов и ухаживающих за ними.

Кроме того, руководитель фракции подчеркнул, что в профильном комитете будут «искать компромисс» относительно аспирантов, так как в соответствии с новым законопроектом обучающихся на контрактной основе аспирантов можно будет призвать на службу.

Ранее Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.

Британские СМИ тем временем заметили, что на Украине разрыв между военными, принимающими участие в боевых действиях, и гражданскими, которые отчаянно сопротивляются отправке на фронт, стал «шире, чем когда-либо».