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В Раде решили пересмотреть положения скандального законопроекта о мобилизации
В Раде пообещали пересмотреть некоторые положения скандального законопроекта о мобилизации
Некоторые положения нового законопроекта об ужесточении мобилизации подлежат к пересмотру, сообщил руководитель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
По его словам, для того чтобы сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан, необходимо пересмотреть ряд положений. В частности, нормы по блокированию личных счетов граждан являются неприемлемыми, передает ТАСС.
Также Арахамия заверил, что депутаты пересмотрят положения законопроекта, касающиеся инвалидов и ухаживающих за ними.
Кроме того, руководитель фракции подчеркнул, что в профильном комитете будут «искать компромисс» относительно аспирантов, так как в соответствии с новым законопроектом обучающихся на контрактной основе аспирантов можно будет призвать на службу.
Ранее Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.
Британские СМИ тем временем заметили, что на Украине разрыв между военными, принимающими участие в боевых действиях, и гражданскими, которые отчаянно сопротивляются отправке на фронт, стал «шире, чем когда-либо».