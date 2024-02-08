На Западе заметили конфликт между ВСУ и мирными гражданами Украины

Spectator: На Украине назрел конфликт между ВСУ и гражданским населением

Tекст: Ольга Никитина

В статье журнала Spectator говорится, что украинские военные, с одной стороны, не понимают, почему подкрепления, в которых ВСУ нуждаются так остро, не прибывают в больших количествах.

Мирные жители, с другой стороны, стараются избегать отправки в зону боевых действий, воспринимая как «билет в один конец», передает канал «360» содержание публикации.

Как сообщила журналистка Светлана Моренец, Украину покинули около 25 тыс. мужчин призывного возраста, еще свыше 18 тыс. поймали на границе.

Между тем Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.