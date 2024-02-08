Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.4 комментария
На Западе заметили конфликт между ВСУ и мирными гражданами Украины
Spectator: На Украине назрел конфликт между ВСУ и гражданским населением
На Украине разрыв между военными, принимающими участие в боевых действиях, и гражданскими, которые отчаянно сопротивляются отправке на фронт, стал «шире, чем когда-либо», пишут британские СМИ.
В статье журнала Spectator говорится, что украинские военные, с одной стороны, не понимают, почему подкрепления, в которых ВСУ нуждаются так остро, не прибывают в больших количествах.
Мирные жители, с другой стороны, стараются избегать отправки в зону боевых действий, воспринимая как «билет в один конец», передает канал «360» содержание публикации.
Как сообщила журналистка Светлана Моренец, Украину покинули около 25 тыс. мужчин призывного возраста, еще свыше 18 тыс. поймали на границе.
Между тем Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.