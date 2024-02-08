  • Новость часаТакер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным
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    Россия пытается разморозить Арктический совет
    Журналиста Карлсона заметили в «Ашане» и во «Вкусно и точка»
    В Киеве захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР
    CAS счел показания Валиевой о дедушкиных таблетках недостаточными для оправдания
    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона
    Визит Путина в Турцию отложен
    США решили отправить на Тайвань «зеленые береты»
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    Циклон «Ольга» над Москвой сфотографировали из космоса
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем США сдают Залужного

    Если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок. Звучит логично, но не все так просто.

    5 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Зачем нужен единый учебник истории России и Белоруссии

    Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.

    31 комментарий
    8 февраля 2024, 08:33 • Новости дня

    Цены на нефть выросли четвертый день подряд

    Мировые цены на нефть повысились четвертый день подряд

    Мировые цены на нефть в четверг показали рост на протяжении четвертой торговой сессии подряд: инвесторы оценивают статистику по запасам в США и геополитическую ситуацию.

    Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.13 росла на 0,32%, достигая 79,46 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на WTI – на 0,27%, до 74,06 доллара, передает РИА «Новости».

    Накануне Минэнерго США сообщило о неожиданном снижении за неделю, завершившуюся 2 февраля, запасов бензина и более сильным, чем ожидалось, сокращении запасов дистиллятов в стране. В то же время добыча за неделю выросла, а коммерческие запасы нефти поднялись выше прогноза – на 5,5 млн баррелей вместо 1,9 миллиона.

    Индекс доллара (курс к корзине валют шести торговых партнеров США) при этом опускается третий день подряд, торгуясь чуть выше 104 пунктов по сравнению со 104,45 пункта на закрытии понедельника. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары.

    Трейдеры также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, опасаясь, что эскалация может отразиться на поставках нефти.

    7 февраля 2024, 17:00 • Новости дня
    Американисты объяснили ажиотаж на Западе из-за интервью Путина Карлсону

    Американисты: Интервью Путина Карлсону разрушит американскую пропаганду об украинском конфликте

    Американисты объяснили ажиотаж на Западе из-за интервью Путина Карлсону
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Такер Карлсон в ходе интервью с Владимиром Путиным мог затронуть широкий круг вопросов, но основной упор, вероятно, был сделан на украинский конфликт. Эта тема беспокоит и американцев, ведь их налоги идут на финансирование Киева. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали американисты Борис Межуев и Дмитрий Дробницкий.

    «Ажиотаж вокруг анонса интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным понятен. Во-первых, президент России в последнее время не общался с западными журналистами, поскольку нам известны их методы склеек и монтажа интервью. Карлсон в этом плане работает иначе. Во-вторых, все ждут, что скажет российский лидер», – отметил Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «В-третьих, Такер Карлсон – самый популярный журналист англосферы и голос консервативной Америки, – добавляет американист Дмитрий Дробницкий. – Многие в США захотят посмотреть это интервью еще и потому, что американцы устали от той либеральной повестки, которую представляет правящая партия. Они не понимают, почему их налоги идут на финансирование Украины».

    «При этом американцы видят, что положение внутри их страны ухудшается. Об этом свидетельствует и ситуация на южной границе, и ситуация в экономике, а Конгресс и вовсе не может функционировать из-за непрекращающихся споров. Интервью Карлсона с Путиным в этом смысле станет глотком свежего воздуха», – добавил собеседник.

    «Любопытно, что у либеральных мейнстримных СМИ уже «рвет крышу», потому что они не понимают, как реагировать на анонс и на само интервью. Понятно, что сейчас звучат различные обвинения в адрес Карлсона», – указал политолог.

    По некоторым данным, общение президента с американским журналистом продлилось два часа. Межуев не исключает, что в интервью обсуждались отношения Москвы и Вашингтона. «Путин, вероятно, подробно описал позицию нашей страны в украинском конфликте, причины кризиса, а также рассказал о сорванных стамбульских переговорах. Это, конечно, не на руку администрации Джо Байдена. Не исключаю, что после выхода интервью претензии противников помощи Киеву начнут звучат в Соединенных Штатах громче», – предположил собеседник.

    В то же время Дробницкий ожидает роста антивоенных настроений в США. «Впрочем, демонстраций за мир в стиле 1960-х – 1970-х годов после интервью не последует. На мой взгляд, у американцев есть другие проблемы, по которым массовые выступления более вероятны, – это, например, вопрос по южной границе. Вместе с тем стоит ожидать, что администрация Байдена попытается любыми способами заблокировать интервью с Путиным. Это также станет проверкой на вшивость Илона Маска, который заверил, что видео будет доступно к просмотру в его соцсети», – указал американист.

    Карлсону же вряд ли будут грозить какие-то серьезные последствия в США, считает Борис Межуев. «Журналист и так не сотрудничает ни с одним американским изданием. Я напомню, что ранее его уволили с Fox News. Поэтому потеря работы Карлсону не грозит. Для ареста не найдется весомых оснований. Обвинения в шпионаже, работе на противника в данном случае выглядят неоправданными. Журналист, записывая интервью, выполнял свою работу, а в США существует поправка о свободе слова», – пояснил он. При этом собеседник допускает, что может последовать травля Карлсона.

    Во вторник американский журналист Такер Карлсон опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) видеообращение, в котором заявил, что возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Запись была сделана в Москве на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя. Журналист объяснил решение поговорить с российским президентом тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. При этом он подчеркнул, что украинский конфликт постепенно «меняет весь мир».

    По словам Карлсона, администрация Джо Байдена пыталась препятствовать тому, чтобы он взял интервью у Путина. Однако, несмотря на продолжение таких попыток, на этот раз он все-таки приехал в Москву. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление Карлсона.

    Журналист сообщил, что его команда сама оплатила поездку и не брала «никаких денег от какой-либо группы или правительства». «Мы здесь не потому, что мы любим Владимира Путина, мы здесь потому, что мы любим США», – сказал журналист. Он подчеркнул, что считает важным, чтобы американские СМИ, освещая украинский кризис, не ограничивались сообщением только точки зрения Киева.

    Интервью можно будет посмотреть бесплатно. Как отметил Карлсон, «каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования». Интервью также будет опубликовано в соцсети X. Как сообщил журналист, Илон Маск заверил его, что оно «не будет скрыто или заблокировано».

    В Кремле подтвердили, что Путин дал интервью американскому журналисту. Дмитрий Песков объяснил, что глава России дал интервью именно Такеру Карлсону, так как его позиция контрастно отличается от традиционных англо-саксонских СМИ.

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    7 февраля 2024, 20:37 • Новости дня
    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона

    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона из-за интервью с Путиным

    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская общественность негативно воспримет введение Евросоюзом (ЕС) санкций в отношении журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у российского лидера Владимира Путина, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) Маск охарактеризовал Карлсона как большого американского журналиста и заявил, что санкции ЕС против него «сильно обидят американскую общественность», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента не исключили, что в отношении американского журналиста Такера Карлсона могут быть введены санкции после интервью с президентом России Владимиром Путиным.

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    7 февраля 2024, 19:32 • Новости дня
    СМИ: Визит Путина в Турцию отложен

    ТАСС: Визит Путина в Турцию отложен

    СМИ: Визит Путина в Турцию отложен
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Визит президента России Владимира Путина в Турцию, который планировался на 12 февраля, отложен, об этом сообщила журналист газеты Hurriyet и обозреватель телеканала CNN-Turk Ханде Фырат, а также источник российских СМИ.

    Как сообщил дипломатический источник ТАСС, визит отложен. Подробности пока неизвестны.

    Ранее помощник главы Российского государства по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что визит президента Владимира Путина в Турцию находится в стадии подготовки.

    Агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что визит Путина в Турцию ожидают 12 февраля.

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    7 февраля 2024, 09:49 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему российский Ил-76 не был сбит в режиме «свободной охоты»

    Аналитик Леонков: Экипаж Ил-76 перед падением доложил о работе вражеской РЛС

    Эксперт объяснил, почему российский Ил-76 не был сбит в режиме «свободной охоты»
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж сбитого Ил-76, перевозившего украинских пленных, непосредственно перед поражением зенитными ракетами Patriot успел доложить на землю об облучении борта радаром противника, это подтверждает, что уничтожение самолета было запланировано киевскими кураторами заранее, сообщил военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

    По его словам, за две минуты до попадания украинских ракет в Ил-76 экипаж доложил, что системы оповещения зафиксировали работу вражеской РЛС, облучающей борт, что является свидетельством того, что поражение самолета стало итогом заранее разработанной западными кураторами киевского режима операции, передает РИА «Новости».

    Леонков пояснил, что случайным образом Ил-76 мог быть сбит только в режиме «свободной охоты», но для этого радар сперва должен был засечь самолет и рассчитать его параметры, после чего боевой расчет должен был определить тип цели и принять решение на пуск ракет, соответственно, датчики самолета зафиксировали бы облучение несколько раз на существенно большем промежутке времени.

    Эксперт добавил, что облучение борта только станцией наведения комплекса непосредственно перед попаданием ракет в самолет говорит о том, что ЗРК в пассивном режиме получил координаты через западную систему передачи данных Link-16, то есть он был готов к появлению цели и захватил ее узким зондирующим лучом. Он подчеркнул также, что данные по координатам самолета были получены украинскими пассивными средствами радиотехнической разведки, которые ждали самолет в определенном месте и передали информацию ЗРК.

    Ранее постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76.

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    7 февраля 2024, 10:50 • Новости дня
    Интервью Карлсона с Путиным назвали попыткой остановить третью мировую

    Журналист Джонс: Интервью Карлсона с Путиным является попыткой остановить третью мировую войну

    Интервью Карлсона с Путиным назвали попыткой остановить третью мировую
    @ Kremlin Pool/Global Look Press,Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным длилось два часа, сообщил блогер и журналист из США Алекс Джонс.

    Джонс на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Карлсон сообщил ему о том, что взял у российского лидера интервью. Такер назвал состоявшийся разговор «удивительным», передает ТАСС слова Джонса.

    Интервью, по словам Джонса, вскоре будет опубликовано.

    «Это войдет в историю. Мы пытаемся остановить третью мировую войну», – заявил Джонс.

    Ранее Карлсон в ответ на звучавшую в его адрес в США критику заявил, что не считает, что из-за интервью с российским лидером должен испытывать чувство вины.

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    7 февраля 2024, 16:11 • Новости дня
    Роднина: Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой
    Роднина: Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская фигуристка Камила Валиева осталась олимпийской чемпионкой только для болельщиков, заявила советская фигуристка Ирина Роднина.

    Как пояснила Роднина в интервью Sport24, каждый радуется золотым медалям. «Американцы смотрят на свои золотые медали как на честно выигранный по спортивному принципу турнир. Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой? Если только в сердцах ее болельщиков», – заявила Роднина, передает «Спорт-Экспресс».

    Ранее бронзовый призер ОИ, тренер по фигурному катанию Александр Жулин предположил, что Валиевой допинг могли подсыпать.

    Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) решил дисквалифицировать на четыре года Камилу Валиеву. По мнению суда, она нарушила антидопинговые правила.

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    7 февраля 2024, 11:37 • Новости дня
    Военкор сообщил об операции России по возвращению Красного Лимана

    Военкор Коц: Россия начала операцию по возвращению Красного Лимана

    Военкор сообщил об операции России по возвращению Красного Лимана
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы приступили к наступательной операции по возвращению Красного Лимана, откуда ВС России были выведены 1 октября 2022 года, а также освобождению Купянска и созданию санитарной зоны для защиты от обстрелов ВСУ, сообщил военный корреспондент Андрей Коц.

    Коц сообщил Ura.ru, что ВС России ведут наступление на севере от Харьковско-Луганского участка, в направлении Купянска, где российские силы планируют занять позиции на реке Оскол. А на южном направлении военные движутся по линии Ямполь – Торское – Терны, взятие которых позволит выйти на Красный Лиман. Коц добавил, что в наступлении задействованы серьезные силы.

    Оттуда, продолжил военкор, открывается дорога и на Славянск, и на Харьковскую область.

    Еще в прошлом году российский лидер Владимир Путин предупреждал, что если украинская сторона продолжит атаки на российские территории, то Россия рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на украинской территории.

    Коц считает, что в настоящее время этот план и реализуется. По его словам, усилия направлены на то, чтобы отодвинуть украинскую артиллерию и не позволить ей обстреливать «города большой России». Такая зона, добавил военкор, может появиться в Харьковской области.

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    7 февраля 2024, 18:12 • Новости дня
    В Калининграде ответили собравшемуся захватить область польскому генералу

    В Калининграде заявили о надежной защите региона от польского вторжения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Калининград и область защищены Балтийским флотом, жителям не следует ничего бояться, заявил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков, комментируя слова польского экс-замминистра обороны Вальдемара Скшипчака о необходимости захватить область.

    Польскому военному следует открыть учебник истории и почитать, оттуда он сможет понять, что Калининградская область – не «оккупированная территория», а территория, которая досталась СССР и России в результате мирного договора, сказал Лысков РИА «Новости».

    Регион очень надежно защищен силами Балтийского флота, поэтому его жителям нечего бояться, подчеркнул пресс-секретарь главы Калининградской области.

    Ранее Скшипчак в интервью Rzeczpospolita заявил, что Калининград – «оккупированная территория», и Польше нужно его захватить.

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    7 февраля 2024, 14:50 • Новости дня
    Посол рассказал о новой роли Италии в антироссийском штабе Запада

    Посол РФ в Италии Парамонов рассказал о планах Запада превратить G7 в «совет директоров» G20

    Посол рассказал о новой роли Италии в антироссийском штабе Запада
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Италия с начала председательства в Группе семи (G7) начала претендовать на роль «главного диспетчера» этого антироссийского штаба коллективного Запада, заявил в интервью посол России в Италии Алексей Парамонов.

    Он допустил, что под давлением G7 акцент будет делаться как раз на проработке различных антироссийских мер, передает ТАСС.

    По словам Парамонова, наблюдается стремление превратить «семерку» в нечто вроде общемирового совета директоров, где принимаются решения, спускающиеся впоследствии на реализацию в Группу двадцати».

    Кроме того, он подчеркнул, что Италия фактически участвует в гибридной войне против России, так как она присоединилась к мерам давления коллективного Запада на Россию и поставляет оружие Украине. Позиция официальных властей Италии в отношении России носит преимущественно недобрый, по сути, враждебный характер.

    Дипломат напомнил, что с февраля 2022 года одобрено уже восемь пакетов военной помощи Украине, включающих широкий спектр летальных вооружений.

    «Никаких оснований заявлять о наличии каких-либо привилегированных политических связей между нашими государствами на сегодняшний день нет. Ничего от них не осталось», – констатировал Парамонов.

    Ранее сообщалось, что пока странами G7 не принято никакого решения о возможности конфискации суверенных активов России.

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    7 февраля 2024, 16:27 • Новости дня
    Захарова рассказала, что делала Нуланд в Киеве

    Захарова: Нуланд в Киеве учила мобилизовывать больше украинцев без денег США

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе визита в украинскую столицу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд давала властям инструкции, как без финансовой поддержки с американской стороны мобилизовать еще больше украинцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что собственные граждане для властей Украины уже «не просто расходный материал», а «за материал они его теперь не считают», передает ТАСС.

    «Виктория Нуланд давала ценные указания по тому, как без американских денег мобилизовывать еще больше украинских граждан, учитывая, что граждане Украины для киевского режима уже не просто расходный материал, за материал они его теперь не считают», – заявила Захарова.

    Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд «помчалась» в Киев из-за опасений в Белом доме, что главком ВСУ Валерий Залужный развернет армию и воспользуется ею против президента Украины Владимира Зеленского.

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    8 февраля 2024, 04:31 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным

    Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон, который взял в Москве интервью у президента России Владимира Путина, сообщил, что оно будет опубликовано в 18:00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

    «Публикация завтра в 18:00 по времени восточного побережья США», – приводит ТАСС сообщение на сайте журналиста.

    Напомним, что ранее Такер Карлсон посетил Россию, после чего объявил о готовящемся интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил интервью Путина Карлсону. Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

    Ранее сообщалось, что Американского журналиста Такера Карлсона заметили в гипермаркете «Ашан» в торговом центре «Гагаринский» в Москве, также он был замечен в заведении «Вкусно и точка» на Киевской.

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    7 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    В Киеве захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР

    В Киеве заявили, что хотят вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР

    В Киеве захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Фонд госимущества Украины (ФГИУ) создает рабочую группу по «возврату украинской доли зарубежных активов советского наследия».

    ФГИУ и МИД Украины будут совместно работать над возвратом имущества, которое, по мнению Киева, «после распада СССР было несправедливо и незаконно захвачено Россией», передает ТАСС.

    В фонде не уточняется, о каких именно объектах Украины идет речь, а также об их количестве и местонахождении.

    Ранее болгарская прокуратура сообщила о планах «вернуть в собственность государства» российский храм в Софии.

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    7 февраля 2024, 13:39 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что украинские предприятия производили безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы, ракеты к реактивным системам залпового огня и взрывчатку.

    «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – говорится в Telegram-канале Минобороны.

    Напомним, по всей территории Украины 7 февраля была объявлена воздушная тревога, позже взрывы прогремели в Киеве и Харькове. В Николаеве был поражен объект инфраструктуры.

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    7 февраля 2024, 17:50 • Новости дня
    Пригожин: Я абсолютно не понимаю претензий к Орбакайте

    Продюсер Пригожин выступил против отмены концертов Кристины Орбакайте в России

    Пригожин: Я абсолютно не понимаю претензий к Орбакайте
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Нужно прежде всего разбираться, за что на Кристину Орбакайте так взъелись. Если это из-за ее поездок в США, то претензий я абсолютно не понимаю. У Кристины в США муж, ребенок в школу ходит, они появились задолго до начала СВО», – сказал газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя рекомендацию главы Владивостока отменить концерты Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной по требованию общественников.

    Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал организаторов отменить концерты певиц Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной в городе. Такая рекомендация появилась в связи с требованием общероссийского общественного движения «Культурный фронт России» об отмене выступлений артисток во Владивостоке. При этом отмечается, что окончательное решение о проведении выступлений остается за организаторами.

    «Это не позиция государства, а мнение некой общественной организации. Создать общественную организацию сегодня может в России каждый человек, это не привилегия никакая. Конечно, люди из общественных организаций могут дать оценку по тем или иным вопросам, но вообще подобные вещи решаются на государственном уровне», – говорит Пригожин.

    Он подчеркивает, что подобные заявления «звучат громко» и действительно имеют вес, однако не всегда люди, которые их делают, тщательно разбираются в ситуации. В связи с этим страдают не только певцы, концерты которых требуют отменить, но и организаторы, потратившие деньги на подготовку выступления, и зрители, купившие билеты на любимого артиста.

    «Нужно прежде всего разбираться, за что на Орбакайте так взъелись. Если это из-за отсутствия мнения по СВО, то это бред. Есть люди, у которых ярко выраженная позиция, которую они высказывают. А есть люди, которые в принципе аполитичны, никогда не были внутри ситуации и не знают, что высказать. Я знаю Кристину очень давно, больше 30 лет. Она вообще далека от всего этого. Она и не высказывала никакую свою точку зрения по СВО, она в нейтралитете, что называется», – рассуждает продюсер.

    Собеседник обращает внимание на то, что Орбакайте – самостоятельная личность, на которую не распространяется чужое, пусть и семейное, мнение относительно СВО. Более того, отмечает продюсер, юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом), который состоит в браке с матерью Орбакайте певицей Аллой Пугачевой, не является артистке родным отцом и никогда не воспитывал ее.

    «Если это из-за ее поездок в США, то претензий я абсолютно не понимаю. У Кристины в США муж, ребенок в школу ходит, они появились задолго до начала СВО. Что она должна делать, кроме как туда-сюда мотаться? И потом, с каких пор у нас не разрешены поездки за границу? Туризм никто не отменял. У россиян нет никаких запретов по передвижению, а значит, они вправе ездить в отпуск туда, куда считают нужным», – сетует Пригожин.

    По его словам, остановить массовую отмену концертов Орбакайте можно лишь узнав истинную причину такого поведения и исправив ее. Членов общественных организаций, в свою очередь, он призывает «не делать громких заявлений», не разобравшись в той или иной ситуации.

    В середине января активисты организации «Боевое братство» Бурятии в социальных сетях потребовали отменить концерты Орбакайте в Улан-Удэ, поскольку считают, что артистка, которая «живет в США» и «не определилась со своей позицией по поводу СВО», не должна давать концерты в России и зарабатывать на этом. Позже выступления эстрадной певицы отменили в Красноярске, Иркутске и Чите, а в Благовещенске и Хабаровске концерты перенесли на неопределенные даты.

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    7 февраля 2024, 18:52 • Новости дня
    Ротару обвинили в сносе памятника архитектуры в Ялте

    Представитель «Русской общины» в Ялте Алексеева: Виллу в Крыму певица Ротару получила бесплатно

    Ротару обвинили в сносе памятника архитектуры в Ялте
    @ Соцсети

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вилла певицы Софии Ротару, находящаяся в Крыму, досталась ей бесплатно, сообщила представитель организации «Русская община» в Ялте Ирина Алексеева.

    Как указала Алексеева, здание в неомавританском стиле построено в центре Ялты в 1897 году по проекту Николая Краснова. По ее словам, там раньше были купальни Роше, передает RT.

    Она добавила, что после того, как этот особняк передали Ротару, она решила его перестроить. Алексеева подчеркнула, что певица полностью снесла здание, даже несмотря на то, что это был памятник архитектуры.

    Представитель «Русской общины» отметила, что Ротару после ремонта открыла там дорогой отель, а в прошлом году выставила его на продажу и оценила его стоимость более чем 2,2 млрд рублей.

    Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил национализировать имущество Софии Ротару в Крыму, а ее виллу отдать под Дворец бракосочетания из-за антироссийской позиции певицы и поддержки ею ВСУ.

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