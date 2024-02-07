За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.20 комментариев
ЕС допустил введение санкций против Карлсона за интервью с Путиным
Newsweek: Евросоюз может ввести санкции против журналиста Карлсона за интервью с Путиным
Депутаты Европарламента не исключили, что в отношении американского журналиста Такера Карлсона могут быть введены санкции после интервью с президентом России Владимиром Путиным, сообщили СМИ.
Как пишет Newsweek со ссылкой на нескольких собеседников из Европарламента, интервью Карлсона с Путиным может сделать консервативного критика целью законодателей Евросоюза, передает РИА «Новости».
Депутат Европарламента и бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт заявил, что интервью Карлсона может разжечь конфликт между журналистом и Евросоюзом. По его словам, альянс должен рассмотреть возможность запретить Карлсону въезд в страны ЕС.
Бывший депутат Европарламента Луис Гарикано заявил, что журналист является пропагандистом. Евродепутат Урмас Паэт поддержал слова Гарикано, и отметил, что Карлсон не является настоящим журналистом, поскольку открыто выражает симпатию российским властям и негативно высказывается об Украине.
Паэт подчеркнул, что за такую пропаганду можно попасть в санкционный список. Прежде всего, по его словам, это касается запрета на поездки в страны Евросоюза.
Ранее сообщалось, что западные журналисты уже позавидовали взявшему интервью у Путина Карлсону. Напомним, что ранее Такер Карлсон посетил Россию, после чего объявил о готовящемся интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил интервью Путина Карлсону. Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.