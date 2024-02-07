За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.11 комментариев
Депутат связал рекламу VPN с популярными блогерами в запрещенных соцсетях
Запрет рекламы VPN может затронуть популярных блогеров, поскольку именно они продвигают эти сервисы, призывая подписываться на них на площадках Meta* (запрещена и признана экстремистской в России), которая владеет Instagram* и Facebook*, указал депутат Госдумы Артем Кирьянов.
Необходимо установить четкие законные и подзаконные акты по регулированию и администрированию нахождения популярных аккаунтов на зарубежных сервисах, указал Кирьянов в своем Telegram-канале.
«Пока этого не будет сделано, по сути всех блогеров на площадках Meta* можно хоть каждый день или с каждым новым подписчиком привлекать к ответственности за рекламу и продвижение VPN-сервисов, которые нужны для получения доступа пользователей к их страницам», – отметил он.
Депутат предположил, что по отношению к «резонансным» блогерам, к которым относятся «инфоцыгане и иноагенты», эту правовую неопределенность уже можно применить в качестве наработки «практики правоприменения и неотложных мер».
Парламентарий привел 10 самых популярных блогеров из России по числу подписчиков в Instagram*: khabib_nurmagomedov (32 млн), gusein.gasanov (26 млн), buzova86 (23 млн), borodylia (21 млн), timatiofficial (20 млн), bytregubov (19 млн), _agentgirl_, (18 млн), zolotov.producer (18 млн), samoylovaoxana (15 млн), pavelvolyaofficial (15 млн).
Хабиб Нурмагомедов – спортсмен международного уровня, большая часть его подписчиков – поклонники со всего мира, отметил Кирьянов.
«По остальным блогерам есть резонный вопрос: почему вы не переходите на безопасные с правовой точки зрения отечественные платформы, которые сейчас в полной мере могут заменить зарубежные площадки?», – заключил он.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ