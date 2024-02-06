Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.19 комментариев
В Салехарде начался первый международный конкурс «Симфония Ямала»
В Салехарде открылся международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала». В город на Полярном круге приехали 15 исполнителей из России, Китая и Франции, которые успешно прошли заочный отбор, событие впервые проходит на территории Российской Арктики.
Старт конкурсу дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он также сообщил, что Культурно-деловой центр, в котором проходит событие, переименован в «Ямальскую филармонию», говорится на сайте правительства ЯНАО.
Народный артист России, художественный руководитель конкурса Денис Мацуев совместно с лауреатами международных конкурсов Елисеем Мысиным, Полиной Тхай, Лукой Моромовым исполнил шедевры мировой классики.
Конкурсная программа продлится четыре дня. 7 февраля участников ждут сольные прослушивания, а с 8 по 10 февраля – III тур в сопровождении Московского симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Юрия Ткаченко.
По итогам прослушиваний будут определены лауреаты конкурса по номинациям. Каждый из них получит премии в 500, 400 или 300 тыс. рублей. Трое лауреатов в финале конкурса поборются за Гран-при. Сильнейший исполнитель получит Гран-при и премию в 1 млн рублей.