В Салехарде начался первый международный конкурс «Симфония Ямала»

Tекст: Ольга Иванова

Старт конкурсу дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он также сообщил, что Культурно-деловой центр, в котором проходит событие, переименован в «Ямальскую филармонию», говорится на сайте правительства ЯНАО.

Народный артист России, художественный руководитель конкурса Денис Мацуев совместно с лауреатами международных конкурсов Елисеем Мысиным, Полиной Тхай, Лукой Моромовым исполнил шедевры мировой классики.

Конкурсная программа продлится четыре дня. 7 февраля участников ждут сольные прослушивания, а с 8 по 10 февраля – III тур в сопровождении Московского симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Юрия Ткаченко.

По итогам прослушиваний будут определены лауреаты конкурса по номинациям. Каждый из них получит премии в 500, 400 или 300 тыс. рублей. Трое лауреатов в финале конкурса поборются за Гран-при. Сильнейший исполнитель получит Гран-при и премию в 1 млн рублей.