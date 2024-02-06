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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Зачем нужен единый учебник истории

    До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря

    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.

    9 комментариев
    6 февраля 2024, 17:29 • Новости дня

    МИД России вызвал временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии

    Tекст: Вера Басилая

    Временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны в МИД России из-за отказа обеспечить безопасность голосования на выборах президента России в этих странах, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

    Захарова отметила, что прибалтам напомнили о положениях Венской конвенции о дипломатических сношениях, и основах общепринятой международной практики принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств, передает ТАСС.

    МИД потребовал, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии обеспечили безопасность избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования.

    Захарова отметила, что создание трудностей при проведении выборов вызовет серьезный протест среди российских граждан, проживающих в этих странах, поскольку это нарушает их конституционные права. В случае продолжения саботажа Москва будет действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах.

    Ранее Захарова заявила, что избирательные участки на выборах президента России будут открыты во всех странах, где есть российские диппредставительства и консульские учреждения, в том числе и в недружественных странах.

    Выборы президента России состоятся 15–17 марта.

    6 февраля 2024, 14:28 • Новости дня
    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска

    Глава Евросовета Мишель заявил, что «шокирован» заявлениями о российских Крыме и Луганске

    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска
    @ Zhao Dingzhe/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе заседания Европарламента сказал, что испытывает «глубокий шок» от заявлений по поводу перспективы того, что Крым и Луганск останутся в составе России.

    Мишель признался, что его «ошеломляют» заявления «крайне левых» о необходимости прекратить поставки вооружений Украине. «Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?» – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что «погружается в состояние глубокого шока», когда о Луганске говорят как о российской территории. Любые заявления, противоречащие тому, что «Луганск – это Украина, что Крым – это Украина», Мишель считает шокирующими.

    Поставки вооружений Киеву он считает «моральным долгом Европы» и «обязанностью каждого европейца».

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Донбасс, Запорожье и Херсонщина издавна входили в состав Российского государства и являются для России историческими территориями.

    Кроме того, Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Глава государства назвал воссоединение полуострова с Россией историческим выбором.

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    6 февраля 2024, 10:56 • Новости дня
    В ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Страны ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Tекст: Александра Юдина

    В странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины, пишет европейское издание газеты Politico.

    Согласно данным европейских чиновников, участники обсуждений идеи конфискации замороженных в Европе активов России опасаются, что данный шаг приведет к аналогичным мерам в отношении европейских активов на российской территории, передает ТАСС.

    Издание также указывает на то, что другим негативным результатом такого решения может стать потеря привлекательности ЕС как площадки для инвестиций.

    По словам анонимного европейского дипломата, все обеспокоены потенциальными последствиями конфискации активов, поскольку подобное решение может привести к «непредсказуемой ситуации».

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы.

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    6 февраля 2024, 14:35 • Новости дня
    Евросоюз захотел сделать ВСУ частью собственных военных возможностей

    Фон дер Ляйен: ЕС намерен сделать ВСУ частью собственных военных возможностей

    Евросоюз захотел сделать ВСУ частью собственных военных возможностей
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз планирует сделать вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента.

    Она отметила, что, глядя в будущее, ЕС должен рассматривать ВСУ частью своих военных возможностей, передает ТАСС.

    «Мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности», – сказала она.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС.

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    5 февраля 2024, 12:31 • Новости дня
    Рабочая группа ЦИК выявила больше 15% брака в подписях Надеждина

    Штаб Надеждина: Рабочая группа ЦИК выявила больше 15% брака в подписях политика

    Tекст: Ольга Никитина

    Рабочая группа Центризбиркома выявила 15,348% брака в подписях, сданных выдвиженцем от партии «Гражданская инициатива» Борисом Надеждиным для регистрации кандидатом в президенты России, и рекомендовала ЦИК не регистрировать его, сообщила пресс-служба штаба политика.

    «Рабочая группа выявила в подписях за выдвижение Бориса Надеждина 15,348% брака. Мы не согласны с решением рабочей группы», – передает ТАСС текст сообщения.

    По данным пресс-службы, рабочая группа рекомендовала комиссии не регистрировать Надеждина, итоговое решение будет принято на заседании ЦИК 7 февраля. Для проверки ЦИК сделал выборку в 60 тыс. подписей более чем из 100 тыс., представленных Надеждиным. Для регистрации кандидатом брак не должен превышать 5%.

    Как сообщил зампред ЦИК Николай Булаев, рабочая группа в понедельник вручила представителям Надеждина и выдвиженца от «Коммунистов России» Сергея Малинковича протоколы по итогам проверки подписей.

    «Проверка сданных документов и подписей обоих претендентов в кандидаты на выборах президента России прошла в том режиме, который определен федеральным законом и нормативными актами ЦИК России. У каждого претендента было проверено 60 тыс. подписей, при проверке подписей применялся специальный программно-технический комплект проверки подписных листов (СПТК-ПЛ), он уже доказал высокую эффективность», – отметил он, добавив, что в протоколах указаны все выявленные недостатки.

    Он добавил, что вопрос о регистрации претендентов в кандидаты на выборах президента России будет рассмотрен ЦИК России по итогам заседания рабочей группы. «Комиссия проанализирует выявленные недостатки и примет решение о регистрации», – сказал Булаев, добавив, что решение будет озвучено на заседании ЦИК.

    Булаев ранее говорил, что Центральная избирательная комиссия находит в подписных листах, сданных для регистрации кандидатами в президенты России, десятки людей, которых уже нет на этом свете, возникают вопросы к сборщикам подписей и самим кандидатам.

    К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец). Надеждин представил документы и подписи для регистрации на выборах 31 января, Малинкович – 28 января.

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    3 февраля 2024, 18:42 • Новости дня
    В Бельгии придумали способ изымать замороженные активы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель презентовал представителям западных стран и Группы семи (G7) план изъятия замороженных российских активов, пишет британская газета Financial Times (FT).

    Бельгийское правительство выступило с инициативой выпуска долговых обязательств, с помощью которых будут привлекаться средства для восстановления Украины, пишет FT, передает ТАСС.

    По задумке, коалиция, поддерживающая Киев, будет требовать от Москвы погасить долг по выпущенным обязательствам и в случае отказа будет изымать замороженные активы, пишет издание.

    «Среди прочего это позволит отложить решение вопроса о том, что будет происходить с суверенными российскими активами, хотя они и будут использованы в качестве залога», – приводит газета слова источника, знакомого с ходом переговоров.

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину.

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    5 февраля 2024, 16:47 • Новости дня
    Эксперт объяснил высокий процент бракованных подписей в поддержку Надеждина

    Политолог Данюк: Работу штаба Надеждина мог парализовать политтехнолог-иноагент Максим Кац

    Эксперт объяснил высокий процент бракованных подписей в поддержку Надеждина
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Большой процент брака в подписях за выдвижение Бориса Надеждина на выборах президента мог стать результатом плохой работы его юристов или саботажем предвыборного штаба, в работу которого вмешивался признанный иноагентом оппозиционный политтехнолог Максим Кац, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Данюк. Ранее ЦИК выявил 15% брака в подписях за выдвижение Надеждина.

    «Ситуация с Надеждиным довольно интересная. Его сторонники собрали подписи с большими нарушениями. Существовало мнение, будто бы власти попытаются «срезать» Надеждина. Но в итоге сам штаб Надеждина признал, что аж 15% подписей оформлены с нарушениями», – рассуждает Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

    «Понятно, что штаб будет пытаться защитить кандидата перед ЦИК. Но, на мой взгляд, Надеждина вряд ли зарегистрируют. Что касается причины такого количества брака, то тут я вижу три варианта. Первый – слабость юристов, сотрудников штаба, волонтеров и представителей несистемной оппозиции, которые начали активно включаться в избирательную кампанию Надеждина», – указал он.

    «Второй вариант – Надеждин знал о таком исходе и просто «водил за нос» всю несистемную оппозицию. Третий вариант – Надеждин действительно хотел зарегистрироваться, но его штаб саботировал процесс. В частности, сотрудников штаба мог раздражать политтехнолог Максим Кац, который из Израиля пытался «рулить» этой работой», – считает собеседник.

    Ранее рабочая группа Центризбиркома выявила 15,348% брака в подписях за выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Надеждина для регистрации кандидатом в президенты России и рекомендовала ЦИК не регистрировать его. Выдвиженец предоставил в ЦИК 105 тыс. подписей. «Это максимальное количество, которое может принять ЦИК с расчетом на возможный брак», – говорится на странице партии в социальной сети «ВКонтакте».

    В ходе проверки ЦИК сделал выборку в 60 тыс. подписей. Для регистрации кандидатом брак не должен превышать 5%. Решение по Надеждину будет принято на заседании ЦИК в среду по итогам заседания рабочей группы. «Комиссия проанализирует выявленные недостатки и примет решение о регистрации», – сказал зампред ЦИК Николай Булаев.

    К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

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    5 февраля 2024, 10:18 • Новости дня
    Стало известно о подготовке в ЕС «карательных мер» против России на годовщину СВО

    Spiegel: ЕС ко второй годовщине СВО введет 13-й пакет санкций против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский союз готовит список «карательных мер» в отношении России к 24 февраля, когда будет отмечаться вторая годовщина с начала российской спецоперации, сообщили немецкие СМИ.

    В статье Der Spiegel говорится, что «по поводу» этой даты ЕС «хочет значительно расширить карательные меры – более чем на 200 физических и юридических лиц», передает Ura.ru.

    Уточняется, что речь идет о 13-м пакете санкционных мер в отношении России.

    Ранее сообщалось, что алюминиевая продукция из России может быть включена в 13-й пакет антироссийских санкций ЕС.

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    3 февраля 2024, 19:40 • Новости дня
    Встреча глав МИД ЕС по поставкам оружия Украине не принесла результата

    Боррель: Встреча глав МИД ЕС в Брюсселе по поставкам оружия Украине не принесла результата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) в ходе неформальной встречи в Брюсселе не приняли решение касательно поставок оружия Киеву, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    По словам Борреля, главы МИД ЕС обсуждали ситуацию на поле боя, поддержку, а также фонд поддержки Украины, который должен быть согласован в ближайшее время, однако конечного решения принято не было, передает ТАСС.

    «Мы все согласны, что Украине нужно больше оружия, больше поддержки, которая должна прийти сейчас», – подчеркнул он. Боррель добавил, что продолжение дискуссии планируется на министерской встрече 19 февраля.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после неформального совещания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что Будапешт готов помогать Украине военным снаряжением вместо оружия.

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    3 февраля 2024, 18:55 • Новости дня
    В Венгрии заявили о готовности помогать Украине военным снаряжением вместо оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будапешт по-прежнему не намерен выделять деньги на покупку оружия для Украины, но готов вместо этого оплачивать поставки ей военного снаряжения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто на встрече с журналистами после неформального совещания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе напомнил, что Еврокомиссия выступила с предложением расширить Европейский фонд мира на 5 млрд евро в этом году с целью компенсации странам ЕС поставок вооружений на Украину, и подчеркнул, что не Будапешт не хочет в этом участвовать, передает ТАСС.

    Так как Венгрия не может запретить другим странам ЕС оплачивать поставки оружия на Украину, она займет позицию «конструктивного воздержания», то есть не будет делать взносы в Европейский фонд мира на эти цели, но при этом будет готова вложиться в «поставки снаряжения нелетального характера», сообщил министр. Он отметил, что в правила использования фонда нужно внести соответствующие изменения.

    Ранее лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года.

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    6 февраля 2024, 15:29 • Новости дня
    ЦИК перенес заседание по регистрации Надеждина и Малинковича на выборах

    ЦИК перенес на 8 февраля заседание по регистрации Надеждина и Малинковича на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос регистрации кандидатур Бориса Надеждина («Гражданская инициатива») и Сергея Малинковича («Коммунисты России») на выборах президента России 2024 года будет рассмотрен на заседании, которое пройдет 8 февраля, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

    По словам Памфиловой, по просьбам оставшихся выдвинутых, но не зарегистрированных кандидатов заседание было перенесено с 7 на 8 февраля, передает ТАСС.

    «Установленные законом сроки позволяют нам это сделать», – отметила глава ЦИК.

    Ранее сообщалось, что рабочая группа ЦИК выявила больше 15% брака в подписях, сданных выдвиженцем от партии «Гражданская инициатива» Борисом Надеждиным для регистрации кандидатом в президенты России.

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    5 февраля 2024, 13:35 • Новости дня
    Песков: Запад понимает, какие последствия будут из-за изъятия активов России

    Представитель Кремля Песков: Запад понимает, что изъятие активов России подорвет основы экономической системы

    Tекст: Александра Юдина

    Попытки Запада изъять российские активы являются посягательством на частную собственность, Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, посягательство на чужую собственность подрывает основы всей экономической системы, в том числе экономической системы тех, кто реализует подобные решения, передает ТАСС.

    Также Песков отметил, что принимающие подобные решения стороны прекрасно понимают, какие последуют неизбежные последствия.

    «Мы будем внимательно наблюдать», – заверил представитель Кремля.

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину.

    Напомним, сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

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    6 февраля 2024, 07:58 • Новости дня
    Боррель прибыл в Киев

    Депутат Рады Гончаренко сообщил о прибытии Борреля в Киев

    Tекст: Антон Антонов

    В Киев прибыл глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Депутат заявил, что ему удалось «немного поговорить» с Боррелем в поезде, передает РИА «Новости».

    В январе Боррель призвал отправлять Украине системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

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    5 февраля 2024, 18:23 • Новости дня
    Сийярто: Венгрия не допустит новых санкций ЕС против России в области энергетики

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия не поддерживает новые антироссийские санкции Евросоюза и не допустит никаких дополнительных ограничений на сотрудничество с РФ в области энергетики и атомной промышленности, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

    Как указал Сийярто, данную тему затронули во время беседы. По его словам, Венгрия считает, что санкционная политика провалилась, поэтому нет смысла в принятии новых пакетов санкций, передает ТАСС.

    Он уточнил, что на переговорах в Брюсселе на уровне послов в прошлые выходные Венгрия выразила четкую позицию по поводу того, что «не допустит никаких карательных мер, которые повлияли бы на энергетический сектор и ядерную энергетику или угрожали бы внешним отношениям ЕС».

    Глава МИД в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) добавил, что на сегодняшний день ведутся обсуждения на эту тему. «Я отдал нашему послу четкое указание по этому вопросу», – отметил он.

    Ранее Сийярто сообщил, что Будапешт продолжит сотрудничество с Москвой в области энергетики, несмотря на внешнее давление, оказываемое на Венгрию.

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    5 февраля 2024, 13:08 • Новости дня
    Кремль: Москва наблюдает за созданием Европой оборонительного союза

    Представитель Кремля Песков: Москва наблюдает за ситуацией создания Европой оборонительного союза

    Tекст: Александра Юдина

    Москва внимательно следит за обсуждениями вокруг возможности создания Европой собственного оборонительного союза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, подобные дебаты постоянно то оживляются, то, наоборот, уходят в «пассив», в этой связи Москва постоянно мониторит ситуацию, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Сунак объявил, что Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

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    5 февраля 2024, 12:13 • Новости дня
    Зампред ЦИК рассказал, как проходит подготовка к выборам президента в Донбассе и Новороссии

    Зампред ЦИК Булаев рассказал, как проходит подготовка к выборам президента в Донбассе и Новороссии

    Tекст: Александра Юдина

    В этом году в Донбассе и Новороссии – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – впервые пройдут выборы президента в России, в новых регионах активно идет подготовка, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

    В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях избирательные комиссии всех уровней были сформированы в прошлом году и успешно прошли испытание выборами регионального и местного уровней, которые состоялись в этих регионах в единый день голосования 10 сентября прошлого года, передает Херсонское агентство новостей.

    По словам Булаева, в данный момент зафиксирован высокий теоретический и практический уровень их профессиональной подготовки. К моменту назначения выборов президента все избирательные комиссии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей были готовы принять участие в федеральной кампании.

    Он отметил, что подготовка к проведению выборов президента России в этих регионах проходит строго в соответствии с федеральным законодательством, с соблюдением всех сроков избирательных действий, предусмотренных календарным планом мероприятий.

    Так, все нормативные правовые акты разрабатываются и принимаются комиссиями во исполнение федеральных законов «О выборах президента Российской Федерации» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в установленные сроки.

    Как заметил зампред ЦИК, несмотря на условия военного положения, на данных территориях полным ходом развернута информационная кампания по выборам. В частности, транслируются ролики, размещены наглядные информационные материалы. Избирательными комиссиями проводится вся необходимая работа для обеспечения возможности голосования всех граждан. Сейчас уже идет прием заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения, налажено взаимодействие с МФЦ, заключены соответствующие соглашения.

    Также Булаев заверил, что подготовка к проведению голосования в новых субъектах проходит на высоком уровне.

    Известно, что на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей во все дни голосования 15, 16 и 17 марта избирательные комиссии будут организовывать голосование с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан.

    Кроме того, в новых регионах будут развернуты комплексы средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (ГАС «Выборы»). Их работу обеспечивают системные администраторы, которые прошли необходимое обучение и получили соответствующие сертификаты.

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