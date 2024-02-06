МИД России вызвал временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии

Tекст: Вера Басилая

Захарова отметила, что прибалтам напомнили о положениях Венской конвенции о дипломатических сношениях, и основах общепринятой международной практики принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств, передает ТАСС.

МИД потребовал, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии обеспечили безопасность избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования.

Захарова отметила, что создание трудностей при проведении выборов вызовет серьезный протест среди российских граждан, проживающих в этих странах, поскольку это нарушает их конституционные права. В случае продолжения саботажа Москва будет действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах.

Ранее Захарова заявила, что избирательные участки на выборах президента России будут открыты во всех странах, где есть российские диппредставительства и консульские учреждения, в том числе и в недружественных странах.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта.