Эксперты: Судьба Надеждина в этом политическом цикле уже предрешена

Политологи Данилин и Август оценили вероятность регистрации Надеждина кандидатом на выборах президента

Tекст: Андрей Резчиков

«В штабе Надеждина работают сугубые непрофессионалы, поэтому он не успевает перепроверить подписи в свою поддержку. Как признался сам Надеждин, он сделал пока только двадцатую часть того, что необходимо. Хотя я, честно говоря, не понимаю, почему так мало. Я полагаю, что это все-таки обусловлено невысоким профессионализмом сотрудников его штаба», – считает Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве, директор Центра политического анализа.

«Надеждину следовало лучше подбирать людей, а не вестись на посулы иноагентов и прочих товарищей, которые не только подставили его, но и делают все возможное, чтобы его «закопать», – продолжил эксперт. – В том, что ЦИК забраковал 15,3% подписей в поддержку выдвижения Надеждина, виноват его штаб, который не смог нормально обеспечить сбор подписных листов. Я думаю, что у штаба была цель свалить своего патрона».

На этом фоне решение ЦИК перенести заседание о регистрации кандидатов в президенты со среды на четверг Данилин назвал шагом навстречу Надеждину. «Это серьезная уступка Центризбиркома. Надеждину дали возможность потратить еще целый день на проверку подписей, его штаб может заниматься этим и ночью, так что пусть работают», – указал эксперт.

«Надеждин надеется на то, что за него кто-то вступится, ему помогут и зарегистрируют кандидатом в президенты, закрыв глаза на все его косяки. Но он зря надеется на это, потому что надо было хорошо работать с самого начала, тогда ему не пришлось бы рассказывать сейчас, что у него слишком мало времени. ЦИК не пропустит его», – заявил собеседник.

«Надеждин продолжает свою игру. С подписями уже все понятно, но для чего ему еще несколько дней? Его судьба в этом политическом цикле уже предрешена. Это игры обиженного человека», – считает политконсультант Алена Август.

По ее мнению, ЦИК не станет регистрировать Надеждина, потому что в законе четко указан допустимый процент брака: «ЦИК справедливо не согласится регистрировать Надеждина. Мне кажется, это была спланированная акция. Надо было очень постараться принести столько подписей «мертвых душ» и документов с ошибками. 15% брака – это явно перебор с целью заявить, что отказ был сделан по политическим причинам».

Во вторник Борис Надеждин, которого в качестве кандидата в президенты выдвинула партия «Гражданская инициатива», попросил Центризбирком перенести дату рассмотрения его регистрации с 7 на 10 февраля. Это, пояснил политик, позволит лучше изучить претензии ЦИК к собранным в его поддержку подписям. «Абсолютно невозможно просмотреть все замечания ЦИК за сегодняшний день и даже за ночь до утра 7 февраля», – говорится в письме Надеждина, которое опубликовано в его Telegram-канале.

В понедельник рабочая группа ЦИК выявила 15,348% брака в подписях в поддержку выдвижения Надеждина и рекомендовала не регистрировать его. Итоговое решение будет принято на заседании ЦИК в четверг, 8 февраля, говорится в Telegram-канале ЦИК. Изначально заседание планировалось провести в среду, но во вторник было объявлено о переносе мероприятия.

«Проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не зарегистрированных кандидатов, которые сдали подписи, члены Центризбиркома сегодня приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание ЦИК России по рассмотрению вопросов о регистрации всех оставшихся выдвинутых кандидатов на должность президента России. Установленные законом сроки позволяют нам это сделать», – заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).

