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Рабочая группа ЦИК выявила больше 15% брака в подписях Надеждина
Штаб Надеждина: Рабочая группа ЦИК выявила больше 15% брака в подписях политика
Рабочая группа Центризбиркома выявила 15,348% брака в подписях, сданных выдвиженцем от партии «Гражданская инициатива» Борисом Надеждиным для регистрации кандидатом в президенты России, и рекомендовала ЦИК не регистрировать его, сообщила пресс-служба штаба политика.
«Рабочая группа выявила в подписях за выдвижение Бориса Надеждина 15,348% брака. Мы не согласны с решением рабочей группы», – передает ТАСС текст сообщения.
По данным пресс-службы, рабочая группа рекомендовала комиссии не регистрировать Надеждина, итоговое решение будет принято на заседании ЦИК 7 февраля. Для проверки ЦИК сделал выборку в 60 тыс. подписей более чем из 100 тыс., представленных Надеждиным. Для регистрации кандидатом брак не должен превышать 5%.
Как сообщил зампред ЦИК Николай Булаев, рабочая группа в понедельник вручила представителям Надеждина и выдвиженца от «Коммунистов России» Сергея Малинковича протоколы по итогам проверки подписей.
«Проверка сданных документов и подписей обоих претендентов в кандидаты на выборах президента России прошла в том режиме, который определен федеральным законом и нормативными актами ЦИК России. У каждого претендента было проверено 60 тыс. подписей, при проверке подписей применялся специальный программно-технический комплект проверки подписных листов (СПТК-ПЛ), он уже доказал высокую эффективность», – отметил он, добавив, что в протоколах указаны все выявленные недостатки.
Он добавил, что вопрос о регистрации претендентов в кандидаты на выборах президента России будет рассмотрен ЦИК России по итогам заседания рабочей группы. «Комиссия проанализирует выявленные недостатки и примет решение о регистрации», – сказал Булаев, добавив, что решение будет озвучено на заседании ЦИК.
Булаев ранее говорил, что Центральная избирательная комиссия находит в подписных листах, сданных для регистрации кандидатами в президенты России, десятки людей, которых уже нет на этом свете, возникают вопросы к сборщикам подписей и самим кандидатам.
К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец). Надеждин представил документы и подписи для регистрации на выборах 31 января, Малинкович – 28 января.