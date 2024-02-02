ЦИК нашел в подписях за кандидатов в президенты «мертвые души»

Tекст: Ольга Никитина

Булаев сообщил в пятницу на заседании ЦИК, что в подписных листах, сданных для регистрации кандидатами в президенты России лидером партии «Коммунисты России» Сергеем Малинковичем и выдвиженцем от «Гражданской инициативы» Борисом Надеждиным, выявлены ошибки в подписных листах.

Он отметил, что «такая большая работа, как сбор 100 тыс. подписей», никогда не идет без ошибок, однако «есть ошибки, которые вызывают удивление». «Когда там какая-то неточность в написании, Центральная избирательная комиссия по предложению рабочей группы, как правило, не учитывает, не засчитывает, а считает, что такое допустимо. Но когда мы видим десятки и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей. В какой-то степени кандидат к этому впрямую причастен», – приводит его слова ТАСС.

Булаев предложил пригласить Малинковича и Надеждина на заседание рабочей группы по проверке предоставленных выдвиженцами документов и подписей 5 февраля, чтобы показать им «результаты проверочных процедур и представить им протоколы о тех замечаниях», которые ЦИК выявил в ходе проверки.

Также Булаев сообщил, что ЦИК направляет в МВД тысячи запросов в ходе проверки подписей десятков тысяч избирателей, поддержавших Малинковича и Надеждина. Процесс проверки документов и подписей избирателей он назвал очень непростым и отметил, что на площадке ЦИК с этой целью работают 80 человек.

«Проверку [проводит] не только Центральная избирательная комиссия, мы взаимодействуем с Главным управлением по вопросам миграции МВД, ГИАЦ – Главным информационно-аналитическим центром МВД России. Тысячи запросов, которые туда идут по десяткам тысяч людей, у нас отправляются фактически ежечасно, мы получаем ответы о результатах проверки», – сказал Булаев.

Он также отметил, что Центризбирком использует возможности отдельного программного обеспечения, которое позволяет взаимодействовать со всеми кредитными организациями для проверок по иностранным счетам. «Наверное, 800 кредитных организаций, с которыми мы взаимодействуем, тоже в режиме онлайн проверяется вся информация», – подчеркнул Булаев.

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, Центральная избирательная комиссия к 7 февраля планирует принять решение по всем оставшимся выдвинутым кандидатам в президенты России.

По ее словам, есть полная уверенность, что за ближайшие три дня работа по проверке подписей полностью завершится. «Она идет очень интенсивно. 5 [февраля] двух наших оставшихся кандидатов (Сергея Малинковича и Бориса Надеждина – прим. ВЗГЛЯД) извещаем по итогам проверки подписей и обо всех иных аспектах – наличие двойного гражданства или иностранных счетов и прочее», – сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что ЦИК поступит в отношении кандидатов «исключительно на основании действующего законодательства, нравится оно кому-то или не нравится». «Мы тоже иногда ворчим на некоторые его аспекты, но тем не менее жестко, корректно его исполняем. Наши решения будут базироваться исключительно на анализе тех процедур, на честном, четком, профессиональном анализе того, что было представлено», – подчеркнула Памфилова. Она отметила, что ЦИК максимально открыт и покажет реальную ситуацию с подписями. «Именно на основании этого и будут приняты наши решения <...>. Встречаемся седьмого числа, как наметили», – подчеркнула Памфилова.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.

К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).

28 января подписи в свою поддержку в ЦИК представил лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович.

30 января лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и выдвиженец от Демократической партии России Ирина Свиридова сняли свои кандидатуры с выборов и заявили о поддержке Путина.

31 января свои кандидатуры сняли выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов, блогер-самовыдвиженец Анатолий Баташев. В этот же день свои подписи и документы для регистрации в ЦИК подал выдвиженец от «Гражданской инициативы» Борис Надеждин и блогер-самовыдвиженец Рада Русских. При этом Русских сдала в ЦИК лишь 476 подписей в свою поддержку вместо необходимых для регистрации 300 тыс., также не были представлены документы, подтверждающие оплату изготовления подписных листов, и список лиц, собиравших подписи.