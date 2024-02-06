До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.0 комментариев
Предъявлены обвинения поджигавшим покрышки у квартир в Петербурге
СК предъявил обвинения поджигавшим покрышки у квартир в Петербурге и Ленобласти
Предъявлено обвинение 19 подозреваемым в поджоге покрышек у квартир в Петербурге и Ленинградской области, одним из потерпевших числится ведущий радио Sputnik Трофим Татаренков.
Обвинение по этим статьям предъявлено 19 подозреваемым, им инкриминируют покушение на убийство, воспрепятствование деятельности журналиста и умышленное уничтожение имущества, передает ТАСС со ссылкой на сообщение следственного управления СК по городу.
Среди обвиняемых – восемь несовершеннолетних, 18 подозреваемых заключены под стражу.
Согласно версии следствия, с конца декабря по февраль подозреваемые получали по Сети задания от неустановленных лиц. Им обещали деньги за поджог входных дверей квартир по конкретным адресам. Они жгли покрышки от автомобилей в жилых домах в разных районах Петербурга и Ленобласти.
Заведено еще одно дело о покушении на убийство после аналогичного поджога 4 февраля в одном из домов по Будапештской улице. В квартире, дверь которой подожгли, жили пожилые супруги 1941 и 1945 годов рождения. Пострадавших пенсионеров госпитализировали.
В начале января официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в Петербурге подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Татаренкова. Один из задержанных сообщал, что за поджог покрышки у двери журналиста ему обещали 1 тыс. долларов.