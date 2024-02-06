Предъявлены обвинения поджигавшим покрышки у квартир в Петербурге

СК предъявил обвинения поджигавшим покрышки у квартир в Петербурге и Ленобласти

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвинение по этим статьям предъявлено 19 подозреваемым, им инкриминируют покушение на убийство, воспрепятствование деятельности журналиста и умышленное уничтожение имущества, передает ТАСС со ссылкой на сообщение следственного управления СК по городу.

Среди обвиняемых – восемь несовершеннолетних, 18 подозреваемых заключены под стражу.

Согласно версии следствия, с конца декабря по февраль подозреваемые получали по Сети задания от неустановленных лиц. Им обещали деньги за поджог входных дверей квартир по конкретным адресам. Они жгли покрышки от автомобилей в жилых домах в разных районах Петербурга и Ленобласти.

Заведено еще одно дело о покушении на убийство после аналогичного поджога 4 февраля в одном из домов по Будапештской улице. В квартире, дверь которой подожгли, жили пожилые супруги 1941 и 1945 годов рождения. Пострадавших пенсионеров госпитализировали.

В начале января официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в Петербурге подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Татаренкова. Один из задержанных сообщал, что за поджог покрышки у двери журналиста ему обещали 1 тыс. долларов.