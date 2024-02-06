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    Владимир Можегов Владимир Можегов Американский истеблишмент ставит на Ники Хейли

    Разумеется, у американского истеблишмента есть план на предстоящие выборы. И не один: разные планы на разные сценарии развития событий до гражданской и мировой войны включительно. Но в приоритете, очевидно, наименее затратные, наиболее предсказуемые из них.

    16 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    4 комментария
    6 февраля 2024, 08:10 • Новости дня

    Американского журналиста Карлсона пригласили в Крым

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил американского журналиста Такера Карлсона посетить Крым, лично понаблюдать за динамичным развитием полуострова и познакомиться с жителями региона.

    Гемпель напомнил РИА «Новости», что за последние десять лет Крым посещали иностранные общественные и политические деятели, журналисты из-за рубежа.

    Крым, подчеркнул он, открыт для гостей, которые хотят рассказать миру объективную правду о жизни крымчан и их пути домой – в Россию.

    Ранее Карлсон, прибывший в Москву, заявил, что в России «все очень хорошо».

    5 февраля 2024, 20:15 • Новости дня
    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма

    Задержанный пособник СБУ признался в подготовке подрыва кортежа одного из руководителей Крыма

    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ показала кадры задержания и допроса подозреваемых в организации теракта против одного из руководителей Республики Крым. Один из пособников СБУ признался, что привез бомбу в Крым из Запорожья.

    Задержанный пособник СБУ признался, что готовилось нападение на кортеж одного из руководителей Крыма, следует из опубликованного ФСБ видео.

    По словам мужчины, он родом из Запорожья. Сотрудники СБУ сказали ему завезти мину американского или немецкого производства в Мелитополь. Бомбу он провез через границу в газовом баллоне, после чего мужчина нашел гараж, где и оставил свой груз.

    «Мина сейчас находится в этом гараже с пультом дистанционного управления. Предназначалась она для нападения на кортеж», – рассказал задержанный.

    Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма. У задержанных изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия. Его изготовили из «доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии», оно имеет заряд бризантного вещества на основе гексогена массой 1,9 кг.

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    5 февраля 2024, 10:26 • Новости дня
    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным

    Американист Дудаков: Интервью Карлсона с Путиным может вызвать рост антивоенных настроений в США

    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если Такер Карлсон сможет взять интервью у Владимира Путина, а затем опубликует его на своем канале в соцсетях, это станет шоком, в том числе для Белого дома. Среди прочего стоит ожидать роста антивоенных настроений в США. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американист Малек Дудаков и политолог Владимир Корнилов. Ранее в Москве заметили бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона.

    «Многое будет зависеть от итогов визита Такера Карлсона в Россию. Если он сможет записать интервью с российским лидером или с какими-то представителями власти, при возвращении в Америку ему придется объяснять ФБР свои мотивы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что действительно серьезных последствий для журналиста, скорее всего, не будет. Хотя Вашингтону, конечно, совсем не нравится перспектива появления подобного интервью в публичном пространстве», – уточняет собеседник.

    При этом эксперт отметил, что де-факто любой американец может получить доступ к англоязычным российским ресурсам. «Но далеко не все будут это делать. Во-первых, не каждый знает про такие СМИ. Во-вторых, из тех, кто знаком с ними, немалая доля считает, что это медиа, занимающиеся пропагандой», – пояснил аналитик.

    «А Карлсон имеет огромную аудиторию в США, ему там доверяют. И когда такой человек транслирует идею о том, что русские американцам не враги, что есть логика в начале спецоперации и так далее, это может сказаться на местном общественном мнении, особенно на правой его части», – добавляет Дудаков.

    «Все это поспособствует росту антивоенных настроений в Штатах. Мы и так видим, что большая часть республиканцев выступает против дальнейшей поддержки Украины. Очевидно, что точка зрения Карлсона сыграет свою роль в продолжении этих трендов», – полагает американист.

    «Но даже если журналист не возьмет интервью у Владимира Путина, он наверняка снимет репортаж о том, как благополучно живет Россия, вопреки всему массиву западных санкций. И вот эта неизвестность в вопросе планов Карлсона серьезно пугает США», – считает спикер.

    Схожей точки зрения придерживается и политолог Владимир Корнилов. «Испуг, который в США вызвала поездка Карлсона в Москву, многое говорит о свободе слова в Америке. Более того, там прекрасно понимают, что в свободной дискуссии с представителями России Запад однозначно проиграет», – пояснил он.

    «Такера Карлсона давно обвиняют в том, что он якобы работает на российскую пропаганду. А когда он даст возможность выйти на его собственном канале интервью с Путиным, это станет опасностью для США», – рассуждает спикер.

    «В Америке уже прозвучали слова о том, что журналист может дать слово самому цензурируемому на Западе политику. Тут надо учитывать, что простые американцы не имеют традиции следить за иностранной прессой. Да, там есть местные СМИ, которые публикуют наши новости, но делается это в логике мейнстрима – берутся отдельные выдержки, цитаты вне контекста», – объяснил аналитик.

    «Белый дом пугает перспектива доступа Владимира Путина в открытый эфир. Каждый день западному обывателю рассказывают, что Россия враг и посягает на «мир, основанный на правилах». И сейчас немногие задаются вопросом, кто придумал эти правила и почему они разнятся в зависимости от государства», – обращает внимание политолог.

    «Но когда этот вопрос в США прозвучит из уст Путина, интервью мгновенно разлетится по всему миру. Я не исключаю, что после этого американские власти решат запретить соцсеть X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ). Ведь люди начнут задаваться вопросом: кто же на самом деле придумал «мир, основанный на правилах», – заключил Корнилов.

    Ранее журналист Джексон Хинкл сообщил, что бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон находится в России. О целях поездки телеведущего ничего не известно, однако Хинкл полагает, что речь идет о возможном интервью с президентом Владимиром Путиным. Пока же в Сети появилась фотография Карлсона в Большом театре. Предположительно, журналист посетил балет «Спартак».

    Напомним, в сентябре прошлого года Такер Карлсон сообщил, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

    Сейчас же приезд журналиста в Москву вызвал бурную реакцию в США. Так, бывший член Палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста Такера Карлсона предателем, пишет РИА «Новости». Кроме того, американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявляла, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Карлсон возьмет интервью у российского президента. Telegram-канал «RT на русском» также приводит слова экс-руководителя аппарата вице-президента Штатов Билла Кристола: «Возможно, нужно полностью запретить въезд Такеру Карлсону в США, пока власти не разберутся, что происходит».

    Сам Такер в интервью «Известиям» сказал, что любит Москву и считает ее красивой. «Хотел на нее посмотреть, я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как всё устроено», – отметил журналист. На вопрос корреспондента относительно перспективы интервью с Путиным Карлсон заявил, что не знает, поскольку американские СМИ «сумасшедшие, реально сумасшедшие».

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    5 февраля 2024, 11:05 • Новости дня
    Раскрыта причина визита Нуланд в Киев

    СМИ: Нуланд помчалась в Киев, чтобы Залужный не развернул армию против Зеленского

    Раскрыта причина визита Нуланд в Киев
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд «помчалась» в Киев из-за опасений в Белом доме, что главком ВСУ Валерий Залужный развернет армию и воспользуется ею против президента Украины Владимира Зеленского, пишут СМИ.

    В статье Asia Times говорится, что Нуланд велели немедленно отправиться в Киев на случай, если дела в украинской столице станут плохи, передает РИА «Новости».

    Задачей Нуланд, по мнению автора статьи, стало бы успокоить Залужного и «поставить его на место».

    Вместе с тем, как предполагает автор публикации, главком ВСУ все еще может пойти против Киева.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что визит Нуланд в Киев потребовался для оценки ситуации с конфликтом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, которого президент Украины, по информации СМИ, хочет отправить в отставку.

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    5 февраля 2024, 14:04 • Новости дня
    МИД: Россия ответит на размещение ядерного оружия в Британии

    Постпред в ООН Гатилов: Россия даст соответствующий ответ на размещение ядерного оружия в Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия следит за ситуацией с возможным размещением Соединенными Штатами их ядерного оружия на территории Британии и в случае осуществления данного шага отреагирует соответствующим образом, заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

    Российский дипломат в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что речь, возможно, идет о расконсервации авиабазы с американским ядерным оружием в Великобритании. По его словам, есть предположения, что ядерное оружие направят в Прибалтику, Польшу, что создаст напряженную обстановку, и Россия вынуждена будет отреагировать, передает ТАСС.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США заблуждаются, полагая, что размещение ядерного оружия в Великобритании сможет устрашить Россию.

    СМИ со ссылкой на документы Минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

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    5 февраля 2024, 11:37 • Новости дня
    Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России

    Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Москву, заявил, что в России «все очень хорошо».

    На видео, которое, по информации СМИ, было снято в одном из столичных отелей, Карлсон сказал, что любит Москву и считает этот город красивым.

    Он рассказал, что хотел посмотреть на Россию, о которой так много читал, пообщаться с людьми и посмотреть, «как все устроено». «И здесь все очень хорошо», – приводит его слова РИА «Новости».

    На вопрос о возможности проведения интервью с российским лидером Карлсон улыбнулся, пожал плечами и ответил: «Посмотрим».

    При этом американские СМИ, которые бурно отреагировали на визит журналиста в Москву, Карлсон назвал «реально сумасшедшими».

    Сообщения о том, что Карлсон находится в России появились 4 февраля.

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    5 февраля 2024, 20:28 • Новости дня
    Командующий ВМС Украины пригрозил до конца года уничтожить Крымский мост

    Командующий ВМС Украины Неижпапа пригрозил до конца года уничтожить Крымский мост

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крымский мост не достоит до конца 2024 года, считает командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

    Как пишет издание «Страна», Неижпапа, отвечая на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально «покойником», ответил утвердительно и уточнил, что знает, как это сделать. Он добавил, что ждать осталось недолго, по крайней мере, «в этом году точно» Крымского моста не будет.

    2 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужны дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства, чтобы «разрушить» Крымский мост.

    Ранее руководитель СБУ Василий Малюк сообщил, что Украина сделает все, чтобы уничтожить Крымский мост.

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    5 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Американский журналист Такер Карлсон посетил выставку «Россия» на ВДНХ

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский журналист Такер Карлсон посетил экспозицию Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщил источник среди организаторов выставки.

    Как рассказал источник ТАСС, Карлсон среди прочего осмотрел стенд Камчатского края, а затем прошел по тропе леопарда на стенде Приморья.

    Сообщения о том, что Карлсон находится в России появились 4 февраля. В Кремле ранее сообщили, что в планах президента Владимира Путина в настоящее время нет интервью зарубежным СМИ.

    Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, ранее объяснили, почему Вашингтон опасается интервью Карлсона с Путиным.

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    5 февраля 2024, 13:39 • Новости дня
    Маск осудил идею санкций против Карлсона в случае интервью с Путиным

    Маск осудил идею запрета Карлсону на въезд в США в случае интервью с Путиным

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что идея запретить журналисту Такеру Карлсону возвращение в США в случае, если тот во время своей поездки в Москву возьмет интервью у Владимира Путина, противоречит принципам журналистики и свободы информации.

    Маск в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) согласился с позицией журналиста Брайана Красенштейна, заявившего, что те, кто выступает за свободу слова, никогда не стали бы предлагать ничего подобного, передает ТАСС.

    В Кремле ранее сообщили, что в планах президента Владимира Путина в настоящее время нет интервью зарубежным СМИ.

    Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, ранее объяснили, почему Вашингтон опасается интервью Карлсона с Путиным.

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    5 февраля 2024, 12:38 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос об интервью Путина Карлсону

    Песков: В планах Путина пока нет интервью зарубежным СМИ

    Tекст: Ольга Никитина

    В планах президента Владимира Путина в настоящее время нет интервью зарубежным СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном интервью главы государства американскому журналисту Такеру Карлсону, прибывшему в Россию.

    Песков заверил, что Кремль проинформирует, если такие планы будут реализовываться, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля отметил, что иностранные журналисты ежедневно приезжают в Россию, многие из них продолжают работу в нашей стране. При этом он отметил, что в администрации президента вряд ли должны давать какую-то информацию о целях визита иностранных журналистов, включая Карлсона, в Россию.

    Напомним, американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Москву, заявил, что в России «все очень хорошо».

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    5 февраля 2024, 19:23 • Новости дня
    Дуда отказался от слов о невозможности для Украины вернуть Крым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Польши Анджей Дуда, комментируя свои слова о невозможности для Украины вернуть Крым, отказался от них.

    Дуда на пресс-конференции по итогам переговоров с его кенийским коллегой Уильямом Руто прокомментировал свое интервью, отметив, что здесь необходимо обратить внимание на обстановку, в которой оно проходило, передает ТАСС.

    По его словам, это не был напряженный разговор с политиком, это было интервью, которое считалось спокойной расслабленной беседой на разные темы, не только серьезные. Он подчеркнул, что данная тема, которую затронули журналисты определенно была очень серьезной, и он в свою очередь частично коснулся в своих размышлениях разных дискуссий, которые слышал на международной арене.

    Как указал Дуда, официальная позиция Варшавы состоит в «возвращении Украины к своим международно признанным границам, к полному контролю над территориями, которые являются международно признанными территориями Украины, то есть и над Крымом».

    Ранее президент Польши Дуда в интервью польским СМИ признал, что Крым исторически принадлежал России, и отметил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль. Позже депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал слова Дуды сигналом Украине оставить крымчан в покое.

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    6 февраля 2024, 08:39 • Новости дня
    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76

    Сотрудник Госдепа Патель по-хамски ответил на вопрос о расследовании теракта с Ил-76

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель нахамил корреспонденту Sputnik, отвечая на вопрос о расследовании американской стороной теракта, осуществленного киевским режимом против российского самолета Ил-76.

    Патель в ходе брифинга не стал прямо отвечать на заданный вопрос, а спросил у корреспондента, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах», передает РИА «Новости».

    Комментировать сам теракт представитель Госдепа отказался, заявив, что позволит Киеву говорить о нем.

    Ранее стало известно, что посольство России в Вашингтоне добивается встреч с представителями Белого дома и Госдепа, чтобы обсудить теракт, в результате которого Украина атаковала Ил-76.

    Напомним, воздушное судно, на борту которого находился российский экипаж и украинские пленные, сбили двумя ракетами MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    5 февраля 2024, 20:46 • Новости дня
    Подозреваемых в подготовке теракта на руководителя Крыма арестовали

    Суд отправил троих задержанных за подготовку теракта против руководителя Крыма под арест на два месяца

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Симферополе отправил под стражу на два месяца троих подозреваемых в подготовке теракта в отношении одного из руководителей Крыма по заданию СБУ, сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

    Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела за покушение на совершение террористического акта и незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, передает ТАСС.

    Ранее были задержаны трое пособников СБУ, которые готовили подрыв автомобиля, принадлежащего одному из руководителей Крыма.

    Один из задержанных признался, что привез бомбу в Крым из Запорожья.

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    6 февраля 2024, 03:08 • Новости дня
    Небензя обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке

    Небензя не поверил в «благоразумие истеблишмента» США и обвинил Вашингтон в разжигании конфликта на Ближнем Востоке

    Небензя обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке
    @ Aaron Allmon/U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Авиаудары США по Ираку и Сирии рассчитаны «на дальнейшее разжигание конфликта» на Ближнем Востоке, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Постпред России на заседании Совета Безопасности заявил, что США продемонстрировали «агрессивную сущность» своей политики на Ближнем Востоке «и полное пренебрежение Вашингтоном норм международного права», передает ТАСС.

    Небензя заявил, что США «не ищут и никогда в реальности не искали решений проблем в регионе», а лишь хотят «любой ценой сохранить свое доминирующее положение в мире», ради этого готовы «тушить огонь бензином и обострять хронические противоречия на Ближнем Востоке в той степени, в которой это выгодно их израильскому союзнику». По его словам, не стоит рассчитывать на «благоразумие американского истеблишмента».

    Небензя заявил, что от замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло «услышали немало словесной эквилибристики, но не услышали самого главного – безусловного осуждения нарушений международного права со стороны Соединенных Штатов и Великобритании», передает РИА «Новости».

    Небензя подчеркнул, что США нанесли удары по «позициям вооруженных сил САР на востоке страны», где сирийские военные «продолжают упорную борьбу с недобитыми» членами террористической организации «Исламское государство», «которым Вашингтон, вопреки своим заявлениям, на деле обеспечивает опеку и покровительство».

    Удары США по Ираку и Сирии являются попыткой подправить провальный имидж нынешней американской администрации перед президентскими выборами, заявил Небензя.

    Напомним, заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд утверждает, что американские авиаудары по Ираку и Сирии были «необходимыми и пропорциональными», Вашингтон таким образом якобы реализовал свое «право на самозащиту в соответствии со статьей 51 Устава ООН».

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    5 февраля 2024, 13:35 • Новости дня
    Песков: Запад понимает, какие последствия будут из-за изъятия активов России

    Представитель Кремля Песков: Запад понимает, что изъятие активов России подорвет основы экономической системы

    Tекст: Александра Юдина

    Попытки Запада изъять российские активы являются посягательством на частную собственность, Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, посягательство на чужую собственность подрывает основы всей экономической системы, в том числе экономической системы тех, кто реализует подобные решения, передает ТАСС.

    Также Песков отметил, что принимающие подобные решения стороны прекрасно понимают, какие последуют неизбежные последствия.

    «Мы будем внимательно наблюдать», – заверил представитель Кремля.

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину.

    Напомним, сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

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    5 февраля 2024, 22:39 • Новости дня
    Посольство России захотело обсудить с властями США уничтожение Украиной Ил-76

    Российское посольство попыталось добиться встреч с представителями Белого дома для обсуждения уничтожения Украиной Ил-76

    Tекст: Антон Антонов

    Посольство России в Вашингтоне добивается встреч с представителями Белого дома и Госдепа, чтобы обсудить теракт, в результате которого Украина сбила российский самолет Ил-76, сообщил источник.

    Источник ТАСС сообщил, что добиваться встреч с представителями Белого дома и Госдепа российские дипломаты стали сразу после того, как украинские войска сбили Ил-76.

    В свою очередь, замглавы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател на регулярном брифинге не стал комментировать информацию о том, что самолет был сбит при помощи американского ЗРК Patriot, переадресовав вопрос Украине.

    24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. ВСУ сбили самолет ракетами MIM-104A комплекса Patriot.

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

    • Залужный пытается спастись

      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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