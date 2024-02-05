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    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от вопиющего безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств, хотя несомненно таковым является.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Американский истеблишмент ставит на Ники Хейли

    Разумеется, у американского истеблишмента есть план на предстоящие выборы. И не один: разные планы на разные сценарии развития событий до гражданской и мировой войны включительно. Но в приоритете, очевидно, наименее затратные, наиболее предсказуемые из них.

    15 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    4 комментария
    5 февраля 2024, 23:17 • Новости дня

    Посол Антонов посетил россиянина Клюшина в тюрьме в США

    Посол Антонов назвал дело россиянина Клюшина в США исключительно политизированным

    Tекст: Антон Антонов

    Дело россиянина Владислава Клюшина, которого осудили в США по обвинениям в кибермошенничестве, шито белыми нитками, заявил посол России Анатолий Антонов.

    Антонов посетил Клюшина в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси, указав, что с учетом уже отбытого срока россиянин пробудет там до 2028 года. Антонов назвал дело «исключительно политизированным», подчеркнув, что против Клюшина нет «никаких доказательств».

    Как заявил посол, «ощущение таково, что в большей степени срок его был определен тем, что он является русским». Подобное «русофобское отношение», по словам Антонова, ощущается «везде», передает ТАСС.

    Посол рассказал, что Клюшин «не испытывает никаких сложностей, держится, достойно ведет себя» и «понимает, что надо выдержать эти годы», хотя «очень скучает по своей семье». Клюшин содержится в камере, «где непосредственно находятся 12 человек». Посол заявил, что «это жизнью ни в коем случае назвать нельзя».

    Российская сторона «постаралась оказать ему поддержку». «Тепло поговорили о том, что происходит у нас на родине, о его делах. Я думаю, что этот контакт мы сохраним и дальше», – сказал Антонов. США не мешали российским дипломатам встретиться с Клюшиным. Как заявил посол, в США «понимают, что если российским представителям будут созданы проблемы при посещении наших граждан, которые находятся в американских тюрьмах, то все это аукнется, откликнется и на подобной деятельности американских дипломатов в Москве».

    Антонов подчеркнул, что «что таких людей, как» Клюшин, в США «находится около 115», они «были экстрадированы в Соединенные Штаты Америки или были арестованы здесь по надуманным обвинениям». Российские дипломаты не успокоятся, пока все осужденные в США граждане России не вернутся домой, заверил он.

    Напомним, суд в американском Бостоне приговорил Клюшина к девяти годам лишения свободы. Утверждается, что он якобы причастен к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании.

    3 февраля 2024, 13:28 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»

    Песков: Приезд Нуланд в Киев не кончается добром для Украины

    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Приезд на Украину замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как правило, не кончается ничем хорошим для Украины, американцы продолжают провоцировать киевские власти на войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

    Комментарий Пескова опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Представитель Кремля напомнил, что в 2014 году Нуланд «раздавала пирожки» в Киеве, и добром это не кончилось, передает ТАСС.

    Он также ответил на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя». Песков подчеркнул, что поставки США Украине не повлияют ни на ход, ни на результаты СВО, все цели будут достигнуты. По его словам, США, будучи прямым участником конфликта на Украине, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны, делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали.

    Ранее Нуланд во время визита в Киев заявила о «сюрпризах» для России на поле боя. Между тем, ее приезд на Украину связали с конфликтом Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

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    5 февраля 2024, 10:26 • Новости дня
    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным

    Американист Дудаков: Интервью Карлсона с Путиным может вызвать рост антивоенных настроений в США

    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если Такер Карлсон сможет взять интервью у Владимира Путина, а затем опубликует его на своем канале в соцсетях, это станет шоком, в том числе для Белого дома. Среди прочего стоит ожидать роста антивоенных настроений в США. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американист Малек Дудаков и политолог Владимир Корнилов. Ранее в Москве заметили бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона.

    «Многое будет зависеть от итогов визита Такера Карлсона в Россию. Если он сможет записать интервью с российским лидером или с какими-то представителями власти, при возвращении в Америку ему придется объяснять ФБР свои мотивы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что действительно серьезных последствий для журналиста, скорее всего, не будет. Хотя Вашингтону, конечно, совсем не нравится перспектива появления подобного интервью в публичном пространстве», – уточняет собеседник.

    При этом эксперт отметил, что де-факто любой американец может получить доступ к англоязычным российским ресурсам. «Но далеко не все будут это делать. Во-первых, не каждый знает про такие СМИ. Во-вторых, из тех, кто знаком с ними, немалая доля считает, что это медиа, занимающиеся пропагандой», – пояснил аналитик.

    «А Карлсон имеет огромную аудиторию в США, ему там доверяют. И когда такой человек транслирует идею о том, что русские американцам не враги, что есть логика в начале спецоперации и так далее, это может сказаться на местном общественном мнении, особенно на правой его части», – добавляет Дудаков.

    «Все это поспособствует росту антивоенных настроений в Штатах. Мы и так видим, что большая часть республиканцев выступает против дальнейшей поддержки Украины. Очевидно, что точка зрения Карлсона сыграет свою роль в продолжении этих трендов», – полагает американист.

    «Но даже если журналист не возьмет интервью у Владимира Путина, он наверняка снимет репортаж о том, как благополучно живет Россия, вопреки всему массиву западных санкций. И вот эта неизвестность в вопросе планов Карлсона серьезно пугает США», – считает спикер.

    Схожей точки зрения придерживается и политолог Владимир Корнилов. «Испуг, который в США вызвала поездка Карлсона в Москву, многое говорит о свободе слова в Америке. Более того, там прекрасно понимают, что в свободной дискуссии с представителями России Запад однозначно проиграет», – пояснил он.

    «Такера Карлсона давно обвиняют в том, что он якобы работает на российскую пропаганду. А когда он даст возможность выйти на его собственном канале интервью с Путиным, это станет опасностью для США», – рассуждает спикер.

    «В Америке уже прозвучали слова о том, что журналист может дать слово самому цензурируемому на Западе политику. Тут надо учитывать, что простые американцы не имеют традиции следить за иностранной прессой. Да, там есть местные СМИ, которые публикуют наши новости, но делается это в логике мейнстрима – берутся отдельные выдержки, цитаты вне контекста», – объяснил аналитик.

    «Белый дом пугает перспектива доступа Владимира Путина в открытый эфир. Каждый день западному обывателю рассказывают, что Россия враг и посягает на «мир, основанный на правилах». И сейчас немногие задаются вопросом, кто придумал эти правила и почему они разнятся в зависимости от государства», – обращает внимание политолог.

    «Но когда этот вопрос в США прозвучит из уст Путина, интервью мгновенно разлетится по всему миру. Я не исключаю, что после этого американские власти решат запретить соцсеть X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ). Ведь люди начнут задаваться вопросом: кто же на самом деле придумал «мир, основанный на правилах», – заключил Корнилов.

    Ранее журналист Джексон Хинкл сообщил, что бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон находится в России. О целях поездки телеведущего ничего не известно, однако Хинкл полагает, что речь идет о возможном интервью с президентом Владимиром Путиным. Пока же в Сети появилась фотография Карлсона в Большом театре. Предположительно, журналист посетил балет «Спартак».

    Напомним, в сентябре прошлого года Такер Карлсон сообщил, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

    Сейчас же приезд журналиста в Москву вызвал бурную реакцию в США. Так, бывший член Палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста Такера Карлсона предателем, пишет РИА «Новости». Кроме того, американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявляла, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Карлсон возьмет интервью у российского президента. Telegram-канал «RT на русском» также приводит слова экс-руководителя аппарата вице-президента Штатов Билла Кристола: «Возможно, нужно полностью запретить въезд Такеру Карлсону в США, пока власти не разберутся, что происходит».

    Сам Такер в интервью «Известиям» сказал, что любит Москву и считает ее красивой. «Хотел на нее посмотреть, я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как всё устроено», – отметил журналист. На вопрос корреспондента относительно перспективы интервью с Путиным Карлсон заявил, что не знает, поскольку американские СМИ «сумасшедшие, реально сумасшедшие».

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    5 февраля 2024, 13:59 • Новости дня
    Садальский объяснил отъезд Пугачевой из России

    Актер Стас Садальский заявил, что Алла Пугачева уехала из России из-за мужа

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Алла Пугачева уехала из России ради своего мужа Максима Галкина (включен Минюстом России в список иноагентов), а не из-за счетов за рубежом, заявил заслуженный артист РСФСР Стас Садальский.

    Артист считает, что Пугачева стала «рабой любви» и уехала в Израиль, как «жена декабриста».

    «Мне ее жаль в этой ситуации, потому что Алла тут пошла поперек себя. Есть такая русская пословица: любовь зла, полюбишь и козла», – цитирует «Аргументы и факты» Садальского.

    По его словам, вряд ли певица принимала решение уехать из России из-за якобы имеющихся там зарубежных счетов. Мужа Пугачевой Садальский назвал «очень глупым человеком», который привел Пугачеву к нынешней катастрофе, когда она бросила все, «вынуждена скитаться».

    Ранее Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина (включен Минюстом России в список иноагентов) по статье о фейках против российской армии.

    Напомним, Пугачева приезжала в Россию в ноябре. По данным одного из столичных продюсеров, певица могла приехать в Россию для продажи имущества.

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    3 февраля 2024, 10:54 • Новости дня
    Россиянина Кучерова освистали на мастер-шоу Матча звезд НХЛ

    Россиянина Кучерова освистали за выступление в мастер-шоу на Матче звезд НХЛ

    Россиянина Кучерова освистали на мастер-шоу Матча звезд НХЛ
    @ Dirk Shadd/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова освистали за выступление в мастер-шоу в Торонто на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года.

    Зрителям не понравилось отношение россиянина в шоу: в конкурсах на владение шайбой и на точность передач нападающий суммарно набрал 0,5 балла и занял последнее, 12-е место. Победителем стал канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, он набрал 20 баллов, передает RT.

    Матч звезд НХЛ-2024 состоится 4 февраля.

    Ранее защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз заявил, что считает Кучерова на данный момент лучшим в мире хоккеистом.

    До этого Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ.

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    5 февраля 2024, 11:05 • Новости дня
    Раскрыта причина визита Нуланд в Киев

    СМИ: Нуланд помчалась в Киев, чтобы Залужный не развернул армию против Зеленского

    Раскрыта причина визита Нуланд в Киев
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд «помчалась» в Киев из-за опасений в Белом доме, что главком ВСУ Валерий Залужный развернет армию и воспользуется ею против президента Украины Владимира Зеленского, пишут СМИ.

    В статье Asia Times говорится, что Нуланд велели немедленно отправиться в Киев на случай, если дела в украинской столице станут плохи, передает РИА «Новости».

    Задачей Нуланд, по мнению автора статьи, стало бы успокоить Залужного и «поставить его на место».

    Вместе с тем, как предполагает автор публикации, главком ВСУ все еще может пойти против Киева.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что визит Нуланд в Киев потребовался для оценки ситуации с конфликтом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, которого президент Украины, по информации СМИ, хочет отправить в отставку.

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    5 февраля 2024, 14:04 • Новости дня
    МИД: Россия ответит на размещение ядерного оружия в Британии

    Постпред в ООН Гатилов: Россия даст соответствующий ответ на размещение ядерного оружия в Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия следит за ситуацией с возможным размещением Соединенными Штатами их ядерного оружия на территории Британии и в случае осуществления данного шага отреагирует соответствующим образом, заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

    Российский дипломат в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что речь, возможно, идет о расконсервации авиабазы с американским ядерным оружием в Великобритании. По его словам, есть предположения, что ядерное оружие направят в Прибалтику, Польшу, что создаст напряженную обстановку, и Россия вынуждена будет отреагировать, передает ТАСС.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США заблуждаются, полагая, что размещение ядерного оружия в Великобритании сможет устрашить Россию.

    СМИ со ссылкой на документы Минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

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    5 февраля 2024, 11:37 • Новости дня
    Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России

    Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Москву, заявил, что в России «все очень хорошо».

    На видео, которое, по информации СМИ, было снято в одном из столичных отелей, Карлсон сказал, что любит Москву и считает этот город красивым.

    Он рассказал, что хотел посмотреть на Россию, о которой так много читал, пообщаться с людьми и посмотреть, «как все устроено». «И здесь все очень хорошо», – приводит его слова РИА «Новости».

    На вопрос о возможности проведения интервью с российским лидером Карлсон улыбнулся, пожал плечами и ответил: «Посмотрим».

    При этом американские СМИ, которые бурно отреагировали на визит журналиста в Москву, Карлсон назвал «реально сумасшедшими».

    Сообщения о том, что Карлсон находится в России появились 4 февраля.

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    4 февраля 2024, 05:55 • Новости дня
    Белый дом выступил против помощи Израилю без новых средств для Украины

    Белый дом выступил против выделения 17,6 млдр помощи Израилю без новых средств для Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США выступила против рассмотрения в Палате представителей Конгресса США законопроекта, который предусматривает выделения финансовой помощи Израилю в размере 17,6 млрд долларов без включения в эту сумму дополнительных средств на поддержку Украины, говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Республиканцы в Палате представителей придумали новый циничный политический маневр. Безопасность Израиля должна быть священной, а не становиться предметом политической игры», – приводит сообщение Жан-Пьер ТАСС.

    Она подчеркнула, что над договоренностями в сфере национальной безопасности, при которых «обеспечивается охрана нашей границы и предоставляется поддержка жителям Украины и Израиля» администрация работала с двухпартийной группой сенаторов на протяжении «месяцев», а республиканцы создали альтернативное предложение «ак раз в свете предстоящей публикации текста законопроекта».

    Администрация США почти четыре месяца назад направила в Конгресс запрос на выделение средств для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе на общую сумму 106 млдр долларов. Целый ряд республиканцев выступили против продлжения финансовой помощи Украине.

    Ранее сообщалось, что группа конгрессменов США разработала проект закона о выделении Израилю 17,6 млрд долларов в качестве помощи, при этом пакет не предполагает выделение помощи Украине.

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    3 февраля 2024, 12:55 • Новости дня
    Медведев предложил поддержать несистемную оппозицию на Западе

    Медведев предложил поддержать несистемных оппозиционных политиков на Западе

    Медведев предложил поддержать несистемную оппозицию на Западе
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    России следует поддерживать несистемных оппозиционных политиков и их партии на Западе, их приход к власти способен радикально оздоровить политический ландшафт, поэтому их и боится нынешняя элита в Европе и за океаном, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале сравнил омерзительных российских «несистемщиков» и куда «более разумную и благопристойную оппозицию на Западе, которая не желает гибели своему Отечеству, как «беглые российские отщепенцы».

    «Безусловно, новые политики гораздо более адекватны и мотивированны, чем разжиревшие коты из традиционных западных партий. Эта, пока ещё иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства. И наша задача – всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum достичь достойных результатов на выборах», – считает Медведев.

    По его словам, приход к государственному управлению оппозиционных политиков способен радикально оздоровить политический ландшафт в западном мире. Он отметил, что оппозицию на Западе боятся старые политические силы в Европе и за океаном, а также «бесполые радужные слюнтяи», сегодня стоящие у руля многих западных стран.

    «И недаром боятся. Ведь еще Лао Дзы сказал, что «гибкое и слабое одолевает твердое и сильное», – подчеркнул политик.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предрек смену власти в ЕС из-за помощи Украине.

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    3 февраля 2024, 16:28 • Новости дня
    Сенатор Круз назвал «субсидией Путину» решение по экспорту СПГ
    Сенатор Круз назвал «субсидией Путину» решение по экспорту СПГ
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Решение президента США Джо Байдена приостановить процедуру одобрения новых контрактов на экспорт СПГ пойдет на пользу Москве, его можно считать «субсидией» президенту России Владимиру Путину, заявил американский сенатор Тед Круз.

    Он отметил, что Байден заблокировал будущий экспорт американского СПГ, поэтому Европе придется покупать его у России, а не у США, передает ТАСС.

    «От этого страдают рабочие места в США, но это помогает Путину», – сказал он в эфире телеканала Fox News.

    Ранее в Конгрессе назвали провалом решение Байдена по экспорту СПГ.

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    5 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Американский журналист Такер Карлсон посетил выставку «Россия» на ВДНХ

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский журналист Такер Карлсон посетил экспозицию Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщил источник среди организаторов выставки.

    Как рассказал источник ТАСС, Карлсон среди прочего осмотрел стенд Камчатского края, а затем прошел по тропе леопарда на стенде Приморья.

    Сообщения о том, что Карлсон находится в России появились 4 февраля. В Кремле ранее сообщили, что в планах президента Владимира Путина в настоящее время нет интервью зарубежным СМИ.

    Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, ранее объяснили, почему Вашингтон опасается интервью Карлсона с Путиным.

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    3 февраля 2024, 17:53 • Новости дня
    В Ираке объявили общенациональный траур по погибшим при атаках ВВС США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Ирака объявили общенациональный траур в память о погибших в результате ночных атак ВВС США по приграничным районам, сообщил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани.

    Во всех госучреждениях и ведомствах страны объявлен общенациональный траур в память о военных и мирных жителях, погибших в результате ударов ВВС США, передает ТАСС.

    Удары были нанесены в субботу утром по четырем позициям проиранских вооруженных группировок в районе Эль-Каима, были атакованы в том числе объекты шиитского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».

    В правительстве позже сообщили, что погибли 16 человек, 25 получили ранения.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем может грозить США удар возмездия по территории Сирии и Ирака.

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    5 февраля 2024, 13:39 • Новости дня
    Маск осудил идею санкций против Карлсона в случае интервью с Путиным

    Маск осудил идею запрета Карлсону на въезд в США в случае интервью с Путиным

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что идея запретить журналисту Такеру Карлсону возвращение в США в случае, если тот во время своей поездки в Москву возьмет интервью у Владимира Путина, противоречит принципам журналистики и свободы информации.

    Маск в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) согласился с позицией журналиста Брайана Красенштейна, заявившего, что те, кто выступает за свободу слова, никогда не стали бы предлагать ничего подобного, передает ТАСС.

    В Кремле ранее сообщили, что в планах президента Владимира Путина в настоящее время нет интервью зарубежным СМИ.

    Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, ранее объяснили, почему Вашингтон опасается интервью Карлсона с Путиным.

    Коментарии (5)
    5 февраля 2024, 12:38 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос об интервью Путина Карлсону

    Песков: В планах Путина пока нет интервью зарубежным СМИ

    Tекст: Ольга Никитина

    В планах президента Владимира Путина в настоящее время нет интервью зарубежным СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном интервью главы государства американскому журналисту Такеру Карлсону, прибывшему в Россию.

    Песков заверил, что Кремль проинформирует, если такие планы будут реализовываться, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля отметил, что иностранные журналисты ежедневно приезжают в Россию, многие из них продолжают работу в нашей стране. При этом он отметил, что в администрации президента вряд ли должны давать какую-то информацию о целях визита иностранных журналистов, включая Карлсона, в Россию.

    Напомним, американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Москву, заявил, что в России «все очень хорошо».

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    4 февраля 2024, 00:22 • Новости дня
    В Конгрессе подняли вопрос о выделении 17,6 млрд долларов Израилю без Украины

    Конгрессмены США разработали законопроект о выделении Израилю 17,6 млрд долларов без новой помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа конгрессменов США разработала проект закона о выделении Израилю 17,6 млрд долларов в качестве помощи, при этом пакет не предполагает выделение помощи Украине, заявил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

    Из этой суммы 4 млрд долларов пойдут на восполнение запасов боеприпасов для систем противоракетной обороны «Железный купол» и «Праща Давида» в Израиле, 1,2 млрд – на разработку лазерной системы «Железный луч», 3,5 млрд – на закупку других вооружений, передает ТАСС.

    Отмечается, что еще один млдр долларов пойдет на расширение производства артиллерийских систем и боеприпасов, 4,4 млдр – на закупку боеприпасов и вооружений для США взамен переданных Израилю, 3,3 млдр – на проведение в ближневосточном регионе военных операций армией США.

    Еще 200 млн долларов запланировано на обеспечение американских сил и эвакуацию американских граждан.

    Ожидается, что голосование за законопроект пройдет на следующей неделе.

    Ранее Администрация США запрашивала дополнительное финансирование для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели требовалось около 106 млрд долларов. Однако целый ряд республиканцев высказались против оказания Киеву финансовой помощи.

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    Китайские автоконцерны развяжут ценовые войны в России

    Первый месяц года обычно считается провальным на автомобильном рынке. Однако в этом году январь оказался неожиданно бурным: было продано на 62% больше новых легковых машин. Конкуренция среди китайцев только нарастает. Удастся ли авторынку повторить бурный рост прошлого года? И почему это во многом зависит от действий Центробанка? Подробности

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    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

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    Командир отряда «Днестр»: Участвуем в СВО ради спасения Молдовы

    «Молдаване приходят добровольцами в наш отряд с тем, чтобы быть готовыми защищать свои интересы. Эти интересы прямо связаны с победой России в ходе спецоперации». Командир добровольческого казачьего отряда «Днестр» и лидер молдавской Партии регионов Александр Калинин объяснил газете ВЗГЛЯД, как и зачем он организовал собственное подразделение в зоне спецоперации. Подробности

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    Грузия встала на сторону России в борьбе с украинским террором

    Грузинские спецслужбы утверждают, что фактически предотвратили теракт, который готовила Украина на территории России. В Грузии удалось перехватить взрывчатку, которую пытались переправить из Одессы в Воронеж. Как удалось обнаружить следы этого преступления и что это означает с точки зрения сотрудничества спецслужб России и Грузии? Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

    • Залужный пытается спастись

      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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