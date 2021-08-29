Адвокат Клюшина счел мотивы ареста россиянина в Швейцарии политическими

Ситуация вокруг россиянина Владислава Клюшина, арестованного в Швейцарии по запросу США, объясняется политикой, заявил его женевский адвокат Оливер Сирик.

Сирик полагает, что США устроили Клюшину «ловушку в Швейцарии» и теперь добиваются его выдачи по «политическим» мотивам. Адвокат подчеркивает, что законы Швейцарии запрещают выдачу по «политическим мотивам», поэтому обвинения США «основаны на общем праве», передает ТАСС со ссылкой на Matin Dimanche.

Сирик заявил, что Клюшин занимается сферой IT-технологий и «знает стратегические государственные секреты». Издание пишет, что дело имеет «фон холодной войны», учитывая, что Клюшин руководит IT-компанией, которая разрабатывала ПО по заказу государства. По словам Сирика, западные спецслужбы «не впервые пытаются выведать у него информацию». В статье говорится, что «американцы и британцы» уже пытались его завербовать.

Сам Клюшин рассказал, что в 2019 году «мужчина и женщина» из «одного из американских агентств» предлагали ему «сотрудничать». Клюшин, по его собственным словам, ответил, что «не понимает, о чем они говорят, поскольку плохо понимает английский». В 2020 году агенты британских спецслужб MI-5 и MI-6 попытались подкупить россиянина и потребовали его номер телефона, но получили отказ. Агенты говорили на русском языке, «тон был более угрожающим».

После этого «американские власти, судя по всему, перешли на самую высокую скорость, организовав его задержание и потребовав его выдачи», говорится в статье. Клюшина задержали в аэропорту города Сьон 21 марта. Клюшин заявил, что «боится» своего вооруженного эскорта в тюрьме. Как заметила газета, подобный режим контроля «в принципе не применяется» к арестованным, подозреваемым в нарушении общеуголовного права.

США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Утверждается, что речь идет якобы о «краже более 10 млн долларов». Федеральное управление юстиции Швейцарии приняло запрос США об экстрадиции к исполнению, Клюшин обжаловал его, вопрос должен решить швейцарский суд. Россия также направила в Берн запрос об экстрадиции Клюшина, причем сделала это раньше США. Российский запрос был отклонен – Швейцария заявила, что российские подозрения в адрес Клюшина в экономических преступлениях «не являются наказуемыми в соответствии с швейцарским правом».

Напомним, МИД России предупредил россиян о возможности захвата за границей спецслужбами США. Замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что Москва намерена расширять правовую поддержку согражданам, оказавшимся в сложном положении из-за преследований со стороны американских правоохранительных органов.